Ap-nei til SVs ferske atom-ultimatum

GARDERMOEN (VG) SV krever et snarlig atomvåpen-forbud hvis de skal gå inn i regjering med Ap. Men Ap-nestleder Hadia Tajik understreker: Det er ikke Ap sin politikk.

SV har nå vedtatt fem krav til Arbeiderpartiet, fem ultimatum de må få gjennom for å gå i regjering med dem etter valget i høst.

SV krever at en ny regjering straks må sette i gang arbeidet for et atomvåpenforbud. Det er ikke Ap klare for.



– Vi mener det må være et langsiktig mål, understreker Ap-nestleder Hadia Tajik overfor VG.



– Hvor kontroversielt tenker du at atom-kravet til SV er?

– Vi deler det samme målet, for Ap ønsker også en atomfri verden og mener Norge må ha en pådriverrolle i den type sammenheng. Samtidig ser vi at dette må være et langsiktig mål, fordi det ikke er mulig for Norge å ensidig vedta dette, det er noe vi må jobbe med andre land om, sier Tajik.

– Dere er altså ikke klare for å vedta et atomforbud nå, som SV krever?

– Det er ikke Ap sin politikk, svarer Tajik.



Og dette er ikke det første punktet Ap sier nei til...

IKKE MED PÅ SV-KRAV: Hadia Tajik understreker at et snarlig atomvåpen-forbud ikke er Ap sin politikk. Foto: Frode Hansen , VG

Det andre neiet fra Ap



SV-ledelsen ville egentlig ha fire korte ultimatum for å vinne frem mot Arbeiderpartiet. SVs nestleder Snorre Valen har lagt stor prestisje i at de skulle banke gjennom kun fire klare ultimatum, uten å ha med atom. Men landsmøtet banket det inn.

SVs hovedkrav til Ap: 1. Øke barnetrygden.

2. Norge må kutte mer i utslippene hjemme.

3. En nasjonal lærernorm.

4. Profittfri velferd.

5. Forbud mot atomvåpen.

– Får vi gjennomslag for våre hovedkrav er vi klare til å gå i regjering eller skrive under en samarbeidsavtale. Får vi det ikke, kommer vi til å gå i opposisjon, understreket Lysbakken denne uken.

Men Arbeiderpartiet har allerede avvist et av punktene, å innføre profittforbud i barnehager.



– Er det i det hele tatt sannsynlig at SV får med Ap på alle disse fem kravene? spør vi Ap-nestlederen.



– Vi har politikk på alle disse fem områdene som er vårt utgangspunkt, så har SV sitt utgangspunkt. Det som er vanlig i den type forhandlinger er at størrelsesforhold har betydning for sluttresultatet på forhandlingene, sier Tajik.



Litt mer åpen for klimakrav



Ap-nestleder Hadia Tajik er imidlertid litt mer positiv når det kommer til SVs ferske klimakrav.

SV vil ha tøffere krav til utslippskutt i Norge og vil lage et forpliktende nasjonalt klimabudsjett som skal «muliggjøre et kutt på tre millioner CO₂-ekvivalenter i løpet av fireårsperioden».

– Vi har tallfestet hva slags kuttmål vi har mot 2030. Vedtaket til SV er absolutt innenfor rekkevidde med den planen vi har skissert innenfor vårt alternative budsjett, sier Tajik til VG.

Fakta om SVs landsmøtevedtak SVs landsmøte vedtok søndag en rekke endringer i arbeidsprogrammet for kommende periode: * Avkriminalisere besittelse av brukerdoser med narkotika * Arbeide for å avvikle au pair-ordningen i Norge * Gi kommuner anledning til å skattlegge sekundærboliger særskilt * Gjeninnføre offentlig tilgjengelige skattelister * Vurdere et forbud mot plastposer * Innføre livssynsnøytral rammeplan for barnehager og utvide den med opplæring i seksualitet og grensesetting * Oppheve vedtak om tvangssammenslåing dersom fylker eller kommuner kommer med et slikt initiativ * Sikre et tilbud om skolepsykolog på alle videregående skoler

– Men vi har ikke i vårt alternative budsjett brutt det ned på hva som skjel skje på hvert eneste år og hver eneste stortingsperiode, understreker hun.

Valen sier til landsmøtet at det har vært lang uenighet i partiet om hvilke klimakrav de skal stille. De skrotet å få oljefondet ut fra fossile investeringer som hovedkrav og krever heller utslippskutt.

– Det er noe som mangler i norsk politikk, og det er utslippskutt i Norge, sier Valen til landsmøtet.

Han har åpnet for et kompromiss på barnehage-profitt, om at det bare skal gjelde fremtidige barnehager eller at de bare får ta ut utbytte på kapitalen de selv har investert i barnehagene.



Men Ap står fast på at de ikke vil ha profittforbud.



– Det er ikke Ap sin politikk. Det vi har lagt til grunn på dette området er at private barnehager selvfølgelig skal være regulert på en tydelig og skikkelig måte, men at man ikke legger ned et tydelig forbud mot utbytte, sier Tajik til VG.

Mener lengre liste ikke er nederlag

– Snorre Valen, du la mye prestisje i forkant av landsmøtet på å signalisere at det var viktig å ikke utvide kravlistens fire punkter?

– Vi gikk inn i landsmøtet med det som utgangspunkt, men tok høyde for at det kunne komme noe. Når vi så stemningen på landsmøtet, som ville ha forbud mot atomvåpen, så er det bare en styrke. Det er noe partiet sterkt ønsker og som det er mulig å få gjennomslag for med Ap, sier Valen til VG.

– Det fremstår som et nederlag?

– Nei, vi ønsket ikke at listen skulle fylles på med mange forslag, men fem er ikke noe problem, sier Valen.

