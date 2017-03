Strømprisen stuper etter våte værvarsler

Nye, milde og litt våte værvarsler gjør at strømmen ser ut til å bli billigere utover våren. Mangelen på snø i fjellet utgjør heller ingen stor risiko for høye strømpriser.

Dette mener kraftekspert John Brottemsmo hos kraftmegleren Bergen Energi. Han sier at nokså tørre og kalde værvarsler onsdag ble erstattet med betydelig våtere og mer normale varsler for denne og neste uke:

– Spotprisen for strøm for torsdag er om lag 40 øre per kilowattime. Men strømprisen for hele 2. kvartal er nå sunket til 23 øre, som er halvannen øre ned fra i går. Dette skyldes at markedets forventning er at vi har god tilgang på vannkraft fremover våren, forklarer han.

Sverige har snø

Det ligger særlig i store deler av Sør-Norge langt mindre snø i fjellet enn en normalvinter. Dette skyldes at det har kommet lite nedbør når det har vært kaldt, og når det har regnet, har det vært så mildt at nedbøren har kommet som regn og dermed har ført til tilsig i vannmagasinene.

Om vinteren i Norge kommer nedbøren gjerne som snø, og det kommer gjerne lite tilsig til kraftmagasinene fra midten av oktober til slutten av april. Da kommer til gjengjeld vanligvis vårsmeltingen.

– Nå ser vi at vi har fått tilsig til magasinene fra nyttår og fremover. Ved nyttår hadde vi et underskudd på vel 10 TWh – i kraftmagasinene, men i dag er underskuddet bare vel 6 TWh, forklarer han.

1 TWh – terawattime – er en milliard kilowattimer. Norge forbruker om lag 120 TWh i året.

Mildere og våtere mars

Hvor mye snømangelen i terrenget i fjellet utgjør, er usikkert, men neppe mer enn underskuddet i magasinene, mener han.

– Det betyr at vi totalt sett kanskje har et kraftmagasin-underskudd på 10 TWh, og det er ingen uvanlig situasjon, og fører tvert om til at markedet nå reagerer med senkede priser når værmeldingene blir mer våte og normale, sier han.

Meteorolog Frode Håvik Korneliussen i StormGeo bekrefter de våtere og mildere værmeldingene:

– Hovedtrenden for mars har vært tørt og kaldt vær, men flere prognoser går nå bort fra dette, og gir mildere og våtere varsler for denne og neste uke. Likevel kan vi få tørrere og kjøligere vær mot slutten av mars, slik at mars totalt sett vil ende opp nokså normal temperaturmessig.

Han sier at det mangler mye snø i fjellet i Sør-Norge:

– Men dette veies litt opp av at Nord-Norge har mer snø av normalt. I det nordiske kraftmarkedet har Sverige mer snø enn normalt, slik at Norden som helhet nå bare har en snømangel som målt i kraft utgjør rundt 3 TWH.

Vått i vest

De kommende to dagene er det stort sett bare Vestlandet mellom Stavanger og Stad som får nedbør - og her kan det falle 20-30 mm regn eller tilsvarende 20-30 cm snø i høyden disse to dagene.

– Ellers er det mye pent vær i landet torsdag og fredag. Ganske mildt på Østlandet og sjanse for sol, og mer vinterlig i Nord-Norge - og litt sjanse for sol her også, sier vakthavende meteorolog Trond Lien til VG.