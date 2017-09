Valget 2017: Dette bør du vite før du stemmer

Mandag går nordmenn til urnene for å bestemme hvem som skal styre landet de neste fire årene. Vi hjelper deg med å forstå hvordan det gjøres.

11. september 2017 er det stortingsvalg i Norge. Mandag kveld klokken 21.00 får vi de første prognosene, som baserer seg på forhåndsstemmer.

Det er ikke fryktelig vanskelig å stemme, men det kan være en del å huske på før man gjør sin borgerplikt. Vi har samlet sammen det du må vite før valgdagen. VG har snakket med rådgiver i Valgdirektoratet, Lise Merkesdal, som hjelper deg på vei.

Ennå ikke bestemt deg? Prøv VGs superenkle valgomat!

Har du noen valgtradisjoner? Skriv i kommentarfeltet hva du pleier å gjøre på valgdagen!

Når kan jeg stemme?

Du kan forhåndsstemme til og med fredag 8. september. Flere kommuner har valgboder plassert rundt omkring i perioden man kan forhåndsstemme på, men disse stenger altså etter forhåndsstemmingen er over på fredag. På valgdagene, som er søndag og mandag, må du til et gitt valglokale - dette kan være skoler, kommunehus eller andre bygg kommunen har til disposisjon.

Kaos på begge sider: Dette er alternativene før stortingsvalget

Hvor kan jeg stemme?

Hvis du forhåndsstemmer, kan du stemme i hvilken som helst kommune og i hvilket som helst valglokale i hele landet. Hvis du bor i en annen kommune enn den du er folkeregistrert i, må du forhåndsstemme.

På valgdagen må du stemme i kommunen du er folkeregistrert i. Du sokner til et valglokale i nærheten av deg, ofte en skole. Du kan også stemme på andre valglokaler i kommunen din, for eksempel på vei til jobb.

KØPROBLEMER?: Fortvil ikke, så lenge du er på plass før valglokalet stenger, får du stemt. Denne køen møtte noen av Oslos velgere under kommunevalget i 2007. Foto: Richard Eriksen , VG

Forvirret? Bli oppdatert i VGs valgstudio

Kommunenes valglokaler har ulike åpningstider. I enkelte pendlerkommuner åpner valglokalene for eksempel tidlig, slik at folk kan stemme før jobb. I andre kommuner stenger de tidligere enn klokken 21, selv om valget offisielt er over først da.

– Så lenge du kommer før klokken valglokalet stenger, får du stemt, selv om det er kø, forteller Merkesdal i Valgdirektoratet til VG.

Få oversikt før valgdagen! Partiene på 60 sekunder

Selv hvis køen skulle ta lengre tid å få unna enn tiden det er igjen til valglokalet stenger, kommer du altså til å få stemt, så lenge du er der før stengetid.

Du kan sjekke åpningstidene for ditt valglokale på valglokalenes nettsider, eller på valgkortet ditt.



Hva må jeg ha med meg for å stemme?

Du må ha med gyldig legitimasjon. Hvis du tar med deg valgkort, vil det går litt raskere å stemme.

– Hvis du har med deg valgkortet ditt, vil det gå litt raskere, for da er det enklere å søke deg opp. Men det er ikke nødvendig, sier Merkesdal.

Må jeg stemme på et parti?

Nei, du kan velge å stemme blankt.

– Det er en egen seddel som er blank, så hvis man ikke ønsker å stemme på et av partiene, kan man velge den, sier Merkesdal.

Usikker på hvor du skal? Finn ditt nærmeste valglokale her! (ekstern lenke)

Helt konkret - hvordan foregår stemmegivingen?

Når du kommer inn i valglokalet, blir du møtt av en valgfunksjonær som forklarer hvordan du stemmer. I tillegg står det plakater rundt omkring i valglokalet, så du kan lese hva du skal gjøre. Valgfunksjonæren veileder deg inn i et valgavlukke, der velger du stemmeseddelen for partiet du ønsker å stemme på, eller den blanke stemmeseddelen hvis du ønsker å stemme blankt.

Brett seddelen slik at ingen kan se hva du har stemt! Deretter går du ut av valgavlukket og frem til bordet hvor valgfunksjonærene som registrerer deg sitter. Der søker de deg opp i manntallet, sjekker legitimasjonen din, før du legger stemmeseddelen i urnen.

HEMMELIG: Valget er hemmelig, og ingen skal kunne se hva du stemmer. Foto: Odin Jæger , VG



Kan man risikere å ikke få stemt?

Hvis du har stemmerett og er til stede innenfor valglokalets åpningstid, får du stemt uansett.

– Man kan ikke nektes å stemme. Men det er jo sånn at det er norske statsborgere over 18 år som har stemmerett. Kommer det noen inn som de ikke finner i manntallet, og som i utgangspunktet ikke har stemmerett, så skal de egentlig ikke få avgi stemme, sier Merkesdal.

Lurer du på hva som skjer etter valget? Kampen om regjeringsmakten

Men det finnes en mulighet for å avgi en stemme også da - om enn kun symbolsk.

– Hvis man virkelig, virkelig har lyst til å stemme, så får man det. Men da blir stemmen behandlet på en annen måte, og ikke ha noen betydning, sier Merkesdal.

Hva gjør jeg hvis jeg ikke rekker å stemme på valgdagen?

I noen kommuner er valglokalene åpne også søndag 10. september. Dette gjelder ikke alle! På valglokalenes nettsider kan du finne ut om din kommune holder åpent søndag.

Hvis du ikke rekker å stemme, er det ennå ikke for sent å forhåndsstemme. Forhåndsstemmingen pågår ut fredag. Også her er det ulike åpningstider i de ulike kommunene. Ta en kikk i lenken over!