Samtaler ga ingen løsning på lokførerstreiken

Lokomotivførerne møtte tirsdag motparten Spekter til samtaler hos Riksmekleren, men det kom ikke til enighet. Dermed fortsetter streiken.

Det var Riksmekleren som tok initiativ til møtet, opplyser Spekter.

– Etter samtalene er det klart at Lokomotivmannsforbundet dessverre står fast på kravet om å tariffeste hvilken kompetanse togførere skal ha, noe som er uaktuelt å innfri, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter.

Beklager overfor kunder

Streiken blant lokførerne brøt ut etter at partene ikke kom til enighet i meglingen 28. september. 118 medlemmer et tatt ut i streik, og det vil bli varslet en opptrapping denne uken, ifølge forbundsleder Rolf Ringdal.

– Vi forventet at NSB i dag ville komme med reelle forslag til løsninger – i alle fall forslag vi kunne diskutere. I stedet ble det et rykk tilbake til start, sier Ringdal til VG, og legger til:

– Vi skal ha et møte i streikekomiteen fredag. Vi har sagt at dersom det ikke blir en løsning, vil det bli en opptrapping, men det konkrete uttaket fatter vi på fredag, sier han.

En opptrapping vil ramme Sørlandsbanen, men det er ikke klart nøyaktig hvor mange lokførere som tas ut i streik. Det er ifølge Ringdal snakk om lokførere som er ansatt blant annet i Kristiansand, men også Egersund og Stavanger kan være aktuelt.

Anne-Kari Bratten beklager overfor kunder og passasjerer at streiken fortsetter.

– Både NSB og CargoNet setter sikkerhet svært høyt. Ingen skal være i tvil om at ledelsen er seg sitt ansvar bevisst når det gjelder å sikre at både lokomotivførerne og andre ansatte i selskapene har god og nødvendig kunnskap og kompetanse. Dette ansvaret er det hverken mulig eller ønskelig å overføre til en fagforening, sier Bratten.

Fire dager fra varsel

Fra et varsel om opptrapping kommer, skal det gå fire dager til de ansatte tas ut.

– Arbeidsgiverne sier vi må fire på kravene for at det skal være aktuelt å sette seg ved forhandlingsbordet igjen. Vi vil ikke gå på akkord med sikkerheten. Nå må NSB vise at arbeidsgiverne også tar trygghet på jernbanen på alvor, uttalte Ringdal i forrige uke.

Den siste uken har vært preget av fulle busser og lange bilkøer, særlig på innfarten fra Follo og Østfold – ettersom alle lokaltog på Østfoldbanen er innstilt. Til vanlig har disse togene rundt 20.000 passasjerer daglig.

Noen av togene mellom Oslo og Bergen, samt togene på Vossebanen og i Arnalokalen er også blitt innstilt. Streikeregelverket gjør at NSB ikke kan sette opp alternativ transport i form av busser for tog.

(NTB/VG)