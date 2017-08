Trysil skriker etter flere politifolk - samtidig eser Politidirektoratet ut

TRYSIL (VG) Mens lønnskostnadene i Politidirektoratet har eksplodert de siste årene, er behovet for flere politifolk i Trysil til å ta og føle på.

– Noe må endres. Situasjonen for Trysil er ikke holdbar lengre, det er et faktum. Her hjelper det ikke med noe annet enn mer penger på bordet, sier politibetjent og varatillitsvalgt for politibetjentene i Trysil, Lasse Kalvø.

Sammen med kollega og hovedtillitsvalgt Kent Bele møter han VG på lensmannskontoret i Trysil. De er slitne etter mange år som politibetjenter i skiparadiset.

Samtidig har Politidirektoratet (POD) vokst kraftig de siste fire årene under den blåblå regjeringen.

Til tross for at Frp i 2013 ville legge ned hele POD, har de under de to Frp-justisministerne Anders Anundsen og Per-Willy Amundsen gått fra 215 til 320 ansatte.

22 POD-ansatte hever millionlønn, viser en oversikt som VG har fått innsyn i.

Tar avhør på utested

Trysil huser 6500 innbyggere, men har opp mot 50 000 turister i høysesong. Byen har ni politibetjenter som skal holde ro og orden. Betjentene kan fortelle at de tilreisende består både av festglade skientusiaster og organiserte kriminelle, Da blir det mye jobb på for få mennesker.

– Det er folk som kommer og skal kose seg på skitur, men også de som er her for å lage bråk. Det er hele tilsnittet av Østlandets befolkning her i vintersesongen, forteller Kalvø.

Bele forteller at de har blitt nødt til å gjøre politiarbeidet på annerledes enn mange andre steder i landet.

– Vi løser det meste av oppdraget vårt, men vi gjør det nok annerledes enn de fleste. Eksempelvis har vi blitt noen «racere» på straksetterforskning, forteller Bele.

Ifølge ham er de så få folk på jobb at de ikke har tid til å etterforske sakene dagen etter. Det nærmeste stedet for å bringe pågrepne inn i arrest, ligger på Hamar. Det er ti mil unna. Langt oftere blir avhørene foretatt andre steder.

– Det kan være på bakrommet på utestedet, eller i patruljebilen i gata. Det er det beste for at vi kan holde oss i nærheten av publikum også, i tilfelle det skulle skje noe mer, sier Bele.



– Gir en flau smak

Trysils politibemanning fører til lange dager og mye overtid for de betjentene som er der. Samtidig foregår det lønnsfest i Politidirektoratet.

Lønningene har vokst med nærmere 90 millioner de siste fire årene - fra 131,3 millioner i 2013, til 219,4 millioner i år. . Flere av topplederne tjener mer enn justisminister Per-Willy Amundsen.

Nå er betjentene lei. Flere år med dårlig bemanning har ikke ført noe steds hen. De vil ha flere folk å fordele overtid, kveld- og feriearbeid på.

– Jeg skulle gjerne hatt ti betjenter ekstra mellom november og mai. Det er ikke sikkert vi trenger de på sommeren, men da kunne de vært på typiske sommerturiststeder. Det ville vært den beste løsningen, tror Kalvø.

– Flau smak

Istedenfor å bruke pengene på denne typen bemanning har altså direktoratet valgt å bruke mer penger selv. Det mener Kalvø blir feil når det er et så stort behov ute i distriktene.

– Jeg er glad vi har POD. Det er viktig med faglig styring, og det kan godt hende de trenger å oppbemanne. Men jeg er helt sikker på at de pengene kunne blitt brukt annerledes, sier han.

Bele er enig.

– Målet i politietaten må jo være å få flere politifolk ut i gatene. Det har ikke jeg sett noe til. Når de da har dratt politifolk fra distriktene og til Politidirektoratet…

– Det gir en flau smak, følger Kalvø opp.



– Må få varsellampene til å blinke

Betjentene får støtte av fylkesrådsleder i Hedmark for Arbeiderpartiet, Per Gunnar Sveen.

– Dette gir grunn til å rope et alvorlig varsku, sier han.

Han er bekymret for at Politidirektoratet nå bruker penger på det han omtaler som overbygningen - altså byråkratiet, fremfor bunnlinja.

– Her må vi inn og justere kursen. Det er et stort behov for flere politifolk mange steder. Nå går for mye til det som bare blir overordnet byråkrati, da er det et politisk ansvar for å legge andre føringer.

Han tror situasjonen kan bli verre hvis ingen gjør noe nå.

– Hvis ikke det gjøres noe nå, er det grunn til å tro at dette kommer til å utvikle seg videre. Denne lønnsveksten må få varsellampene til å blinke, sier han.

Politimesteren: Tror det blir bedre til vinteren

Politimester i Innlandet politidistrikt, Johan Brekke, mener det er for få ressurser i hele hans distrikt. Likevel synes han det er gode grunner til at Politidirektoratet får så mye av pengesekken.

– VANSKELIG Å SAMMENLIGNE: Politimester i Innlandet politidistrikt, Johan Brekke, mener det blir feil å sette POD-lønningene opp mot politiressursene i distriktene. Foto: Frode Hansen , VG

– Hjelpen vi får av Politidirektoratet holder et høyt nivå, og er viktig for distriktene. Jeg har ikke grunnlag for å si noe annet enn det, sier han.

Han mener det blir feil å sette distriktenes behov opp mot lønningene i direktoratet.

– Det blir vanskelig å sammenligne.

Han kan dessuten fortelle at det innen nyttår vil komme på plass noen nye stillinger i området. Men hvorvidt de skal gå til Trysil, er foreløpig uklart.

– Vi får noen nye stillinger som skal fordeles på driftenheten. Det blir opp til driftsenhetsleder å bestemme hvor de skal være, så det kan jeg ikke si noe om ennå. Så vil vi i kommende sesong styrke mannskapene med vakt og beredskap, sier han.

Må forbedre vintersesongen

Driftsenhetslederen for Trysil vil befinne seg på Elverum, og skal altså bestemme hvor det er mest behov for ekstra politiressurser.

Brekke tror situasjonen i Trysil uansett vil bli bedre i løpet av den kommende vintersesongen.

– Basert på erfaringene vi har gjort i vinter skal vi ha et møte med kommunen i høst, i god tid før vintersesongen starter opp, slik at vi er bedre forberedt. Det arbeidet må vi også få til på en bedre måte enn vi har klart til nå, sier Brekke.