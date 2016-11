Kulden kan gi prisrekord på strøm

Det tørre været førte til at strømprisene økte med over 40 prosent i høst. Kulden de siste dagene har ført til ytterligere prishopp. Og strømmen kan bli enda mye dyrere.

Kraftanalytiker John Brottemsmo ser ikke bort ifra at vi får priser på samme nivå som i rekordmånedene januar og desember 2011.

Da lå prisen på i overkant av 60 øre per kilowatt time.

I midten av september i år var prisen knappe 24 øre per kilowatt time. Etter en tørr høst steg den til nesten 35 øre per kilowatt time i midten av oktober. I dag ligger den på i overkant av 40 øre, mye på grunn av kulden de siste dagene.

– Det tørre høstværet gjorde at vi ikke fikk påfyll i magasinene, og det drev prisene opp. De siste dagene har kulden gjort at vi har brukt mer strøm, og det har gitt prisene enda et lite spark oppover, forklarer Brottemsmo.

Rekordkaldt i Folldal: Minus 31,3 mandag

Han arbeider som kraftanalytiker i kraftmeglerselskapet Bergen Energi som forhandler strømavtaler for store kunder i næringslivet.

Den prisen Brottemsmo snakker om, er den som omsettes på energibørsen Nord Pool. Dette er nettopris for selve strømmen. I tillegg kommer nettleie, strømavgift og moms

– Denne prisen gjelder for hele Norden, men det vil være lokale forskjeller. I Norge har Oslo-området de høyeste strømprisene, mens prisene er lavest i Nord-Norge, forklarer han.

Nord Pool

NORD POOL: kommunikasjonsdirektør Stina Johansen. Foto: NORD POOL

Kommunikasjonsdirektør Stina Johansen i Nord Pool bekrefter at lav temperatur har stor betydning for kraftprisen både på kort og lengre sikt.

– Strømprisen beregnes ut ifra tilbud og etterspørsel i markedet. I kaldt vær bruker vi mye elektrisitet for å varme opp husene, og høyere etterspørsel gjør at prisene øker, sier hun.

Tørt og kaldt vær har også betydning på lengre sikt.

– Den tørre høsten har ført til at nivåene i vannmagasinene er lave. På denne tiden pleier det å være 86 prosent i snitt over hele landet. Nå er vi nede på i gjennomsnitt 79,1 prosent. Dette har også betydning for strømprisene, sier hun.

Påvirkning fra Europa

I tillegg til kulden her i landet, har prisøkning andre steder i Europa betydning for våre strømpriser. Det norske kraftmarkedet henger tett sammen med både det nordiske og europeiske markedet.

Prisøkning i Frankrike sprer seg gjerne til Tyskland, og videre til oss.

– Frankrike er i likhet med oss avhengig av strøm for oppvarming. Mange av landets kjernekraftverk er for tiden stengt på grunn av uventet vedlikehold. Der er det også kaldt nå. Det har ført til at prisene har tatt helt av. Nå er desemberkontraktene for kraft i Frankrike oppe i ca. 90 øre per kilowatt time, sier John Brottemsmo.

Brottemsmo tor ikke vi vil komme opp i slike priser her.

– Men at vi kan komme opp i 60 øre per kilowatt time er ikke usannsynlig. Det er avhengig av kuldeperioden. Hvis det holder seg kaldt i fire uker, er vi der, sier han.

Kald vinter

METEOROLOG: Frode Håvik Korneliussen. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Meteorolog Frode Håvik Korneliussen på energidesken hos Storm Geo, sier at mye tyder på at vi kan få en lang og kald vinter.

Han arbeider med værprognoser for selskaper som skal kjøpe og selge kraft, fordi værutsiktene har betydning for kraftprisen.

– På kort sikt er det ventet kaldt vær frem mot helgen. Det kan bli litt høyere temperaturer i neste uke, men signalene tyder på at den mildere perioden er forbigående, og at det blir høytrykk og kaldere igjen fra slutten av november, sier han.

Korneliussen peker på mye uvanlig vær den siste tiden.

– De siste dagene har det vært varmere på Svalbard enn de fleste andre steder i landet. De enorme nedbørsmengdene der er blant signalene som tyder på at vinteren kan bli kald og tørr, sier han.

Lite is og høye temperaturer i Arktis på denne tiden, pleier å skape oftere høytrykk hos oss utover vinteren.

Havtemperaturen i Stillehavet og Atlanterhavet er også med på å underbygge antagelsene om en tørr og kald vinter i Nord-Europa. Når havtemperaturene er slik som de er nå, øker det sannsynligheten for at den mesteparten av lavtrykkene vil holde seg sør i Europa.

– Det vi vet ut ifra statistikk og været slik har vært hittil i høst, er at det kan bli kaldt, og at det vil få konsekvenser for strømprisene, sier meteorolog Frode Håvik Korneliussen