Venstre vil kutte billettprisen på buss og bane

Venstre vil fjerne momsen på ti prosent på kollektivreiser. Det betyr 750 millioner kroner i skattelette og ti prosent billigere billetter.

– Vi har i mange år hatt som politisk mål å redusere billettprisene for kollektivtrafikk og nå gjør vi noe konkret med det: Vi vil kutte ut momsen på ti prosent på kollektivtrafikk, som vil gi ti prosent kutt i billettprisene for trikk, buss, tog og ferjer, sier Venstres Abid Raja.

Valgflesk?



Partiet kjemper en fortvilet kamp for å havne over sperregrensen, men han rister energisk på hodet når vi mer enn antyder at dette kun er reinspikka valgflesk.

– Jeg skjønner hvorfor du spør, og det kan kanskje se slik ut, men alle som kjenner vår politikk og våre budsjettforslag, vet at vi har en lang linje i vår satsning på å bedre kollektivtilbudet, hvor prising er viktig. Vi vet at flere vil velge kollektive løsninger når prisene går ned.

– Men vi finner ikke noe i partiprogrammet om dette?

– Det er ikke behandlet i partiet, men i partiledelsen og vi lover at det skal gjennomføres hvis vi kommer i regjering eller blir støtteparti til en regjering. Å sørge for flertall for dette momskuttet slik at folk vil få billigere billetter, er vårt valgløfte, sier Abid Raja.

EN STEMME HER OG EN STEMME DER: På t-banen er det velgere og Abid Raja vet å utnytte det: Han hilser og ler til de fleste. Foto: Odin Jæger , VG

Han sier at det vil hjelpe folk både i byene og distriktene.

– Selvfølgelig vil det være bra for folk som bor i og rundt byene, men dette vil også komme folk i distriktene til del og ikke minst pendlerne, hvor de årlige reiseutgiftene kan bli betydelig redusert. Og det vil være hyggelig for alle de som er avhengig av ferje i distrikts-Norge.

– Tog



Han legger til at de har sikret en rekke satsninger på kollektivtrafikk.

– Vi har blant annet sørget for flertall for at 45 prosent av alle nyinvesteringer innen samferdsel går til tog.

Finansminister Siv Jensen kommenterer Venstres utspill slik:

– Regjeringen ønsker et godt kollektivtilbud, og har i fireårsperioden satset betydelig på både vei og bane. Det skal vi fortsette å satse på. Spørsmålet om moms er et avgiftsspørsmål som må behandles i forbindelse med statsbudsjettet.