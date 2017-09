Venstre vurderer å bli med i regjering

Guri Melby (V) bekrefter at regjeringsspørsmålet trolig vil bli diskutert på dagens sentralstyremøte, melder NRK.

– Det er helt naturlig at regjeringsspørsmålet kommer på bordet i dag. Vi trenger å få oversikt over hvilke alternativer vi har, og det må vi snakke gjennom, sier Melby til NRK.

Erna Solberg har allerede invitert Frp og de nåværende støttepartiene til «samtaler for å avklare hvordan vi skal føre dette samarbeidet videre».

Partileder Trine Skei Grande gikk til valg på en blågrønn regjering bestående av Venstre, KrF og Høyre. Om hun og Venstre skal få oppfylt drømmen sin, må Frp ut av regjering.

Melby sier til NRK at det er lite trolig at Venstre vil gå i regjering med Frp, men hun vil ifølge kanalen samtidig ikke utelukke et slikt regjeringssamarbeid.

Grande: – Ikke støtteparti

KrF sier nei til å bli et støtteparti eller gå inn i regjering med Frp. Grande sier derimot at hun er åpen for et samarbeid med en Høyre-Frp-regjering.

– Er det uaktuelt å gå inn i en regjering med Frp?

– Nå har vi gått til valg på at vi ønsker Erna Solberg som statsminister, og en blågrønn regjering. Det er vårt mål. Jeg kommer ikke til å si noe annet om dette samarbeidet enn det jeg har gjort tidligere i valgkampen, sier Grande til VG tirsdag.

– Er det uaktuelt å bli et støtteparti med Frp? KrF har avvist at de vil være et støtteparti for en Frp-regjering.



– Vi gikk til valg på en blågrønn regjering, og det er det vi kommer til å jobbe for. KrF har ikke avvist et samarbeid med regjeringen, og det kommer ikke vi til å gjøre heller, sier hun.

Når de fire borgerlige partiene møtes er likevel usikkert. Grande sier at partiene snart vil møtes for å lage en fremdriftsplan. Selv trenger hun en kort ferie.

– Folk holder på å jobbe med å koordinere avtalebøkene våre nå, så det kommer til å skje ganske snart. Vi skal i hvert fall møtes og lage en fremdriftsplan. Nå håper jeg på en langhelg, så det blir nok en liten stund til, sier hun.

Grande: – Slitsomt med Frp

Etter valget får Venstre åtte mandater på Stortinget, hvorav Carl-Erik Grimstad fra Vestfold Venstre og Jon Gunnes fra Sør-Trøndelag Venstre er nykommere.

På veg fra Venstres valgvake til Stortinget i går kveld var Grande klar på at det har vært fire utfordrende år som støtteparti for regjering med Frp.

– Hvor vanskelig har det vært å støtte Frp i fire år?

– Det har vært slitsomt, men vi har fått til mye bra, sier hun.

– Orker du å støtte Frp i fire nye år?

– Nå skal vi snakke sammen og finne en ordning på borgerlig side. Vi finner sikkert en god løsning, sier Grande.

Venstre fikk en oppslutning på 4,3 prosent ved årets valg. Skei Grande ble dermed den første lederen som har klart å vippe partiet over sperregrensa to ganger på rad. Til sammen består den borgerlige blokken nå av 89 mandater.

