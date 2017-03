Djupedal forlot SV etter 38 år: Advarer SV mot å satse mest på klima

KRISTIANSAND (VG) Tidligere SV-topp Øystein Djupedal hoppet av til Arbeiderpartiet, men håper SV lever videre. Nå forteller han hvorfor han skiftet parti og advarer SV mot å satse for mye på klima.

– Er det ikke fint? 13.000 studenter, vi er den største arbeidsplassen i Agder, sier Djupedal og viser VG rundt på sin nye arbeidsplass, Universitetet i Agder.

Den tidligere SV-toppen er ansatt som seniorrådgiver for direktøren. Bak seg har han 16 år på Stortinget for SV, to år som kunnskapsminister i Stoltenberg-regjeringen og nesten ti år i nestledervervet under Kristin Halvorsen.

Og 38 år som medlem av partiet. I 2015 meldte han overgang til storebror Ap, og er nå styremedlem i Arendal Ap, hvor han bor. Djupedal forteller at det mange vedtak i SV har er uenige i.

Øystein Djupedal Alder: 56 Stilling: Seniorrådgiver ved Universitet i Agder Tidligere stillinger: Stortingsrepresentant for SV (1993-2009), Kunnskapsminister for SV (2005-2007), Fylkesmann i Aust-Agder (2009-2015)

– Jeg er blant annet for EU og NATO. Jeg synes Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre har skapt et Ap med en mye bredere base enn det SV evner, spesielt innen utenrikspolitikken. Jeg ønsker partiet alt godt, men opplever at Ap i dag treffer meg bedre.

Han vil ikke sitte i et horn på veggen og kritisere sitt gamle parti. Men basert på egen erfaring, gir han noen råd. For i valgårets første måneder sliter SV rundt sperregrensen og risikerer å havne utenfor Stortinget. I helgen samles partiet til landsmøte for å legge en plan for hvordan de skal overleve på Stortinget og løfte seg igjen.

– Jeg tror det er mulig for SV å gjenreise seg, men da må de evne å gripe fatt i nye kjernesaker som velgerne opplever at det er SV som har eierskapet til – som de må skape engasjement rundt og som gjør SV synlige. Det er ikke lett, men det er mulig, sier Djupedal.

Vant med barnehagene - og Siv



Sammen med Kristin Halvorsen regjerte han da partiet var på topp: 12,5 prosent stemte SV ved stortingsvalget i 2001. En viktig årsak var at de kuppet barnehage-satsningen: Den gang kostet det skjorta å ha podene i barnehage og mange steder var det tilnærmet umulig å få barnehageplass. Prisen ble dramatisk redusert og det ble satt en makspris.

– I 2001 var vi frustrerte over at Bondevik-regjeringen lovet å gjøre noe, uten at det skjedde. Jeg gjorde noe veldig uventet. Jeg kjente Siv godt fra mange år i finanskomiteen, og inviterte henne til å bli med på en stor barnehagesatsing. Sammen utviklet vi barnehageløftet, som også ga SV et stort løft blant velgerne. Og det virket: Den gangen var det som å vinne i lotto hvis du fikk barnehageplass. 15 år etter eksisterer fortsatt maksprisen og foreldre forventer å kunne gå i tøfler til barnehagen, minnes han, og legger til:

– Poenget er at vi tok eierskap i en viktig sak. Det er det SV nå er nødt å gjøre. For eksempel å synliggjøre de økende forskjellene i Norge. SV kan ikke brette seg ut slik Ap kan, de kan ikke bli best på helse, eldrepolitikk og andre brede områder. De må tørre å prioritere.

STUDENTPRAKSIS: - UiA har vedtatt at de ønsker at alle studenter skal ha poengivende praksis i løpet av studiet. Det er et av prosjektene jeg jobber med, sier Øystein Djupedal, som er seniorrådgiver for direktøren ved Agder Universitet (UiA) i Kristiansand. Foto: Lise Skogstad , VG

Tror ikke på klima som toppsak



Djupedal tror ikke at klima, som SV har satset kraftig på i mange år, er den rette saken.

