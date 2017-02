Partene i mål på overtid: Det blir ingen flyplasstreik

Klokken 03.48, nesten fire timer etter at den opprinnelige fristen gikk ut ved midnatt, kom NHO Luftfart og Junit til enighet.

Det opplyser forhandlingssjef Bente Ørberg i Junit til VG.

– Det var en lang og hard kamp, men vi enige til slutt, sier Ørberg.

Dermed ungikk man at 200 bakkeansatte ble tatt ut i streik. Ifølge Junit ville streiken ha påvirket innsjekking, billettkontorer, utganger og administrasjon.

Det var imidlertid ingen selvfølge, for like etter fristens utløp stod partene fortsatt et stykke unna hverandre.

– Vi er på overtid. Jeg tror det blir en lang natt, sa Ørberg til NTB like over midnatt.

Fagforeningen Junit og NHO Luftfart møttes hos Riksmekleren klokken 10 lørdag formiddag. Dersom de ikke hadde blitt enige, ville ansatte ved flyplassene i Trondheim, Bergen, Stavanger og Bodø blitt tatt ut i streik fra søndag morgen.

Uenigheten dreide seg om både lønn og arbeidsvilkår, forteller Ørberg til VG. Aller størst var spliden rundt de bakkeansatte i Widerøe Gound Handling.

– Dette var en sentral forhandling, men vi fikk også på plass en lokal løsning for Widerøe Ground Handling, sier Ørberg til NTB og forteller at det er i det selskapet det har vært størst misnøye.

– Vi klarte å få inn et lønnstillegg på 2,6 prosent for de ansatte ved Widerøe Ground Handling. I tillegg til lønnen vil de få et kompetansetillegg til dem som har spesiell kompetanse, noe vi synes er veldig viktig når folk har årevis med erfaring og spesialkompetanse, legger hun til.