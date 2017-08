Venstre-Trines garanti: Borgerlig flertall vil gi borgerlig regjering

24 dager før valget tar Venstre-leder Trine Skei Grande bladet fra munnen: Hun vil heller ha Frp enn Ap i regjering.

– Et borgerlig flertall vil gi en borgerlig regjering, sier Grande til VG.

Med dette løftet ønsker Grande å fjerne all tvil om hva Venstre kan komme til å gjøre etter valget 11. september dersom det blir et borgerlig flertall.

I mars sa Grande til VG at hun ville felle Høyre/Frp-regjeringen for å tvinge Frp ut og sette seg selv inn i den. Uttalelsene skapte storm internt i Venstre, og Grande beklaget senere uttalelsene sine overfor landsstyret i Venstre.

Etter dette har Grande nektet å svare hva hun vil gjøre dersom det ble et borgerlig flertall, foruten at partiene må sette seg ned å snakke sammen.

Nå er tonen en helt annen:

Støre-nekt



– Hvis det blir borgerlig flertall, så har vi to regjeringsalternativer. Det er dagens regjering og en blågrønn regjering bestående av Høyre, KrF og Venstre. Venstre ønsker en blågrønn regjering, og vi kommer til å kjempe til «the bitter end» for å få det til, sier Venstre-lederen, og konkluderer:



– Jeg og Venstre kommer ikke til å gjøre noe som kan bidra til at Jonas Gahr Støre blir statsminister. En stemme på Venstre er en stemme på Erna Solberg som statsminister, sier hun.

– Skulle du ikke få en blågrønn regjering, så snur ikke du deg til Jonas Gahr Støre?

– Nei. Får vi ikke til det, så må vi ta alternativene som kommer. Men vi skal ikke ha Jonas Gahr Støre som statsminister, sier Grande.

2400 stemmer fra sperregrensen



I snart et halvt år har Grande slitt med et parti i krise som har kjempet mot sperregrensen på de fleste meningsmålingene.

I sommer la Grande og hennes rådgivere om strategien: Krangel og kaos ble byttet ut med en «bestevenn-strategi» rettet mot regjeringen og Høyre-statsminister Erna Solberg.

Og nå ser det ut til å lysne for Grande:

For første gang siden mars er Venstre over sperregrensen på VGs måling. Venstre får 4,1 prosent på den ferske målingen fra InFact, og går ifølge meningsmålingsinstituttet klar av sperregrensen med anslagsvis 2400 stemmer.

Venstre er det eneste borgerlige partiet som går frem på målingen, derfor er det likevel flertall for et regjeringsskifte til tross for at Venstre er over sperregrensen.

– Jeg blir ikke lettet, men jeg blir selvsagt glad. Dette gir meg energi. Dette gjør det lettere å mobilisere partiorganisasjonen i valgkampen, sier Grande.

Grande forklarer oppturen med at «bestevenn»-strategien ser ut til å ha effekt, og at borgerlige velgere tror på hennes mål om en annen regjering på borgerlig side.

– Vi merker at mange har lyst på en borgerlig regjering, men vil ha et sterkere sentrum inn i det. Det får vi mange tilbakemeldinger på. Jeg vet ikke omfanget av det, men vi har noen som har meldt seg ut av Høyre og inn i Venstre for at de ikke har likt de siste uttalelsene fra Sylvi Listhaug, sier hun.

VÆRE EN VENN: Venstre-leder Trine Skei Grande og statsminister Erna Solberg (H) var fredag med på åpningen av Melafestivalen i Oslo. Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

Jensen-svar lettet trykket



Forrige helg sa Frp-leder Siv Jensen til VG at hun er klar til å forhandle med en annen borgerlig regjering, dersom Frp går ut av regjeringskontorene etter valget. Det står i kontrast til Frps mangeårige løfte om ikke å støtte en regjering de selv ikke er en del av.

Det gjør det også lettere for Grande å fortelle velgerne at hun ikke vil felle noen borgerlig regjering.

– Jeg oppfatter at Siv har moderert seg i VG og det bedrer forholdene på borgerlig side. Jeg oppfatter at tonen mellom oss nå er positiv for å få til løsninger, sier hun, og utdyper:

– Erna er vår statsministerkandidat. Vi skal klare å finne løsninger på borgerlig side. Det de holder på med på rødgrønn side, er en utelukkelses-lek seg imellom, der de slår garantier og krav i hode på hverandre. På borgerlig side lærte vi i fjor høst at det er en kjempedårlig måte å samarbeide på, sier Grande.

KrF-knuten



Samtidig som Grande limer seg fast på borgerlig side, er Kristelig Folkeparti partileder Knut Arild Hareide i en helt annen situasjon. KrF har vedtatt at de ikke ønsker Frp i regjering, og åpnet for at KrF kan gå i regjering med Arbeiderpartiet hvis det borgerlige flertallet ryker.

– KrF har valgt en annen strategi. De har også åpnet for Ap. Det gjør ikke vi. KrF må svare for sin strategi, men jeg synes det er viktig at folk vet hva som er vår prioritet og hvem som er vår statsministerkandidat.

– Hva gjør Venstre hvis KrF går i regjering med Ap?

– Vi er på borgerlig side uavhengig av hva KrF gjør, sier Grande.

Hun avviser også blankt muligheten for å forhandle om statsbudsjettene med en regjering ledet av Jonas Gahr Støre.

– Vi kan gjerne forhandle om enkelte saker som er viktige for oss. Men vi skal ikke utgjøre noe maktgrunnlag eller parlamentarisk grunnlag for en sånn regjering. Derfor er det ikke aktuelt å forhandle om noe statsbudsjett, sier Grande.