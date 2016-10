Spekter: – Streiken er meningsløs

Partene i togstreiken møttes hos meklingsmannen til tvungen mekling torsdag. På vei inn til møtet sa Spekter-leder Anne-Kari Bratten at streiken er meningsløs.

Torsdag går togstreiken inn i sin femte uke, etter at det ble brudd i meklingen 28. september. Torsdag var partene innkalt til tvungen megling.

– Nå håper jeg endelig vi får slutt på denne streiken som er helt meningsløs, sa Bratten på vei inn til møtet hos meklingsmannen.

Konflikten dreier seg om en nasjonal standard for opplæring av lokomotivførere som skal ha godkjenning til å kjøre tog i Norge. Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) har kommet med et forslag til særavtale som skal gjelde til en ny nasjonal standard for utdanning er bestemt av myndighetene. Spekter ville tidsavgrense særavtalen til ni måneder.

På spørsmål om hva som skal til for å bli enige svarer Bratten at lokomotivmannsforbundet må gi opp kravet sitt.

Les mer: Ingen løsning natt til onsdag: Togstreiken trappes opp

Forvirret? Dette krangler de om

Kritisk til Solvik-Olsen

NLF-leder Rolf Ringdal sa han gikk inn til meklingen med åpent sinn. Han sier årsaken til manglende enighet er at NSB nekter å forplikte seg til en nasjonal standard før myndighetene har laget en slik standard.

Han vil ikke si noe om eventuelle planer om opptrapping av streiken. Samtidig mener han samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) kunne ha gjort konflikten unødvendig, ved å komme på banen tidligere.

– Samferdselsministerens jobb er å ha et regelverk som ivaretar sikkerheten på norsk jernbane, sier Ringdal.

Han viser til rapporten om risikoanalyse som er utarbeidet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, der han mener å få støtte for sitt syn i rapporten når det gjelder kompetanse hos lokomotivførerne.

Les også: Nå rammes Sørlandsbanen av streik

– Må slippe kravet

På spørsmål om hva som skal til for å bli enige, svarer Bratten at NLF må slippe kravet.

– Dette hører ikke hjemme i en tariffavtale i det hele tatt. Dette er et spørsmål som må løses mellom samferdselsministeren og partene i jernbanesektoren, slik at vi får standarder på hva som skal være kravet til kompetanse. Det har vi for øvrig i dag, og de er vi enige om at vi må gjøre noe med. Og da må vi møte opp i de møtene og håndtere det der, slik at ikke så mange passasjerer blir rammet av denne streiken, sier hun.

Hun poengterer at meklingen dreier seg om hva som skal stå i en tariffavtale.

– Dette har ingenting i en tariffavtale å gjøre. Lokomotivmannsforbundet vil bruke tariffavtalen til å tariffeste noe som på ingen måte hører hjemme i en tariffavtale, nemlig kompetansespørsmålet. Det er myndighetenes ansvar, mener Spekter-leder Anne-Kari Bratten.

Tog kjørte fra begge konduktørene: På to forskjellige stasjoner!