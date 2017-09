Venstre-Trine: Åpner for å fortsette uten KrF

Trine Skei Grande (V) åpner for å fortsette samtalene med Erna Solberg (H) og Siv Jensen (Frp), også om KrF-leder Knut Arild Hareide takker for seg.

Samtalene om regjeringens fremtid fortsetter med et tredje forsøk på å forene det borgerlige flertallet, hjemme hos Erna Solberg i statsministerboligen, på onsdag.

Denne gangen skal de fire partilederne ha med sine nestledere. Etter at Hareide i flere intervjuer i helgen sa at dette kunne bli det siste møtet for KrFs del, åpner Venstre nå for å fortsette uten dem:

– Vi må vurdere det dersom en slik situasjon skulle oppstå. Men jeg tror at Venstres velgere vil foretrekke at vi forsøker å få gjennomslag i viktige politiske saker. Det er det vi skal snakke om på onsdag, sier Venstre-leder Trine Skei Grande til VG.

Kan bli siste møte

Etter møtet i KrFs landsstyre i helgen, fastholdt Knut Arild Hareide at partiet går i opposisjon dersom det ikke blir noe av sentrum-Høyre regjeringen med KrF, Venstre og Høyre.

– Skjer den avklaringen veldig tydelig, er det et tidsbegrenset spørsmål hvor lenge vi blir med, sa han til VG på lørdag.

I NRKs radioprogram Politisk kvarter mandag morgen, bekreftet Hareide at onsdagens møte kan bli det siste for KrF.

De tre andre partiene sliter med å forstå hva KrF egentlig vil med uttalelsene om at de skal gå i opposisjon, men likevel ikke felle den sittende regjeringen:

– Jeg merker meg at det virker nesten som statsministeren er mer optimistisk med tanke på en slik løsning enn Knut Arild akkurat nå. Jeg tror derfor at man ikke skal gi seg før man har prøvd og før man har forhandlet, sa Trine Skei Grande i Politisk kvarter.

Tar med nestlederne



Ifølge VGs kilder var det Erna Solberg selv som ba de andre lederne ta med sine nestledere i neste samtalerunde. Hun skal ikke ha begrunnet dette.

Men andre i rommet leste det som at hun har oppfattet at det er nyanser i KrFs ledelse om strategien i det nye Stortinget. Det kan dermed være aktuelt å utforske om KrFs nestledere Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad kan ha avvikende syn på veien videre for KrF.

I Høyre skal Erna Solbergs rådgiverapparat være i gang med å lage oversikter over politiske saker hvor de fire partiene allerede er enige om felles politikk som skal gjennomføres de neste fire årene.

Høyre, Frp, Venstre og KrF har allerede politiske avtaler om Nasjonal Transportplan, flertallsføringer om klimapolitikken, og så sent som i august hadde de et felles utspill om en opptrappingsplan for psykiatrien.

Formulere visjon



Et mulig spor videre, som de andre partiene håper kan friste KrF, er å formulere noen visjoner for landet fram mot neste stortingsvalg i 2021. Tanken er at disse kan binde partiene sammen slik at Erna Solberg kan ha et noenlunde avklart flertall bak seg de fire neste årene.

Men målet på kort sikt er å hindre at KrF marsjerer ut av møtet allerede denne uken. Det vil i så fall være et sviende nederlag for statsminister Erna Solberg, som gikk til valg med en uttalt ambisjon om en firepartiregjering med partiene som fortsatt har flertall på Stortinget.

