Flere hundre norske studenter kastet ut fra skisenter i Sverige

400 studenter fra Høyskolen Kristiania er kastet ut fra skisenteret Sälen i Sverige etter det arrangøren omtaler som brudd på ordensreglene.

– Vi og våre gjester forventer at man på en skiferie skal ha respekt for de andre gjestene, og forholde seg til ordensreglene. Det har ikke fungert i dette tilfellet, forteller pressekontakt ved Skistar, Linda Morell, til VG.

Husker du? Svak krone gjør at flere må avbryte utenlandsstudier

– Overstyrt av Skistar



Det som skulle være en festlig start på semesteret, tok i dag en brå slutt for studentene ved Høyskolen Kristiania. En dag før oppholdet skulle være over, ble de mange hundre studentene som hadde tatt turen over grensa, kastet ut av området.

– Det har seg dessverre slik at vi nå har blitt kastet ut av Sälen. Vi har blitt overstyrt av Skistar og lokale myndigheter. Vi har blitt bedt om å dra hjem umiddelbart. Dette er det ingenting vi får gjort noe med på dette tidspunktet, skriver Studentunionen ved Høyskolen Kristiania på arrangementets Facebookside.

De skriver videre at Studentunionen kommer til å følge opp saken framover.

– Det vil komme mer informasjon i ettertid, når Studentunionen har fått oversikt over blant annet juridiske vilkår. Dette er blant annet grunnet brudd på ro og ordensreglementet fra Skistar, bråk på nattklubb, sikkerhetsrelaterte saker o.l., skriver Studentunionen ved Høyskolen Kristiania på arrangementets facebookside.

Ifølge Skistar, som driver alpinsenteret, oppførte studentene seg ikke i tråd med senterets ordensregler, og Skistar ga de advarsler i forkant av hjemreisen.

– Vi har hatt samtaler med gjestene, og fortalte de at dersom det ikke skjedde forbedringer så var vi tvunget til å be de dra hjem tidligere enn planlagt. Dessverre måtte vi det, sier Morell til VG.

Les også: Professor vil utvise studenter som bruker mobil under forelesning

– Hadde 15-20 egne vakter



Leder for Studentuionens eventavdeling, Morten Lauvås, er lei for at turen endte som den gjorde. På vei hjem fra Sverige forteller han på telefon til VG at studentene hadde blitt plassert i samme område som flere barnefamilier som også ferierte på senteret, og at de derfor hadde mottatt en god del klager mot seg.

– Vi hadde rom vegg i vegg med flere barnefamilier, og da har vi også fått flere klager mot oss. Det er ikke noe mer spennende enn det, sier han.

Han forteller at Studentunionen tok de tiltakene de mente var nødvendige. Blant annet hadde de med seg egne vakter på turen.

– Vi tok de tiltakene vi mente var nødvendige, blant annet hadde vi 15-20 egne vakter som holdt ro og orden. Skistar mente det ikke var nok, og dermed ble det dessverre slik, sier Lauvås til VG.

Han forteller imidlertid om en god dialog med Skistar også etter at de ble sendt hjem.

– Vi har hatt møte med Skistar i dag, og er innstilt på å gjøre opp for oss. Men dette er ingen dramatisk hendelse. Det er synd og leit at det ble som det ble, men nå tar begge parter lærdom av situasjonen.