Togkaoset fortsetter – nytt brudd i meklingen

Den tvungne meklingen mellom partene i lokførerstreiken har brutt sammen. Dermed fortsetter togkaoset på Østlandet.

Partene var innkalt til tvungen mekling hos Riksmekleren torsdag, da streiken gikk inn i sin femte uke. Ti timer senere måtte mekleren kaste kortene og fastslå at heller ikke denne gangen klarte partene å bli enige.

Kilder sier til VG at den eneste muligheten for at streiken skal bli avsluttet, er at riksmekleren konkluderer med at det ikke er mulig å få partene å bli enige i denne saken. Det kan føre til at regjeringen vurderer situasjonen som så vanskelig og skadene ved langvarig togstopp som så stor at de foreslår å bruke tvungen lønnsnemd.

De siste ukene har nærmere 300 togavganger blitt innstilt hver dag som følge av streiken. 124 lokførere var torsdag i streik etter den siste opptrappingen onsdag. Tusenvis av togpendlere på Østlandet og ved Sørlandsbanen er berørt.

Streiken i Lokomotivmannsforbundet startet etter at meglingen mellom LO Stat og Spekter, som representerer henholdsvis Norsk Lokomotivmannsforbund og NSB, brøt sammen.

– Dette er svært trist for passasjerene, men så lenge Lokomotivmannsforbundet står fast på at de skal bestemme kompetansekravene til togførere i NSB og CargoNet, er det ikke mulig å komme til enighet for å løse togstreiken, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.

Spekter: – Streiken er meningsløs

NSB har i mekling denne uken krevd at Norsk Lokomotivmannsforbund og LO Stat aksepterer fire måneders utdanning av lokførere i CargoNet, skriver LO Stat i en pressemelding.

– Når fire måneders utdanning av lokførere ligger på forhandlingsbordet igjen denne uken, forteller det oss at NSB opptrer totalt uansvarlig. Vi kan ikke akseptere denne holdningen til sikkerhet. Derfor fortsetter streiken, sier Rolf Ringdal, forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund.

– En trygg jernbane er viktig nok til å streike lenge for. Vi håper alltid å finne en løsning i mekling, men NSB gjør det de kan for å vri seg unna en trygg og god utdanning av lokførere, fortsetter han.