Må velge mellom stillestående kø og streikefulle busser: – Pest eller kolera

Streikeleie østlandsbeboere må smøre seg med tålmodighet . Pendlere til Oslo må bruke store deler av dagen sin i bilkø eller på bussholdeplassen på ubestemt tid fremover.

Rundt 20.000 passasjerer på Østfoldbanen rammes daglig av togstreiken som nå har pågått i tre uker.

Resultatet er lange bilkøer og stappfulle busser som stadig må forlate passasjerer på holdeplassen.

Onsdag i kveldsrushen møter VG en gjeng busspassasjerer som ikke kommer om bord i linje 81A retning Tårnåsen på Bjørvika holdeplass i Oslo.

Det er ikke første gang så langt i streiken, og de anslår de bruker en drøy time ekstra til og fra byen, begge veier, hver eneste dag. Før passasjerene rekker å si hva de heter kommer en ny buss og de presser seg desperat inn i menneskemengden.

MATT AV STREIK: Reise og logistikk stjeler nesten alt av fritiden til Stine Veiberg så lenge Østfoldbanen står. Foto: Privat

– Pest eller kolera

En som har tatt konsekvensene av busskaoset er Stine Veiberg.

Den vanligvis korte turen til Oppegård har vært et mareritt de siste tre ukene, og i det siste har hun og en gjeng naboer begynt å samkjøre i elbilen hennes for å få bruke kollektivfeltet.

– Det er tross alt bedre, men det er likevel pest eller kolera. Det tar ikke så mye kortere tid enn bussen, men man slipper å være usikker på om man kommer ombord. Køen er forferdelig, og det tar opp mot en time å kjøre de to milene hjem, sier Veiberg til VG.

Minustid på jobb

Ordningen krever dessuten godt med tid til planlegging og logistikk for de rundt åtte som bytter på å kjøre inn til byen og ha hjemmekontor. De fleste av naboene har brukt opp det som er av feriedager, hjemmedager og sykeferie.

Fakta om togstreiken * 118 lokførere i Norsk Lokomotivmannsforbund er i streik etter at det ikke ble enighet i meklingen mellom LO Stat og Spekter 28. september. Medlemmene arbeider i NSB og NSB-eide CargoNet. * 109 av dem kjører tog på Østlandet, 7 kjører i Bergen, 1 kjører i Trondheim og 1 kjører i Kristiansand. * Alle lokaltog på Østfoldbanen er innstilt. Flere regiontog kjører, men disse kjører direkte fra Oslo S til Rygge og stopper derfor ikke på steder som Moss og Ski stasjon. * Noen av regiontogene mellom Oslo og Bergen blir innstilt. Det samme gjelder noen av lokaltogene på Vossebanen og i Arnalokalen. Kilde: NSB/NTB

Det er ikke bare arbeidstagere som rammes, men også ungdom som skal på trening og fritidsaktiviteter, forteller Veiberg.

Dette gjelder ikke bare inn og ut av Oslo, men også på rundt byen, for eksempel mellom Ski og Kolbotn.

– Tiden strekker ikke til så mye mer enn jobb og transport, og dette har vart i tre uker allerede. I tillegg blir det minustid på jobb for å rekke alt, sier hun.

Forstår frustrerte passasjerer

– Vi har ikke problemer med å forstå at situasjonen er frustrerende for kundene. En god del av dem som rammes av togstreiken bruker oss i stedet og det er det klart vi merker, sier Gro Janborg, kommunikasjonssjef i Ruter.

Det blir likevel ikke anledning til å sette inn ekstra busser. I en lovlig arbeidskonflikt vil ikke Ruter øke kapasiteten for å ta av for presset.

– Spillereglene er slik at vi ikke skal øke tilbudet vårt når det er streik, og de følger vi, sier Janborg.

Flere merker presset



Kommunikasjonssjefen er kjent med at bussene som går parallelt med den streikende Østfoldbanen stort sett går stappfulle i rushtiden, og bekrefter at de jevnlig må kjøre fra passasjerer. Ruter har imidlertid ikke noe tallgrunnlag over å si noe om omfanget.

Det har heller ikke Ståle Nistov, administrerende direktør i Nettbuss Travel. To av deres ruter, timeekspressene til Mysen og Sarpsborg via Moss, merker det økte presset.

– Disse bussene er mye fullere enn normalt. Til tider så fulle at vi har måttet la passasjerer stå igjen på perrongen. Det har heldigvis ikke skjedd så ofte ennå, sier han.

TIMESEKSPRESSEN: Det er ikke bare Ruter som har økt pågang mens Østfoldbanen står. Foto: Mattis Sandblad, , VG

Ingen sluttdato

Enn så lenge er det lite som tyder på noen snarlig løsning. Det kreves spesielle omstendigheter for å gå inn med tvungen lønnsnemnd, og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har sagt tydelig fra at det heller ikke blir aktuelt.

Gro Janborg hos Ruter sier hun oppfatter at deres passasjerer tross alt tar situasjonen pent, og at de forstår at Ruter ikke er en del av streiken.

– De fleste forstår at vi prøver å løse det så smertefritt som mulig, sier hun.

I mellomtiden kan hun ikke annet enn å anbefale folk å være ute i god tid, og gjøre som Stine Veiberg – altså være flere i bilen om man velger å kjøre.

Sistnevnte håper hun kan avvikle bilkollektivet så fort som mulig:

– Vi er mange som er slitne av dette nå. Det føles dobbelt ille at det hele tiden er Østfold som skal rammes, fordi det oftest er nettopp her vi har mange signalfeil ellers i året på grunn av gamle linjer.

