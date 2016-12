Studenter kolliderte med hval utenfor Tromsø

De to studentene var ute for å ta bilder da krasjet med hvalen og ble kastet i havet utenfor Tromsø. – De er litt i sjokk, sier professoren deres.

Av: Lars Johnsen/iTromsø

Den profilerte fotografen og professoren Audun Rikardsen forteller til iTromsø at det var to av hans masterstudenter som onsdag kjørte på en hval i Kaldfjorden.

– De er i god behold rent fysisk, men er litt i sjokk etter det som har hendt, legger han til.

Forsøkte å styre unna

De to studentene, som er fra Island og England, var ute for å fotografere hvalfinner, mens Rikardsen og noen kolleger oppholdt seg i en annen båt.

FÅR HJELP: Her heises båtene opp av kystvaktskipet Heimdal. Foto:

– Vi holdt på med å merke hvalene. Planen var at studentene skulle assistere oss med arbeidet etter hvert, forteller Rikardsen.

Ulykken skjedde da de to båtene satt kursen innover Kaldfjorden.

– Båten min var allerede innerst i fjorden, og vi fikk ikke med oss hva som hadde skjedde, sier Rikardsen.

Studentene skal ifølge professoren ha holdt en fart på 18 knop idet hvalen kom opp foran båten.

– De satt båten i fri og forsøkte å styre unna, men klarte det ikke. De traff hvalen med en del fart. Rundt 14–15 knop, sier han.

Hvalen ble da redd og reiste ryggen, noe som førte til at båten fløy fremover og landet opp ned, mens studentene havnet i vannet.

Var forberedt

– Vi hadde heldigvis snakket om mulighetene for en slik hendelse tidligere, og studentene hadde derfor på seg redningsvester og hadde med seg mobiler i vanntette poser, sier Rikardsen, og fortsetter:

– De forsøkte å ringe meg, men jeg hørte ikke telefonen de første gangene. Da de fikk tak i meg, ringte jeg øyeblikkelig Kystvakta, som jeg visste var i nærheten.

REDDET STUDENTENE: KV Heimdal. Foto: Terje Mortensen , VG

Det gikk omtrent 20 minutter fra studentene ble kastet på havet til de var trygt om bord i Kystvaktas skip.

Advarer mot fart

– Det svømmer knølhvaler på 30 tonn her og jakter på silda, og det er farlig å kjøre for fort med småbåt – det er som å treffe et skjær, sier skipssjef Einar Andreassen på kystvaktskipet KV Heimdal.

Han sier at hendelsen skjedde om lag en nautisk mil unna – og at de satte en hurtiggående lettbåt på sjøen da ulykken skjedde.

– Vi fikk plukket dem opp, og tatt dem om bord her, og varmet dem opp med dusj, sier han.

Kystvaktskipet er i Kaldfjorden og kontrollerer det rike sildefisket som startet i november, og som fortsetter ut desember.

Kan få alvorlige følger

– Jeg har tidligere gått ut i media og advart om at det kan være livsfarlig å holde høy hastighet i sjøen utenfor Tromsø. Det er ingen forskjell mellom å treffe en hval i høy hastighet og å treffe et skjær. Resultatet er det samme, sier Rikardsen.

Han påpeker imidlertid at studentene var forberedt og holdt relativt lav fart.

– Nå gikk det bra denne gangen, mye takket være den lave farten, men utfallet kunne fort vært alvorlig.

Rikardsen opplyser at det etter alle solemerker gikk bra med hvalen også.

– Det var merker på baugen til båten, men ikke lenger bak. Jeg tror altså ikke motoren traff hvalen. Han har nok fått seg et blåmerke, sier professoren.