Venstres kamp mot sperregrensen kan avgjøre valget: – Fryktelig mye nerver

DET NORSKE TEATRET (VG) Etter et tøft år balanserer Venstre på kanten av stupet - akkurat på sperregrensen.

Fakta om Venstre: * Norsk sosialliberalt parti * Norges eldste parti – stiftet 1884 * Leder: Trine Skei Grande * Partiet har i dag ni stortingsrepresentanter * Oppslutning siste stortingsvalg (2013): 5,2 prosent * Oppslutning siste fylkestingsvalg (2015): 5,0 prosent * Oppslutning siste kommunevalg (2015): 5,5 prosent * Beste stortingsvalg siden 1945: 9,8 prosent (1967) * Dårligste stortingsvalg: 3,7 prosent (1975 og 1991)

Om Venstre kommer over eller under den magiske 4 prosent-streken, kan bli helt avgjørende:

Ved 22.30-tiden viste prognosene at det med Venstre under sperregrensen lå an til regjeringsskifte, med MDG på vippen.

Havner derimot Venstre over sperregrensen, er det borgerlig flertall.

Det er derfor en nervøs, men optimistisk stemning på Venstres valgvake. Partiet ligger og vipper så nær sperregrensen som det går an.

Klokken 22.30 viser valgdirektoratets prognose at Venstre vil få 4,0 prosents oppslutning.

– Jeg er født optimist og gir aldri opp håpet. Alt kan skje, sier stortingsrepresentant Abid Raja til VG.

– Jeg har fryktelig mye nerver. Vi er så nærme sperregrensen, på fire blank. Det er så lite som skal til, men jeg er optimistisk, sier han.

Også i sperregrense-kamp: Mot historisk dårlig valg for KrF

– Mer spennende enn vi vil

Dersom valgresultatet følger prognosen vil Venstre ende opp med syv mandater, noe som betyr at stortingsgruppen reduseres med to personer.



– Gratulerer med en utrolig valgkamp, bedre enn noensinne forventet. Med et lavt utgangspunkt ser det ut som vi har jobbet oss inn slik at vi kan beholde vår maktposisjon. Men det er mer spennende enn vi vil, sier nestleder Ola Elvestuen fra talerstolen like etter klokken 22.

I det 55,5 prosent av stemmene er talt opp viser valgdirektoratets prognose at den blå blokken vil få 88 mandater, mot 80 mandater til den røde.

På pollofpolls.no har Venstre i september hatt en gjennomsnittlig oppslutning på 4,2 prosent.

VG-spesial: Få alt om valget her!

Tøft år for Venstre

Stortingsrepresentant Abid Raja (V) snakket til VGTV før valgdagsmålingen var klar. Da hadde han et godt håp om å klare sperregrensen.

– Jeg har troa. Tusenvis av frivillige har stått på dag og natt for å løfte oss over sperregrensa, sier Raja.

Da han så NRK og TV2s prognoser og fikk VGs valgdagsmåling utbrøt Raja:

– Dette blir enten himmel eller helvete.

Les også: Sveinungs kamp om sperregrensen kan avgjøre valget

2017 har vært et tøft år for Venstre. Avisoverskriftene har handlet om «Krise-Trine», budsjettbråk og samarbeidet med Sylvi Listhaug (Frp). Etter mye borgerlig bråk gikk Trine Skei Grande i august ut med en borgerlig garanti i VG.

Et borgerlig flertall vil gi en borgerlig regjering, lovet Trine Skei Grande.