– Det har vært riktig av SV å prioritere miljø og klima. Under Erik Solheim og Kristin Halvorsens ledelse var SV miljøpartiet i Norge. Men i dag er situasjonen en helt annen, hvor alle partiene utenom Frp har en aktiv miljø- og klimapolitikk. Det betyr at kampen om klimavelgerne er blitt mye tøffere.

– Som er en viktig årsak til at SV og Venstre ikke har greid å komme langt over sperregrensen på fire prosent?

– Ja, det tror jeg er riktig. Som samfunn skal vi være glade for det: Klima er mye mer på dagsordenen, men det er vanskeligere å vinne kampen om klimavelgerne. Det var Høyre/Frp-regjeringen som undertegnet Paris-avtalen. Klima må være viktig for SV også i fremtiden, men jeg ville prioritert to andre saker sterkere: barn og unge og de økte forskjellene i Norge. De to områdene må de finne konkrete saker innenfor og rendyrke i valgkampen.

DANS: Øystein Djupedal er fortsatt leder for Arendalsuka og sier det er et «politisk verksted og dansegulv» han er stolt av å ha bidratt til å ha skapt. Han og familien bor i Arendal. Foto: Lise Skogstad , VG

– Hvorfor forlot du SV?

– Det var nok SV som forlot meg, men også jeg som ser annerledes på en del ting. Jeg er maktorientert og kjempet en lang kamp sammen med Kristin Halvorsen for å søke makt og innflytelse. Det fikk vi til da vi gikk inn i Stoltenberg-regjeringen i 2005. Jeg vil sterkt anbefale dagens SV om å gjøre det samme.

– Hvordan rimer det med å stille ultimatum mot konsekvensutredning utenfor Lofoten?

– Ultimatum er sjelden en god måte å søke regjeringssamarbeid på, men i den saken vet de fleste at vern av Lofoten er veldig viktig for SV.

– Har aldri vært redd for privat kapital



Han har tidligere sagt at partileder Audun Lysbakken har et relativt middelmådig lag rundt seg. Han er mer positiv nå.

– Audun er en god leder og en av landets beste debattanter. Jeg synes innstillingene til ny ledelse ser bra ut. Kari Elisabeth Kaski er en av dem, sier han om SVs listetopp i Oslo.

– SV vil programfeste «profittfri velferd innen barnehager, barnevern og asylmottak». Er det riktig i 2017 å stenge private selskaper ute av så store markeder?

– Det vil jeg ikke mene noe sterkt om. Da vi inngikk barnehagekompromisset med Frp ble vi enige om at prisen skulle ned, utbyggingen opp og at private og offentlige aktører skulle likebehandles. Det var lettere den gangen: Nå er det mange kommuner som overlater barnehage-ansvaret til store internasjonale selskaper. Men jeg har aldri vært redd for privat kapital, snarere tvert imot; jeg har utnyttet det for alt det de er verdt, sier han:

– Da jeg ikke fikk penger til et nytt bygg i Grimstad, til blant annet ingeniørutdanningen, gikk jeg til Ugland, og de bygde Campus Grimstad for oss. Det er fremdeles det eneste privateide universitetsbygget i Norge.

– Skal du bli rikspolitiker for Ap?

– Nei, det har jeg ingen ambisjoner om. Jeg trives godt der jeg er nå.

SV-leder Audun Lysbakken sier at for ham er ikke prioritering av klima et taktisk spørsmål, men et samvittighetsspørsmål.

– Jeg har ikke tenkt å se tilbake på mine år i politikken og tenke at vi prioriterte ned det som var et så eksistensielt spørsmål for barna våre og oss alle. Dessuten tror jeg at SV har mulighet til å vinne veldig mange miljøvelgere fremover. Vi har tenkt å mobilisere på miljø, sier SV-leder Audun Lysbakken til VG.