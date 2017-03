Lysbakken går til frontalangrep på Erna Solberg og Høyre

GARDERMOEN (VG) På SVs landsmøte sier partileder Audun Lysbakken at Høyre må kalle seg «millionærklubben» og slår tilbake mot kaffe latte-angrepet.

Audun Lysbakken går helt tydelig hardest ut mot Høyre i sin landsmøtetale på Gardermoen nå. Han startet med det han kalte Høyres rikingfest, før han slo tilbake mot kaffe latte-angrepet.

Statsminister Erna Solberg (56) og ektemannen Sindre Finnes (52) inviterte før til privat julefest i Statsministerboligen og blant de inviterte var fire av Høyres alle mest trofaste og største donorer.

I sin tale til SVs landsmøte går partileder Audun Lysbakken hardt ut mot festen og mener Høyre må kalle seg millionærklubben.

– Få uføre alenemødre. Neppe noen som ikke har råd til egen bolig. Jeg tror heller ikke det var så mange hjelpepleiere eller minstepensjonister der, sier Lysbakken til landsmøtet.



– De som fikk komme, var Høyres glade givere, den økonomiske eliten i dette landet, sier Lysbakken i et stikk til Erna Solberg.



Til motmæle mot kaffe latte-angrep

Lysbakken hevder at Norge trenger en «nærpolitikerreform» og svarer på kraftangrepet Høyres parlamentariske leder Trond Helleland kom med på Høyres landsmøte forrige helg:

– De vil få nei når de ønsker å bygge ut veier i distriktene, fordi caffè latte-drikkende raddiser fra MDG og SV mener at de kan kjøre buss i stedet, sa han ifølge TV 2.

– Jeg skjønte at Trond Helleland på ramme alvor tror at ingen bygdefolk bruker melk i kaffen. Hvis du fortsatt tror det du at du er litt for sjelden utenfor byen. Debatten om folket og eliten burde handle mye mindre om kaffeforskjeller, og mye mer om klasseforskjeller, sier Lysbakken.

– Dessuten bidrar min latte mer til norske bønder enn Helleland sin Chablis, hevder Lysbakken.

Angriper regjeringen for skattekutt til de rike

SV-lederen kritiserer – ikke overraskende – regjeringen for skattepolitikken og for kutt til de rikeste.

– Dette er ikke den eneste festen hun lager for milliardærene til Høyre. For dem er det fest hver gang statsbudsjettet kommer – ikke med gløgg, men med millioner, sier Lysbakken.



Ernas svar på at hun hadde invitert Høyres rike onkler på privat julefest var:

– Dette er venner av Høyre, og på gløggselskapet deltar venner, partifeller fra ulike deler av partier og venner av Høyre. Her er private venner, men de fleste til stede er folk som gjør en innsats for partiet som tillitsvalgte, ansatte eller på andre måter har vært tilknyttet partiet, sa Solberg til VG tidligere i mars.

VG presenterte tidligere i mars ferske beregninger fra Finansdepartementet som viste at Norges superrike har fått 160 ganger mer i skattekutt enn folk flest.

– For det første kan vi rigge om skattesystemet sånn at det bidrar til å redusere forskjellene i makt og rikdom. Med denne regjeringen har de på toppen fått 160 ganger mer i skattekutt enn vanlige folk, sier Lysbakken.



Landsmøtets viktigste sak



Det ligger senere i dag an til tøff debatt om SVs masterplan for å vinne frem mot det mye større og sterkere Arbeiderpartiet. Det blir regnet som den viktigste saken på landsmøtet i helgen, og her kan du lese hvorfor SV-toppenes regjeringsplan kan rakne.



