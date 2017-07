Tidligere ELTE-studenter: – Helsedirektoratet utsetter problemet

Psykologutdannede Håkon Strøm Nordnes (29) og Rasmus Johansen (30) søkte om autorisasjon i september i fjor. Ni måneder senere har de fremdeles ikke fått svar.

Dette er saken: ** Helsedirektoratet endret i 2016 sin godkjenningspraksis overfor studenter som har tatt masterutdannelse ved ELTE-universitetet i Ungarn. ** Studenter som ble ferdigutdannet våren 2016, har fått avslag på søknad om lisens som psykolog.Endringene fører også til problemer for tidligere studenter som allerede jobbet på lisens. ** Direktoratet mener at utdanningen ved ELTE har betydelige mangler når det gjelder klinisk praksis og teori sammenlignet med den norske psykologutdanningen.

Det har vært mye bråk etter at norske myndigheter bestemte at psykologer utdannet ved ELTE-universitetet i Ungarn ikke skulle få lisens for å praktisere i Norge. I tillegg til studentene som ikke vet om de noen gang kan får benyttet utdanningen sin hjemme, er fremtiden usikker for 16 psykologer som er ferdig utdannet og i jobb med lisens.

Nå har Helsedirektoratet utvidet lisensene deres ut året, men etter det er situasjonen fremdeles uavklart.

Håkon Strøm Nordnes (29) og Rasmus Johansen (30) har jobbet som psykologer siden de var ferdige med utdannelsen sin. De er begge i fast jobb på lisens ved Helgelandssykehuset i Mo i Rana.



Psykologene på lisens har samme arbeidsoppgaver som en autorisert psykolog, søker jobb på lik linje og har like mange pasienter. Den eneste forskjellen er at lisenspsykologer får ukentlig oppfølging fra autoriserte psykologer – i en periode på to år.

– Skandaløst



De to søkte om autorisasjon i september i fjor, men ni måneder senere har de fremdeles ikke fått svar på søknaden sin.

– Utdanningen vår har fått mye negativ omtale etter at Helsedirektoratet endret praksis i fjor. Det har vært ubehagelig. Situasjonen har vært svært usikker, forteller Nordnes.

Siden 2003 og frem til i fjor, har norske studenter fra Ungarn fått autorisasjon uten problemer. Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) har tidligere forklart at årsaken til at den ungarske psykologutdanningen ikke gir autorisasjon er at den ikke er jevngod med den norske. I fjor høst ble 50-60 psykologistudenter nektet lisens.

De to kollegene er klare på at det siste året har vært tøft, og krevende å stå i.

– Saksbehandlingen har vært skandaløs, både når det gjelder hvor lang tid det har tatt så langt, og måten ting har blitt gjort på, sier Johansen.

Forlenget lisens

Eötvåos Loránd University (ELTE) er Ungarns største og eldste universitet. Psykologilinjen er en av skolens største. Mer enn 200 norske studenter startet her høsten 2016.

Både Johansen og Nordnes har de siste månedene vært forberedt på en ny livssituasjon etter sommeren, da lisensen deres egentlig skulle gå ut.

Onsdag kom imidlertid et brev fra Helsedirektoratet. Her står det at lisensen er forlenget ut året, fordi direktoratet har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet om å vurdere behovet for kompletterende utdanning i Norge.

– I utgangspunktet er det selvsagt positivt at vi endelig får et svar som faktisk betyr noe. Likevel er dette egentlig bare en forlengelse av limboen de har satt oss i, sier Nordnes.

Forskjellsbehandling

Flere av medstudentene til de to lisenspsykologene ved Helgelandssykehuset er nå autoriserte psykologer.

Som følge av at Johansen hadde pappapermisjon og Nordnes ble sykemeldt en kort periode, ble deres søknader utsatt i en måned. Regelendringen fikk dermed helt andre konsekvenser for de to, enn for de som hadde samme bakgrunn og utdannelse, men søkte noen uker tidligere.

– Dette er forskjellsbehandling. Det virker som vi kun er forskjellig behandlet på grunn av tidspunktet vi søkte på, og det er veldig frustrerende, sier Nordnes.

Avdelingsdirektør Anne Farseth i Helsedirektoratet sier det var en feil som gjorde at noen ble autorisert i løpet av den perioden de endret reglene.

– Jeg har full forståelse for at dette oppleves som urettferdig, men at noe er feil gjør ikke at andre har rett, sier hun.

Hun forklarer at grunnen til at saksbehandlingen har tatt tid er at de har ventet på svar - blant annet fra myndighetene i Ungarn.

Helsedirektoratet understreker på sine nettsider at lisensforlengelsen ikke nødvendigvis betyr at psykologene vil få autorisasjon. Farseth sier hun har forståelse for at lisenspsykologene opplever situasjonen som vanskelig.

– Dette er veldig krevende for alle som er involvert, og vi setter oppdraget vi har fått fra departementet ut i praksis så raskt som overhodet mulig, sier hun til VG.

