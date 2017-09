Vant valget – med færre stemmer enn opposisjonen

De fire borgerlige partiene fikk færre stemmer enn de fem ikke-borgerlige, men får flertall på Stortinget likevel.

Tirsdag formiddag er stemmetallet for de fire borgerlige partiene til sammen 1.408.918. De tre partiene fra Jens Stoltenbergs rødgrønne regjering, pluss Rødt, har 1.328.129.

Miljøpartiet De Grønne har gjennom hele valgkampen understreket at de er blokkuavhengige, men de har samtidig sagt at de ikke vil støtte en regjering med Fremskrittspartiet. Legger vi MDGs stemmer til den rødgrønne siden, kommer vi opp i 1.419.615 stemmer, altså mer enn 10.000 flere stemmer enn de borgerlige.

Likevel ligger opposisjonen an til å få bare 80 plasser på det nye Stortinget, mot 89 plasser til de borgerlige.

Sperregrensen

Først og fremst skyldes det at både Rødt og MDG får dårlig uttelling for stemmene sine, siden begge havner under sperregrensen på 4 prosent.

Sperregrensen gjelder bare de 19 utjevningsmandatene, men for et lite parti er forskjellen enorm. Rødt og MDG får ett mandat hver på det nye Stortinget. Uten sperregrensen ville Rødt fått fire og MDG fem mandater, viser VGs beregning.

Men heller ikke det ville vært nok til å få flertall. Den borgerlige siden ville fremdeles hatt ett mandat overvekt.

Reddet av lav sperregrense

Kanskje den rødgrønne siden burde kikke nærmere på et forslag fra Fremskrittspartiet: Frp vedtok på sitt årsmøte i mai at de ville heve sperregrensen for utjevningsmandater, som i dag er på 4 prosent.

Både Venstre og Kristelig Folkeparti havner like over 4 prosent ved dette valget, og ville krympet betydelig hvis sperregrensen var høyere.

Med en sperregrense på 5 prosent ville de borgerlige ha mistet flertallet på Stortinget, viser VGs beregning. De borgerlige ville ha fått 83 av 169 plasser. De rødgrønne partiene Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV måtte ha fått med seg én representant fra Rødt eller MDG for å oppnå flertall.

En sperregrense på 6 prosent ville ha gitt borgerlig flertall igjen, fordi SV ligger hårfint under 6 prosent. Når denne artikkelen skrives har SV 5,96 prosent, men tallene er ennå ikke talt helt ferdig.