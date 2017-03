Foreslår «Oslo-løsning» på barnehagefloke med SV

Lederen i Fellesforbundet og Rødt-leder Bjørnar Moxnes ber Jonas Gahr Støre se til Oslo for å løse opp floken mellom SV og Ap om profitt i barnehagene.

– Det kan være en god idé at SVs forslag om profittfrie private barnehager avgrenses til fremtidige barnehage-utbygginger, ikke de som allerede er etablert, sier leder Mette Nord i Fagforbundet.

Fagforbundet er LOs største forbund, med over 350.000 medlemmer i kommunal sektor. Det er i stor grad hennes medlemmer som jobber i barnehagene.

Nord sitter også i sentralstyret i Arbeiderpartiet og besøkte landsmøtet til SV på Gardermoen i helgen. Der vedtok partiet en fempunkts-kravliste som de mener må innfris om SV skal gå inn i regjering med Ap.

Blant kravene er profittfri velferd innen barnehager, barnevern og asylmottak, samt sykehjem. Men allerede i forrige uke sa Ap-leder Jonas Gahr Støre til VG at det ikke er aktuelt å innfri kravet fra SV.

LOOK TO OSLO: Partileder i Rødt Bjørnar Moxnes mener Jonas Gahr Støre kan lære av partikollegene i Oslo. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

– Det haster



Da skapte bevegelse hos både Fellesforbundet og hos partiet Rødt, som samarbeider med nettopp Ap og SV i Oslo. Rødts leder Bjørnar Moxnes tar også til orde for et kompromiss om å la profittfrie barnehager gjelde fremtidige barnehageutbygginger.

– Look to Oslo, Jonas! Her har dine egne partifeller blitt enige med Rødt om å stanse alle nye kommersielle barnehager. Dommedagsprofetiene haglet fra den kommersielle barnehageindustrien, men det har gått veldig bra. Vi bygger mange flere barnehager enn da Høyre styrte, vi stiller høyere kvalitetskrav, og vi gjør det helt uten kommersielle selskaper. Det er fullt mulig å få til det samme på landsbasis, men da må Støre slutte å være så firkantet.

Han mener det haster å få stanset velferdsprofitørene.

– Globale oppkjøpsfond som holder til i skatteparadiser må ikke få stikke av med stadig mer av skattepengene våre. Første skritt er å få Støre med på en full stans for nye kommersielle barnehager, slik vi har klart i landets største by, sier Moxnes.

– Er ikke det å plassere Rødt politisk mellom Ap og SV?

– Vi går for det som kompromiss for å stanse velferdsprofitørene. Vi mener selvsagt at neste skritt må være å sikre at skattepenger ikke tas ut i profitt fra eksisterende, kommersielle barnehager. Det vil ta litt tid å få på plass lovgivning som sikrer dette, men det første skrittet kan vi ta allerede dagen etter valget. Det bør være helt uproblematisk for Støre å sette ned foten for kommersielle barnehager som ennå ikke er bygd, og dette er en forutsetning for at Rødt skal støtte en ny Arbeiderparti-regjering.

Les: Sjekk SVs nedtur

NYTT FORSLAG: Fagforbundsleder Mette Nord leder LOs desidert største forbund, hvor mange barnehageansatte er organisert. Foto: Therese Alice Sanne , VG

Mette Nord i Fellesforbundet ser også at det vil skapes en del utfordringer hvis man skal forby profitt i eksisterende barnehager.

– Ofte både eies og drives barnehagen av private. I den grad profitt skal nektes dem, og de ikke lenger ønsker å drive barnehagene, mener jeg kommunene bør overta dem. Barnehagene er i dag fullfinansiert av staten, så det vil ikke gi noen større økonomisk belastning for kommunene, sier hun.

Åpner for utbytte på egen kapital



SV-nestleder Snorre Valen har hatt ansvaret for å utvikle hovedkravene SV vil ha gjennomslag for, for å gå inn i eller formelt støtte en ny rødgrønn regjering. Han er åpen for å diskutere kompromiss med Ap.

– Dette kompromissforslaget er absolutt en mulighet. Et annet er at vi avgrenser deres mulighet til å ta ut profitt, ved at de kun får ta ut utbytte på kapitalen de selv har investert i barnehagene.

Ap står foreløpig fast på at de ikke vil ha profittforbud, ifølge Ap-nestleder Hadia Tajik.



– Det er ikke Ap sin politikk. Det vi har lagt til grunn på dette området er at private barnehager selvfølgelig skal være regulert på en tydelig og skikkelig måte, men at man ikke legger ned et tydelig forbud mot utbytte, sier Tajik til VG.



Hun viser til at de i sitt nye forslag til partiprogram skriver at de vil «gi kommuner adgang til å stille samme krav til private og offentlige barnehager».

– Med den type krav til drift er det vanskelig å se for seg at det vil være snakk om å hente ut store utbytter av barnehagedrift, sier Tajik.

Les: Lite utbytte tas ut fra barnehagene

Ferske tall fra SSB viser at det er 139500 norske barn i private barnehager, og at 53 prosent av norske barnehager er private. Ikke alle private barnehager tar ut utbytte.