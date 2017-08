Velgerkrise for Ap-Jonas: Dårligste VG-måling på fire år - Erna fosser frem

En drøy måned før valget gjør Jonas Gahr Støre (56) sin dårligste VG-måling for Arbeiderpartiet, mens Høyre-leder Erna Solberg (56) får en pangstart på valgkampen.

Valgkampen kunne knapt hatt en dårligere start for Støre, med et ras på VGs måling på 1,8 prosentpoeng.

Ikke siden 7. september 2013 har Arbeiderpartiet hatt lavere oppslutning på InFacts partimåling for VG med dagens oppslutning på 30 prosent. Dermed har Støre, som ble ny partileder i Ap i 2014, aldri fått en dårligere måling som partiets leder.

I tillegg gir VGs måling Ap 55 mandater, som er like mange som partiet har i Stortinget. Dermed har fire år i opposisjon til Høyre/Frp-regjeringen ikke gitt Ap ett eneste ekstra mandat, hvis dette skulle bli valgresultet.

Ap og Sp faller



Også Støres sannsynlige regjeringspartner Senterpartiet faller med 1,1 prosentpoeng.

Støres eneste lyspunkt på VG-målingen er at han fortsatt frarøver Solberg flertallet på Stortinget, og ville dermed fortsatt blitt statsminister hvis valget var blitt holdt i dag.

– Først og fremst gleder jeg meg over at målingen viser det samme som i ni måneder på rad, det er et klart flertall for en ny regjering. Så vil enkeltmålinger svinge, men vi har ambisjoner om å gjøre det bedre enn på denne målingen. Vi har hele tiden sagt at det kommer til å bli jevnt, og jeg og Arbeiderpartiet skal stå på hver dag de neste 40 dagene og kjempe for hver stemme, sier Støre til VG.

Erna på fremmarsj



Men samtidig er statsminister Solberg tilsynelatende i god valgkamp-form, og gjør et hopp på 1,5 prosentpoeng og får starte valgkampen med en ikke ubehagelig oppslutning på 22,7 prosent.

Både Solberg og Støre har de siste to ukene gjennomført omfattende bussturneer på Vest- og Sørlandet. VGs måling viser at Ap ser ut til å tape terreng på Vestlandet, mens Høyre går frem både på Vestlandet og Sørlandet.

Det er alltid hyggelig med fremgang selv om målinger alltid vil svinge. Dette viser at Høyre nok en gang går mot å gjøre et godt valg selv om jeg fremdeles mener vi skal gjøre det enda bedre på valgdagen.

– Jeg tror folk nå ser at ledigheten går ned, veksten er på vei opp og at det skapes flere jobber. Både Gahr Støre og jeg har vært på bussturene på Sør- og Vestlandet, hvor nå mange er glade for at det går bedre og jeg opplever at folk og næringslivet ønsker Høyres moderniseringer og løsninger for å skape flere jobber, ikke Aps reverseringer og skatteøkninger, sier Erna Solberg til VG.

Ensidig



Solberg mener hun kan tjene på det hun mener har vært en ensidig kritikk av regjeringen de fire siste årene.

– Jeg skal stå på hver eneste dag for å vise velgerne at Høyre er det beste alternativet for å styre landet de neste årene. Det kan være at Aps ensidige kritikk av alt de siste årene slår tilbake nå som folk ser at det er kortere ventetider for å få helsehjelp, at det bygges mer vei raskere og at fraværsgrensen Støre vil reversere virker veldig godt, sier Solberg.

Men fortsatt har ikke de fire borgerlige partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre nok oppslutning til å sikre fortsatt flertall for Solberg som statsminister.

Krise i Venstre



Hovedårsaken til det er at Venstre og partileder Trine Skei Grande fortsatt er i krise, med en svak oppslutning på 3,2 prosent.

– Borgerlig flertall er innen rekkevidde fordi jeg har tro på at Trine og Venstre skal klare å mobilisere flere velgere og at vi andre også vil styrke oss, sier Solberg.

Støre mener Solberg ikke skjønner hvor dårlig hun ligger an foran stortingsvalget 11. september.

– Erna Solberg virker selvtilfreds, men det at de borgerlig partiene mister flertallet viser at folk ikke deler hennes oppfatning av at alt går så bra under henne. SSB sier at nedgangen i ledigheten først og fremst skyldes at folk trekker seg helt ut av arbeidsmarkedet og vi har den laveste andelen i jobb på 20 år. Og jeg tror mange reagerer når Erna Solberg nå på nytt går til valg på å kutte i skattene til de som har mest fra før, sier Ap-lederen.