Venstre over sperregrensen - redder regjeringen

DET NORSKE TEATRET (VG) Venstre havner trolig over sperregrensen, og redder med det både seg selv og regjeringen.

Fakta om Venstre: * Norsk sosialliberalt parti * Norges eldste parti – stiftet 1884 * Leder: Trine Skei Grande * Partiet har i dag ni stortingsrepresentanter * Oppslutning siste stortingsvalg (2013): 5,2 prosent * Oppslutning siste fylkestingsvalg (2015): 5,0 prosent * Oppslutning siste kommunevalg (2015): 5,5 prosent * Beste stortingsvalg siden 1945: 9,8 prosent (1967) * Dårligste stortingsvalg: 3,7 prosent (1975 og 1991)

Om Venstre kom over eller under den magiske 4 prosent-streken, så lenge ut til å bli avgjørende.

Ved 22.30-tiden viste prognosene at det med Venstre under sperregrensen lå an til regjeringsskifte, med MDG på vippen.

En halv time etter midnatt viser valgdirektoratets prognose imidlertid at Venstre vil få det de trenger: 4,3 prosents oppslutning.

Grande om Frp: – Slitsomt

Venstre-leder Trine Skei Grande var forsiktig optimistisk da hun inntok talerstolen drøye 20 minutter før midnatt.

– Når vi begynte på valgkampen hadde alle avskrevet oss. Meningsmålingene har vært dårlige, men vi bestemte oss for å jobbe dette inn. Det er veldig mange som har kjørt kampanjer mot Venstre denne valgkampen. Men vi har stått imot, sa Grande.

– Er du sikker på seier nå?

– Jeg er ikke sikker nå, men alt tyder på riktig retning. Vi håper det holder helt inn, sier Grande til VG.

– Hva gjør du i morgen hvis du våkner opp og det ikke har gått veien?

– Jeg er våken til vi får tallene, sier hun.

– Er det realistisk med en blågrønn regjering?

– Vi skal sette ned og snakke sammen. Vårt mål er fortsatt å få til det.

– Hvor viktig er det for dere hvis Venstre sikrer borgerlig flertall?

– Det er det vi gikk til valg på. Og det ser ut til at vi har lykkes med den strategien.

– Hvor vanskelig har det vært å støtte Frp i fire år?

– Det har vært slitsomt, men vi har fått til mye bra, sier hun.

– Orker du å støtte Frp i fire nye år?

– Nå skal vi snakke sammen og finne en ordning på borgerlig side. Vi finner sikkert en god løsning, sier Grande.

Bergen avgjorde

På grunn av veiarbeid i forbindelse med sykkel-VM er opptellingen av de ordinære stemmene fra Bergen forsinket. Klokken 23.15 var ikke én eneste stemme talt opp. Fordi Venstre kun fikk 3,9 prosent av forhåndsstemmene i Bergen var det lenge spennende.

En drøy halvtime inn i tirsdagen ser resultatet likevel ut til å være klart.

Dersom valgresultatet følger prognosen vil Venstre ende opp med åtte mandater, noe som betyr at stortingsgruppen reduseres med én person.

– Gratulerer med en utrolig valgkamp, bedre enn noensinne forventet. Med et lavt utgangspunkt ser det ut som vi har jobbet oss inn slik at vi kan beholde vår maktposisjon. Men det er mer spennende enn vi vil, sier nestleder Ola Elvestuen fra talerstolen like etter klokken 22.

Tøft år for Venstre

På pollofpolls.no har Venstre i september hatt en gjennomsnittlig oppslutning på 4,2 prosent.

2017 har vært et tøft år for Venstre. Avisoverskriftene har handlet om «Krise-Trine», budsjettbråk og samarbeidet med Sylvi Listhaug (Frp). Etter mye borgerlig bråk gikk Trine Skei Grande i august ut med en borgerlig garanti i VG.

Et borgerlig flertall vil gi en borgerlig regjering, lovet Trine Skei Grande.

