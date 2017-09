VGs valgdagsmåling: Borgerlig flertall

VGs valgdagsmåling viser at valget ser ut til å bli jevnt, og det ser ut til at Erna Solberg får fornyet tillit som statsminister. Kampen for å komme over sperregrensen vil avgjøre.

Det er Arbeiderpartiets store fall som gjør at det ved 21-tiden ser ut til at det likevel ikke blir regjeringsskifte, noe målingene siden lenge før valgkampen startet har vist at det lå an til.

Ifølge VGs valgdagsmåling, gjennomført av meningsmålingsbyrået InFact – som ble offentliggjort idet de siste valglokalene stengte – går Arbeiderpartiet med Jonas Gahr Støre i spissen tilbake hele 4,2 prosent fra stortingsvalget i 2013.

– Helt fantastisk

Valgdagsmålingen gir dagens regjeringspartier Høyre og Frp – samt støttepartiene KrF og Venstre – 88 mandater. Det trengs 85 mandater for å ha flertall.

– Dette er bare helt fantastisk, utbryter Høyre-nestleder Bent Høie og fortsetter:

– Valgdagsmålingen viser at folket fortsatt vil ha Erna Solberg som statsminister, og de ønsker den politikken som vi har startet på.

– Men Høyre går tilbake?

– Personlig hadde jeg håpet på høyere tall, men det er likevel nær historisk topp for Høyre. Men det viktigste er at det ligger at til borgerlig flertall og borgerlig regjering i fire nye år.

– Hva overrasker deg med tallene?

– Det sterkeste trekket er jo Aps store tilbakegang og at de ligger an til å gjøre et historisk dårlig valg. Jeg er overrasket og glad for at Venstres dårlige tall blir gjort til skamme. og så registrerer jeg at verken MDG eller Rødt kom over sperregrensen, sier Høie.

Giske: – Vi får se utover natta

Ap ligger an til å bare få 48 mandater, syv færre enn i inneværende periode. Tilsammen får rød blokk 78 mandater.

I tillegg får MDG, som har sagt at de er blokkuavhengige men samtidig har lovet å felle en regjering der Frp er med, tre mandater. Til sammen gir det 81 mandater til partiene som vil felle Erna Solbergs regjering.

– Den målingen dere har et tilnærmet dødt løp, 88-81, du har MDG på 3,8, du har sperregrensa som kanskje avgjør, så det her er en måling som tyder på en lang natt, sier Trond Giske til VG.

– Men det tyder også på et borgerlig flertall, hva sier du om det?

– Et borgerlig flertall håper jeg jo ikke det blir, men vi får se utover natta.

– Men hvis dette skulle bli valgresultatet?

– Da er det for dårlig. Da blir det borgerlig flertall, og det er jo ikke det vi ønsker oss.

Blå ledelse også i prognose

En del av InFacts grunnlag for VGs valgdagsmåling baserer seg på prognosene fra Valgdirektoratet, som foreløpig forteller følgende: Med 33 prosent opptalte stemmer har blå blokk et flertall på 87 mandater, mot rød blokk med 80 mandater - pluss to for MDG.

Valgdirektoratet tar utgangspunkt i de allerede ferdig opptalte kommunene og bruker trenden til å si noe om resultatet for hele landet og fylket – samt alle forhåndsstemmer.

Forskjellen på en prognose og en valgdagsmåling er altså at en prognose baserer seg på innrapporterte resultater, mens en valgdagsmåling er en undersøkelse som gjennomføres på valgdagen ved å spørre velgere på vei ut av valglokalene om hva de har stemt.

Johannes Bergh, valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning sier følgende om resultatet av VGs valgdagsmåling.



– Hvis denne går inn er det en svært stor seier for den sittende regjeringen, sier han og legger til:

– For det første går hverken Frp og Høyre særlig mye tilbake. For det andre, og det er mest overraskende, gjør både Venstre og KrF det vesentlig bedre enn på tidligere målinger og er trygt inne på denne. Dette redder et klart borgerlig flertall.

Siden 1993

VG skal være den eneste som i år lager valgdagsmåling. NRK bruker i år den offisielle valgprognosen fra Valgdirektoratet, mens TV 2 utarbeider sin egen prognose.

Helt siden valgdagsmålingene så dagens lys ved stortingsvalget i 1993, har SV ofte blitt overvurdert og Fremskrittspartiet ofte kommet dårligere ut enn hva som ble det endelige valgresultatet.

På den annen side treffer valgdagsmålingene forbausende godt på det store bildet. For fire år siden varslet både TV 2 og VGs valgdagsmålinger som ble publisert like etter klokka 21 at det lå an til borgerlig valgseier.

Selv om TV 2 målte SV 1 prosentpoeng høyere enn valgresultatet på 4,1 prosent og VG hadde Frp 1,5 prosentpoeng lavere enn resultatet på 16,3 prosent – så lå begge nær det endelige resultatet når man ser på blokkene samlet.