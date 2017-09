Valgforsker: Sanners sjokk-beskjed kan forsinke valgresultatet flere dager

Landets kommuner må plutselig telle hundretusenvis av forhåndsstemmer manuelt, og må skaffe folk på ti dagers varsel.

– Vi trenger ikke noen flere sånne overraskelser nå, sier valgsekretær Øyvind Øyen i Trondheim kommune.

Fredag bestemte nemlig kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) at alle forhåndsstemmer skal telles manuelt ved årets stortingsvalg. I landets tre største byer forventer de 260.000 forhåndsstemmer, og beskjeden om at disse skulle telles for hånd kommer ti dager før valget. Det hører med til historien at tellingen først kan begynne på selve valgdagen.

– Velgerne skal være trygge på at valgresultatet er korrekt, sa kommunalminister Jan Tore Sanner tidligere fredag.

Hverken Oslo, Bergen eller Trondheim kan love at de blir ferdig med å telle stemmene på kvelden den 11.

– En sinnsykt stor jobb



Professor Anders Todal Jenssen, valgforsker ved NTNU, har reist det siste døgnet, og trodde først han hadde misforstått beskjeden fra KMD.

– Mener de i ramme alvor at de skal telle stemmeseddel for stemmeseddel? Det er en sinnssykt stor jobb, særlig i de i største kretsene. Cirka en tredjedel av velgerne forhåndsstemmer, så vi snakker om enorme antall her.

Et foreløpig resultat legges vanligvis frem klokken 21. på valgdagen. De første konsekvensene av kommunalminister Sanners fredagsoveraskelse til kommunene, blir et fravær av prognoser på nyhetssendingene, tror valgforskeren.

OPPGITT: Mener de i ramme alvor at de skal telle stemmeseddel for stemmeseddel? Spør Valgforsker Anders Todal Jensen ved NTNU. Foto: Geir Otto Johansen , VG

– Disse i veldig stor grad er basert på forhåndsstemmer som de store kretsene altså ikke er dimensjonert for å telle manuelt, sier Todal Jensen.

Kan forsinke valgresultatet

Avhengig av hvor godt kommunene klarer å sko seg de neste dagene, kan det endelige resultatet forsinkes i flere dager tror professoren.

– Noen av oss er så gamle at vi husker at dette var en normal ting. Ved stortingsvalget i 1977, for eksempel, ble resultatet omgjort av noen postsekker på vidvanke i Nordland. Dette er ikke helt ukjent, men jeg trodde kanskje den tid var forbi, sier han.

Håper å finne en løsning



Ved forrige stortingsvalg fikk man inn 154.000 forhåndsstemmer i Oslo, og det forventes et tilsvarende antall i år.

Ingvild Åsgård fra Valg i Oslo sier de fortsatt jobber med å få klarhet i hvor mange mennesker de må være. På mandag vil administrasjonen til å legge fram et forslag om hvordan de skal håndtere den manuelle tellingen.

– Det er ikke usannsynlig at det blir en forsinkelse i leveringen av forhåndsstemmene. Men vi vil prøve å finne en løsning som gjør at vi klarer å levere de foreløpige resultatene fra forhåndstellingen når valglokalene stenger klokken 21.

Er det realistisk?

– Vi håper det. Men nå har vi startet med å finne en løsning på dette for bare noen timer siden. Vi må nok litt lenger i planleggingen for å kunne si noe mer om hvordan det ligger an.

Trondheim og Bergen: Kaster seg rundt

Valgsekretær Øyvind Øyen i Trondheim ble overasket over den sene beskjeden, men kommunen har en slagplan: De bretter ut stemmene og legger dem klare i løpet av helgen, og begynner å telle tidligere med ekstra folk på valgdagen.

– Jeg hadde ikke spådd denne løsningen for å si det sånn. Men nå som det først er bestemt er forskriften enkel og grei å forholde seg til. Jeg sa til kollegaen min i morges at nå er alt på plass, nå mangler vi bare stemmegivningen. Så kom denne nyheten, ler han.

Selv om Øyen er optimistisk kan han ikke utelukke at det endelige valgresultatet blir forsinket. Ved forrige valg var det 40 000 forhåndsstemmer i Trondheim.

Elin Solberg, leder for valgseksjonen i Bergen, forteller at det jobbes med å skaffe nok folk og plass. De forventer rundt 70 000 forhåndsstemmer.

– Det er mye manuelt arbeid. Derfor må ta den tiden vi trenger slik at telleresultatet blir riktig. Hvis det er for mange folk i gang er det vanskelig å holde orden og kontroll for de som skal overvåke og passe på at det blir korrekt, men vi har flinke folk.

Hun tror det de vil få det til i Bergen, men innrømmer at det var overraskende.