VG-måling: Nær halvparten stoler ikke på Støres skatteløfte

UTØYA (VG) Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre lover at han ikke skal øke skattene med mer enn 15 milliarder kroner. Men det løftet vil han ikke skrive under på.

– Jeg skjønner godt at folk ikke stoler på Støre. Han og hans parti har en ubegrenset appetitt på å konfiskere folks eiendom ved å øke skattene. Og hvis de skal samarbeide med Rødt og MDG, så kan man bare tenke seg hvor høye skattene vil bli, sier finansminister Siv Jensen (Frp) til VG.

Støre og Arbeiderpartiet har før stortingsvalget 11. september lovet at de skal øke skattene med inntil 15 milliarder kroner.

VGs skattekalkulator



VG lanserer mandag en kalkulator hvor du kan regne ut hvor mye du vil få i skatteøkning dersom Støre blir statsminister og holder løftet sitt.

VGs kalkulator: Sjekk din Jonas-skatt her

For to uker siden uttalte Erna Solberg at flere kommer til å bli rammet av skatteøkningene enn det Ap hevder. På oppdrag fra VG har InFact gjennomført en meningsmåling hvor folket er spurt om de stoler på Støres skattegaranti.

Stoler ikke på Støre



Tallene er nedslående for Ap-lederen:

46,6 prosent svarer at de ikke stoler på Støres løfte, og 17,3 prosent sier de ikke vet om de kan stole på ham.

Kun 36,2 prosent svarer at de stoler på garantien.

Grafikk: , Frode S. Didriksen, VG

– Vi skal vise dem at de kan stole på oss. Vi skal forklare hvorfor disse pengene trengs og hvordan regningen skal fordeles. 3 av 4 lønnsmottagere vil få om lag lik eller redusert inntektsskatt, 9 av 10 pensjonister vil ikke bli berørt negativt av endringene i inntektsskatten, 3 av 4 pensjonister betaler ikke formuesskatt og de med mest skal betale litt mer, sier Støre til VG.

Støres skatteplan: 210.000 norske pensjonister rammes

I forkant av stortingsvalget i 2001 ga daværende Ap-finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen et skriftlig løfte til VGs lesere. Der lovet han ikke å øke skattene i statsbudsjettet for neste år.

Nekter å signere eget løfte



VG har derfor invitert Jonas Gahr Støre til å gi et tilsvarende skriftlig løfte om ikke å øke skattene med mer enn 15 milliarder. Men det vil ikke Støre ha noe av.

– Nei. Jeg har gitt det muntlig, svarer Støre.

– Hvorfor vil du ikke gi garantien også skriftlig?

SKRIFTLIG LØFTE: Faksimile, VG 12. mars 2001. Foto:

– Nei, fordi det er et spill i politikken jeg ikke har tenkt å stille opp på. Det er en dramaturgi. Når jeg gir et svar til deg, så er det ord som står seg og som jeg kommer til å holde.

– Hvorfor kan du ikke gi en skriftlig garanti til velgerne på dette løftet, hvis det er så klart?

– Fordi ord holder. Mitt ord holder.

– Men 46 prosent sier at de ikke stoler på ditt ord?

– Ja, men jeg skal vise at de kan gjøre det. Jeg tror ikke de kommer til å tro mer på det hvis jeg skriver det på en serviett.

– Schjøtt-Pedersen laget en slik skriftlig garanti da han var finansminister?

– Ja, men Jonas Gahr Støre gjør det ikke. Et ord er et ord. Dette er politikk, ikke sirkus, sier Støre.

TVILER: Frp-leder Siv Jensen drev lørdag valgkamp på Ski storsenter i Akershus. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

Skattesamarbeid med Rødt



Fakta om målingen Utfører InFact Norge AS

Populasjon Norge, innbyggere +18 år

Antall intervjuer 1.004

Vekting Kjønn, alder, bosted og kommunevalg 2015

Feilmargin Maksimalt +/- 3,1 % gjelder totalutvalget

Metode InFact automatiske telefonintervjuer

Periode 2. august 2017

Norges nåværende finansminister er ikke imponert:

– Jeg har uansett problemer med å tro på løftet, uavhengig av om han skriver under på en garanti eller gir den muntlig. Historien viser at Aps skattegarantier uansett ikke er verdt papiret de er skrevet på. Han er vel redd for hvordan det går når han skal forhandle budsjetter med Rødt og SV. Dette er partier som ikke bryr seg om eller har respekt for at folk har tjent sine egne penger, sier Jensen.

I tillegg svarer 45,2 prosent at de er negative til Aps plan om å øke skattene med 15 milliarder kroner. 32,5 prosent er positive til skatteøkningene, ifølge målingen.

Fire år i regjering: Frp-Siv har økt avgiftene med nær 4 milliarder

Jensen mener Ap har et problem med å forklare for folk logikken bak hvorfor skattene bør økes.

– Aps skattepolitikk handler mer om misunnelse enn om fornuft. Når de skal ta fra folk taxfreekvoter og skattlegge små varer kjøpt på nettet, så er det bare for å demonstrere at de er uenige med oss, sier Jensen.