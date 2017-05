Frp-Sylvi hardt ut mot å tillate surrogati

GARDERMOEN (VG) Sylvi Listhaug tok et kraftig oppgjør med partifeller som vil tillate surrogati.

– Jeg meldte meg inn i Frp på 90-tallet. Jeg likte at partiet var opptatt av familieverdier og barnets beste. Jeg husker hvordan John Alvheim kjempet for disse verdiene. Vi må alltid stå opp for barnas beste. Men åpner vi opp for surrogati, så gjør vi det motsatte, sa Listhaug under helsedebatten på landsmøtet lørdag.

(Nå avdøde John Alvheim var mangeårig helsepolitisk talmann i Fremskrittspartiet. red.anmerkn.)

Tore på sporet



Hun henviste til TV-serien Tore på sporets popularitet på NRK gjennom mange år.

– Det er en grunn til at Tore på sporet var så populær. Det ligger rotfestet i oss å få vite hvor vi kommer fra, sa Listhaug før hun kom med en inderlig oppfordring til landsmøtet om å stemme mot surrogati under voteringen lørdag ettermiddag.

Et flertall i landsstyret er enig med Listhaug og går mot å tillate surrogati i Norge. I formuleringene i programforslaget heter det at det må være en lovmessig forutsetning for assistert befruktning at det biologiske opphavet klart kan defineres som en biologisk mor og en biologisk far.

FpU kjemper for surrogati



Men mange, spesielt blant de yngre delegatene på Frp-landsmøtet mener det må åpnes for surrogati.

En av de sterkeste forkjemperne er leder av Fremskrittspartiets Ungdom, Bjørn-Kristian Svendsrud.

– Man kan like det eller ikke, men vi må ta innover oss at surrogati skjer. I USA skjer dette, men mister juridisk rettighet i Norge. Er Sylvi listhaug enig med meg i at også surrogatbarn fortjener samme rettigheter som andre barn? - spurte Svendsrud.

Listhaug svarte ikke direkte på spørsmålet, men sa:

–Vi pusher grenser stadig lenger. Nå må vi stå videre på arven etter John Alvheim og stå på for barnas beste. Det er intet stort folkekrav å stå opp for surrogati. Dette er nok noe folk flest betakker seg for, sa Listhaug.

Tidligere har regjeringens støtteparti, Venstre, gått inn for å tillate surrogati.

– Jeg vil at vi skal ta John Alvheims ånd videre og stå opp for barnas beste. Alle som har født et barn, vet hva det innebærer, sa Listhaug som for tiden er i foreldrepermisjon fra jobben som innvandrings- og integreringsminister.

Hun slo fast at Frp må si nei til at kvinner kan «leie ut livmoren sin.

– I praksis betyr det å åpne for kjøp og salg av barn for rikfolk, advarte hun.