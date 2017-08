VG-måling: Erna & Co. har mistet 300.000 velgere

Etter fire år med regjeringsmakt har 130.500 velgere har vendt Erna Solberg ryggen, og det borgerlige flertallet er borte. Likevel har hun én grunn til å smile.

På de fire årene som er gått siden de fire borgerlige partiene Høyre, KrF, Venstre og Frp vant valget i 2013, har over 300.000 velgere snudd dem ryggen.

Det viser beregninger InFact har utført basert på deres ferskeste partimåling for VG.

Selv om velgerne svikter Høyre og Frp, har Erna Solberg grunn til å smile:

På litt over én måned har Ap mistet nesten like mange velgere som Høyre har gjort på fire år.

Rødgrønt flertall

Alle de fire borgerlige partiene mister velgere fra 2013 til i dag, men hardest går det ut over Høyre: 130.500 velgere vender Erna Solberg ryggen etter fire år med regjeringsmakt.

Ifølge VGs måling mister borgerlig blokk i alt 23 mandater.

På rødgrønn side har Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV vunnet tilbake 162.446 velgere siden valgnederlaget i 2013. Legger man til MDG og Rødt til den rødgrønne blokken, har rødgrønne siden hentet inn 293.717 flere velgere på fire år.

På VGs måling har Ap, SV og Senterpartiet 85 mandater og flertall alene.

Skulle dette bli valgresultatet må statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen må gi fra seg regjeringsmakten til Jonas Gahr Støre og rødgrønn side.

Statsministeren tar imidlertid velgerflukten med et skuldertrekk:

– 300.000 er et høyt tall, men det er på VGs måling. Vi har målinger fra andre som viser andre tall. Vi kan kommentere alle målinger på veien, gode og dårlige, men det er altså sånn at 11. september kommer fasiten, sier Solberg da hun møtte VG på Bekkelaget barneskole i Bærum.





Regjeringsslitasje



Målingen viser at velgerne er mest lei regjeringspartiene, som til sammen har mistet 250.000 velgere siden 2013.

Frp har mistet 122.641 stemmer siden forrige valg. På VGs måling går Frp fra en oppslutning på 16 prosent til 12 prosent, og er nå like store som Senterpartiet.

– Vi tar utgangspunkt i at like mange stemmer i år som i 2013, og ser hvordan det slår ut med oppslutningen i vår meningsmåling. Dette tallet er differansen mellom oppslutningen i vår måling og fra 2013, forklarer Magnus Larsson, analysesjef i InFact.

Solberg mener regjeringsslitasje er grunnen til at velgere rømmer fra Høyre og Frp.

– Når du sitter med ansvar så får du ansvar for alt som ikke oppfattes som bra, så får vi håpe vi får ære for det som går bra i denne valgkampen. Så er det litt ofte sånn at regjeringspartier har mange velgere som sitter og venter til siste biten. Vi tror jo at rett etter sommeren vil vi mobilisere mer, nye og gamle velgere, sier Solberg.

Mistet 120.000 på halvannen måned



Samtidig er det dype skår i gleden for Arbeiderpartiet. I innspurten av valgkampen er partiet rammet av akutt velgerflukt.

VGs tall viser at Ap bare siden juli til i dag har mistet 120.000 velgere – nesten like mange som Høyre har mistet på fire år.

Mens Ap lekker, har regjeringspartiene klart å tette igjen hullene: Fra juli til august har Høyre og Frp skaffet seg omlag 32.000 velgere.



– Ap hadde på starten av sommeren vunnet mange stemmer fra 2013, men nå er tapet betydelig. Til sammen har Ap og Sp mistet ca. 150.000 velger på to måneder. Lyspunktet på rødgrønn side er SV, som har vunnet 60.000 stemmer fra juli til august, sier Larsson InFact.