Har kjempet i ti år for å kunne bade naken

Siden fristranden i Trondheim ble lagt ned i 2007 har ikke kommunen klart å finne et nytt alternativ. – Flaut, mener naturistforeningen.

For ti år siden ble Trondheims eneste fristrand i Djupvika på Lade i Trondheim avviklet. Det offentlige strandområdet hadde vært i bruk av naturister i rundt 30 år. Siden den gang har Trondheims naturister måttet se langt etter å kunne bade nakne på en felles strand.

Det var NRK Trøndelag som først omtalte saken.

UHOLDBART: Thore Aalberg i Trøndelag naturistforening mener kommunen må skjerpe seg og få fart på prosessen med å finne en ny fristrand Foto: Privat

Situasjonen får Trøndelag naturistforening til å se rødt.

– Det er flaut at en så stor by som Trondheim ikke har det mange mindre byer har. Den nærmeste fristranden er på Steinkjer, sier nestleder Thore Aalberg i Trøndelag Naturistforening til VG.

Han forteller at situasjonen har vært vanskelig for Trondheims naturister, som ikke har hatt en tilgjengelig strand for alle å samles ved om sommeren.

– Vi har hatt møter med både politikere og administrasjonen. Mange har ikke svart oss en gang, og det er veldig skuffende

Han legger til at kommunen har et vedtak på at det skal være en fristrand, men ikke har klart å holde seg til det. .

Fikk du med deg denne? Lotte viste seg i bikini – fikk beskjed om å kle på seg

– Ingen har løftet en finger

Pensjonistpartiets Svein Otto Nilsen har kjempet hardt for å få saken på dagsorden de siste ti årene.

– Naturistforeningen har tatt opp dette med meg flere ganger gjennom mange år. Det er helt utrolig at det bare er én politiker som har snakket om dette, sier Nilsen.

Han mener grunnen til at det ikke har blitt gjort noe med saken er at den har blitt systematisk nedprioritert.

– Kanskje er ikke saken en velgermagnet, men ingen har løftet en finger.

Nilsen peker på at mange turister er opptatte av å finne en fristrand når de kommer til Trondheim.

– Alle store byer har jo en fristrand, og det burde sannelig være mulig i Trondheim også. Hadde noen lagt ned Huk i Oslo hadde det blitt proteststormer, sier Nilsen.

KAN BLI STRAND SNART: Varaordfører Hilde Opoku (MDG) vil at det skal være på plass en naturiststrand innen sommeren 2018 Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

Skal utredes

Hilde Opoku, varaordfører i Trondheim og gruppeleder for Miljøpartie De Grønne (MDG), mener det er beklagelig at saken ikke har vært prioritert hittil.

– I september behandler vi en ny friluftslivsplan som vi har ventet på i en del år. Det kan kanskje ha sammenheng med at dette har tatt lang tid, sier hun.

I friluftsplanen vil MDG ta initiativ til at rådmannen utreder hvor en ny fristrand kan ligge, med mål om å få en strand på plass innen sommeren 2018.

– Ettersom det kun vil finnes én slik strand i byen, vil forslaget ta hensyn til ønsker fra funksjonshemmedes organisasjoner om at tilbudet må være universelt tilgjengelig.

Sjekk dette: Fikk millionerstatning etter bilulykke – da hun ble 18 var pengene borte

Har ikke vært rom i budsjettet

Nilsen i Pensjonistpartiet er fornøyd med at Opoku har viet saken mer oppmerksomhet opp mot friluftlivsplanen. Han mener også rådmannen har ansvar for at saken har blitt nedprioritert så lenge.

Rådmann Morten Wolden forklarer at Flakk på Byneset ble foreslått som fristrand i 2009, men grunneierne satte seg imot og naturistorganisasjonene mente det var for langt unna sentrum.

– Etter det har ikke fristrand blitt lagt inn som politisk bestilling, og det har heller ikke vært funnet rom til det i budsjettsammenheng hverken fra rådmann eller politisk hold, sier han.

Også Wolden peker på den nye friluftlivsplanen som en mulighet til å ta opp fristrandsaken på nytt.

– Så blir det opp til politisk nivå å prioritere om dette er noe man ønsker.

Overgrepsoffer saksøkte kommunen: Tysfjord kommune frifunnet