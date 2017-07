Forsker: – Mangler regelverk mot seksuell trakassering

Studenter er ikke beskyttet av de samme reglene som ansatte. Nå etterlyser flere eksperter og organisasjoner bedre varslingssystemer mot seksuell trakassering.

Tirsdag skrev VG om flere unge kvinner som har mottatt seksuelle meldinger fra en professor ved Universitetet i Stavanger. «Kan jeg kjøpe trusen din?» og «Liker du rimming?», var noen av spørsmålene kvinnene fikk av den 53 år gamle professoren.

– Tradisjonelt i Norge har hverken arbeidsplasser eller universiteter og høgskoler hatt gode systemer for klaging og rapportering i slike saker, sier professor Ståle Einarsen ved Universitetet i Bergen. Han har forsket på mobbing og trakassering i 20 år.

Einarsen mener studenter er ekstra utsatt om de opplever å bli seksuelt trakassert av en ansatt, fordi partene er beskyttet av ulike regler.

– Bedrifter er pålagt å beskytte sine ansatte gjennom Arbeidsmiljøloven. Det er ikke like mange rettigheter som ivaretar studentene. Derfor er det vanskeligere å sørge for gode klagesystemer for studenter, og på denne måten er de en utsatt gruppe, sier han til VG.

Tør ikke melde fra

Heller ikke Curt Rice mener systemene for å håndtere slike saker er gode nok. Han er rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus og leder i Komitéen for kjønnsbalanse og mangfold i forskning.

– Vi må forutsette at seksuell trakassering av studenter skjer. Vi må øke bevisstheten rundt maktubalansen i forhold mellom studenter og ansatte, og vi må gjøre det mer stuerent å snakke om slike hendelser, sier han.

Han mener negative reaksjoner og kommentarer fører til at mange kvinner ikke tør å melde fra.

– Det er mye som står på spill når man for eksempel rapporterer veilederen sin, sier Rice.

Ifølge en undersøkelse Sentio har utført for Norsk studentorganisasjon (NSO) og Universitas har over 30.000 studenter opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet.

Nå etterlyser også studentorganisasjonen bedre rutiner. De ber om at utdanningsinstitusjonene tar en grundig gjennomgang av sine systemer. Dette for å sikre at de har rutiner som sørger at studenter som blir utsatt for slike hendelser blir ivaretatt på riktig måte.

IKKE FORNØYD: Mats Johansen Beldo i Norsk studentorganisasjon mener alle institusjoner må sørge for å få på plass bedre rutiner. Foto: Skjalg Bøhmer Vold , NSO

– Alle studenter skal oppleve studiesituasjonen sin som trygg, sier leder Mats Johansen Beldo.

Han mener også at det er nødvendig at alle utdanningsinstitusjoner kan tilby et studentombud, slik at studentene får en uavhengig juridisk bistandsperson.

Slik håndterer universitetene trakassering

VG har kontaktet flere av de største institusjonene for høyere utdanning i Norge, og spurt hvilke systemer og rutiner de har om studenter opplever seksuell trakassering.

Universitetet i Oslo opprettet i 2013 varslingssystemet «Si fra». Her kan studenter si fra om alt som dreier seg om studie- og læringsmiljø, også seksuell trakassering. Slike hendelser faller inn under rød kategori. Rapporterer man om en slik hendelse blir det sendt varsel både sentralt og til fakultetet.

– Jeg tror det aller viktigste er at man er svært tydelig i formidlingen på hva som er akseptabel og uakseptabel oppførsel, sier prorektor Ragnhild Hennum ved Universitetet i Oslo.

Varslingssystemet ble opprettet for å sørge for faste saksbehandlingsrutiner.

– På den måten får vi en fullstendig oversikt over hvor mange saker vi har, at de blir behandlet og at de blir behandlet ganske likt, sier Hennum.

Kan miste jobben

Ved Universitetet i Bergen kan en student melde til programansvarlig eller instituttleder, og de kan velge å være anonyme. De med personalansvar følger opp sakene, og universitetsstyret foretar den endelige behandlingen.

– Uønsket seksuell oppmerksomhet er ikke akseptabelt. Vi har også et eget studentombud som kan bistå med veiledning og gi informasjon om rettigheter, sier viserektor for utdanning Oddrun Samdal ved UiB.

På NTNU avhenger håndteringen av hva som har skjedd og hvordan hendelsen rapporteres. Hovedregelen er at ting løses nærmest medarbeideren det gjelder, altså på instituttene, fakultetene og avdelingene.

– De sakene jeg kjenner til har blitt løst forskjellig. Én av dem endte i at vedkommende måtte fratre sin stilling på grunn av adferd vi ikke kunne akseptere.

Som ved UiB er det en del av personalpolitikken at dersom en ansatt får nok skriftlige advarsler vil det ende i oppsigelsene. Slike advarsler kan gjelde seksuell trakassering eller annen uønsket adferd, som rus.

Ved Universitetet i Stavanger har de lagt ut skjemaer på nettsidene sine, både for ansatte og studenter.

– Disse kan man bruke til å melde fra om uønskede hendelser. Dette går da rett til en jurist på utdanningsavdelingen, som vil følge opp saken, sier utdanningsdirektør Veslemøy Hagen. Hun mener de har gode rutiner på plass.