VGs dom: Ap-Jonas i velgerkrise vant debatten

ARENDAL (VG) Både Jonas Gahr Støre og Erna Solberg leverte varene i valgkampens første partilederdebatt - men Støre gikk helt til topps.

Det kan han trenge etter en valgkampstart som har vært alt annet enn toppstemt for Ap - da partilederne mandag kveld braket sammen til den første store valgkampdebatten, gikk Ap-lederen inn med dalende målinger i ryggen.

VGs kommentatorer Frithjof Jacobsen, Astrid Meland og politisk redaktør Hanne Skartveit har vurdert partiledernes innsats, og mener Støre har funnet formen i Arendal i kveld - mens flere av partilederne ikke fikk mer enn terningkast to for sin innsats.



Hele debatten gir de terningkast fire, på grunn av stadige lydproblemer som under en av NRKs største og mest prioriterte valgsendinger er en skandale. Det skjemmet debatten og trekker ned.

Ellers godt valg av saker. De solide og erfarne programlederne fikk en enkel jobb med et panel med høyt tenningsnivå.

Sjekk kveldens terningkast:

Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartiet

Offensiv og selvsikker. Satt stadig dagsorden med tydelige angrep på regjeringen. God i runden om skatt og arbeidsliv. Jonas Gahr Støres beste partilederbatt så langt. Tåkefyrsten har abdisert. For godt?

Erna Solberg, Høyre

Hovedbudskapet til statsministeren er at optimismen er på vei tilbake. På offensiven i debatten om sysselsetting og frafall for unge i arbeidslivet. Hun har den naturlige statsministerautoriteten. God når hun snakker om ungdom og psykisk helse. Men hun blir for ordrik når hun kommer på defensiven. Vanskelig å skille viktig og uviktig i ordstrømmen.

Audun Lysbakken, Sosialistisk venstreparti



«Jeg har tent et lys for Stein Erik Hagen og alle andre som opplever hvor vondt det er å være rik i Norge», var dagens oneliner. Audun har et godt utgangspunkt i denne valgkampen, høyre- og venstresiden er enige om å krangle om skatt. Og han har det tydeligste budskapet på venstresiden. Mens Jonas må være mer utydelig for å ikke miste næringslivsstemmene, kan Audun angripe bredt. Dessuten er ikke Audun rik slik som Jonas, og heller ikke så ytterliggående som Rødt.

Siv Jensen, Fremskrittspartiet

Fikk en stri start da Trygve Slagsvold Vedum angrep henne på bompenger. Det hjelper ikke hvor mye du øver på den, det finnes ikke noe godt forsvar for Frp i den saken. Siv tok senere på seg trist ansikt, og klager over debatten om velferdsprofitører. Det fungerte ikke helt. Gjentok seg selv og virket litt innøvd. Usikkert om hun traff sine kjernevelgere med alt næringslivspratet, for de velgerne stemmer jo Høyre.

Trygve Slagsvold Vedum, Senterpartiet

Veldig frekk og offensiv start, med angrep på Siv om bompenger. Men er det saken Senterpartiet vil bli kjent for? Hadde høyere forventninger til Sp-lederen i dag, han valgte seg flere små saker da han først fikk snakke, som tollfri netthandel. Ikke så heldig for et parti som hele tiden må forsvare seg for å være et interesseparti. Klarte ikke å vri tema nok over på yndligstema som EU, elite og sentralisering.

Une Aina Bastholm, Miljøpartiet de grønne



Debutant i denne settingen. Nervøs og noe famlende, langt og uklart første resonnement. Men kom seg litt etter hvert. MDG er et utpreget ensaksparti som kan leve med å provosere store deler av velgermassen, men Bastholm bruker denne muligheten i beskjeden grad.

Knut Arild Hareide, Kristelig Folkeparti

Usynlig i første timen. Det har ingen partiledere råd til i denne sammenhengen. Leverer som vanlig humoristiske replikker, ikke like slagferdig om egen politikk. I duellen med Siv Jensen tok han seg noe opp om, men merkelig grep med å bruke Carl I. Hagen som sannhetsvitne. Overraskende svak kveld for Hareide, som kan bedre.

Trine Skei Grande, Venstre

Ikke i toppform. Engasjert, men avbryter for mye. Drar kvinnepoenget i debatten om formuesskatt og privat velferd for langt. Mye om gründere - blir litt hakk i plata. Lite konkret i verdidebatten, ikke inn i kjernen. Springende. Fant ikke plassen sin i denne debatten.

Bjørnar Moxnes, Rødt

Ble usynlig. Når han kom inn, snakket han om privat profitt i velferden. Angriper Ap i spørsmålet om privat velferd, vil ha svar fra Jonas. Lettvint retorikk. Virker ukomfortabel, dette er ikke hans arena. Overraskende svak i kvinnedebatt med Siv Jensen.

