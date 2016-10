Forbrukerrådet frykter strømsjokk

Forbrukernes vaktbikkje frykter at strømprisen fyker i været som følge av at regjeringen vil åpne for flere kraftkabler til utlandet.

Forbrukerrådet tror du og jeg får en stor del av regningen hvis det gis grønt lys for at private kraftselskaper skal få bygge egne kraftkabler til utlandet samtidig som strømnettet rustes opp for milliarder.

Og de er ikke alene. Som VG skrev forrige måned, tror kraftveteran Hogne Hongset at prisene kan dobles. Også Statnett har tall som viser dette.

Stortinget skal denne måneden behandle endringer i energiloven.

– Dette betyr økte strømpriser for norske forbrukere i form av økt nettleie. Det er også ventet at den flytende strømprisen vil øke som en følge av økt kabelkapasitet til utlandet, men akkurat hvor mye, vet vi ikke, sier Finn Myrstad, fagdirektør digitale tjenester hos Forbrukerrådet.

Les også: Over 500 000 strømregninger til inkasso i fjor

– Hvorfor blir det dyrere?

– Det er anslått mer enn en dobling av nettleien de neste årene og vi mener det derfor er naturlig å nevne at forbrukerinteressene ikke glemmes i disse diskusjonene, sier Myrstad til VG. Han understreker at de ikke har noen i mot private kabler som sådan.

– Hele strømmarkedet er i sterk utvikling. Noen eksempler er harmoniseringen av rammebetingelser i det nordiske markedet, endringer i kraftproduksjonen både nasjonalt og internasjonalt og store investeringer i infrastruktur for nasjonal og grenseoverskridende krafthandel, legger han til.

Myrstad mener Stortingsproposisjonen ikke går inn på at forbrukerne vil få både økt nettleie samtidig som de må betale mer for selve strømmen.

Les også: Norge på energitoppen i verden

– Forbrukerrådet er bekymret for hva ytterligere utbygging av både offentlige og private kabler til utlandet vil bety for norske husholdninger, spesielt dersom ikke den miljømessige gevinsten eller de økte kostnadene for forbruker kan rettferdiggjøres på en god måte, sier Myrstad.

Les også: Det internasjonale energibyrået varsler kraftig økning i strømprisen



– Frykter dere at det blir kraftselskapene som stikker av med gevinsten?

– Vi er opptatt at forbrukeren ikke sitter igjen med en uforholdsmessig stor del av regningen for en modernisering av strømmarkedet, sier Myrstad.

– Utenlandshandel lønnsomt



Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) mener at utenlandshandel med elektrisitet er lønnsomt også for norske forbrukere.

– Hvis man mener at utenlandshandel med strøm øker prisen på kraft til sluttbruker, så er det er riv ruskende galt, sier han til VG og peker på at kraftkablene som er bygget til Sverige, Danmark og Nederland heller har gjort det motsatte.

– De kablene gjør at vi kan redusere investeringene i det nasjonale nettet og dermed holde nettleien nede, sier Lien og viser til at kablene gjør det mulig å importere billig fornybar kraft fra disse landene når vinden blåser og solen skinner.

Utenlandskablene bidrar også, ifølge Lien, til at det nå investeres i norsk fornybar energi som vil gi 7 TWH, tilsvarende årlig strømforbruk for rundt 350 000 husstander.

Lien sier at det ikke er nært forestående å gi konsesjon til nye kabler.

– Men på lang sikt vil det bli bygget flere kabler fra Norge. Vi har et betydelig kraftoverskudd i Norge og Sverige i dag og skal den komme til nytte og gi reduserte klimautslipp må den selvfølgelig komme fram til markedet, sier Lien.

Men han understreker at ethvert nytt prosjekt - enten det er Statnett eller kommersielle aktører som står bak - må konsesjonsbehandles og her vil lønnsomhet og hvordan kabelen påvirker det norske kraftsystemet - og priser - stå sentralt.

Det internasjonale energibyrået IEA varsler i sin rapport for 2016 om at større integrasjon mellom det norske og det europeiske kraftsystemet sannsynligvis «vil drive nordiske strømpriser for forbrukere og industri i retning av de høyere prisnivåene på kontinentet».

Les også: Statkraft bygger vindkraftprosjekt til 11 milliarder