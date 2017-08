Trond Giske om Sivs skatteløfte: Bare bløff!

Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske tror ikke velgerne går på Siv Jensens løfte om skattekutt til folk flest.

– Velgerne går ikke på samme bløffen en gang til, akkurat som de ikke lot seg lure i 2015, sier Aps nestleder Trond Giske til VG om finansminister Siv Jensens skatteløfte til folk flest.

– Siv bløffer! Dette er ren bløff,

Søndag kveld rykket finansminister Siv Jensen ut i VG og lovet at Frp ikke skal prioritere store kutt i formuesskatten, men skattekutt som kommer folk flest til gode.

Løftet kommer etter VGs saker om at det blir 3900 nye nullskattytere med Erna Solbergs plan om å kutte formuesskatten på arbeidene kapital.

– Jeg får en déjà vu til tidligere valgkamp. Enten er dette et triks Frp prøver å dra for andre gang eller så har Siv blitt overkjørt av Erna i fire år. Begge deler er uheldig for Frp – og folk flest, sier SV-nestleder Snorre Valen.

Gammelt løfte på nytt

Under stortingsvalg i 2013 advarte Frp-nestleder Ketil Solvik-Olsen mot Høyres lettelser til de rikeste. Frp skulle prioritere lettelser til folk flest, lovet han.

– Rimi-Hagen får også lettelser med Frps opplegg, men langt mindre enn med Høyres. Vi kutter alt i bunn, mens Høyre jekker ned prosentsatsen og gir store letter til de aller rikeste. Da er det ikke rart det blir reaksjoner», sa Solvik-Olsen den gang.

Også i kommunevalget i 2015 gjentok Frp sitt løfte til folk flest. Til NRK sa Siv Jensen at kutt i formuesskatten ikke skulle prioriteres i fremtidige statsbudsjett.

– Hvert år i regjering har Frp kuttet i formuesskatten. Til sammen er det et kutt på over fem milliarder kroner, og det meste har gått til de rikeste. Jensen kan gjerne late som om det blir en endring, men i Frps partiprogram har også de lovet å kutte formuesskatten. Det blir altså like mange nullskattyter med Frp som Høyre, sier Giske.

– Fasit er at det er Rimi-Hagen som har fått de største skattekuttene med Frp i regjering. Siv Jensen har forsvart kuttene i formuesskatten med liv og lyst, i år etter år. At hun nå plutselig vil prioritere folk flest, tror jeg ingenting på, sier Valen.

Ap-nestleder Giske tror ikke velgerne vil bite på det han kaller Jensens skattebløff.

– Før hvert valg lover de skattekutt til folk flest, men i regjering gir de pengene til de rikeste. Jeg tror ikke velgerne går på samme bløffen en gang til, akkurat som de ikke lot seg lure i 2015 da Frp fikk under 10 prosent, sier Giske.

GARANTISTEN: FrP-leder Siv Jensen mener hun og Frp er garantisten for at skatteletter kommer vanlige folk til gode.



Sivs ansvar

Giske tror ikke årsaken er at Frp er overkjørt av Høyre i skattepolitikken. Han mener Siv Jensen selv har ansvar for at skattekuttene i hovedsak går til de rikeste:

– Både Høyre og Frp har programfestet at de skal kutte formuesskatten, begge drar i den retning. Og glem ikke at det er Siv Jensen som er finansminister. Det er hun som har ansvaret. Hun kan ikke skylde på noen andre, sier Giske.

Garantier



I VG-intervjuet lanserer Jensen en liste med skattekutt hun vil prioritere i neste periode på vegne av folk flest.

Øverst står løftet om å fjerne eiendomsskatten, deretter at personskatten og bilavgiftene skal senkes.

«Det er Frp som sørger for og er garantisten for at skattelettelsene kommer vanlige folk til gode», sier Jensen i VG-intervjuet.

Utsagnet får Giske til å sukke oppgitt.

– VG har avslørt at vanlige folk har fått ti kroner dagen i skattekutt, mens de rikeste har fått 160 ganger mer. Jensen og Frp er garantisten for økte bompenger, økt elavgift, økte barnehagepriser for folk flest og garantisten for skattekutt til de rikeste, sier Giske.

– Feil av Ap



Men Siv Jensen slår tilbake mot Giske:

– Det er feil slik Ap prøver å fremstille det som om vi har brukt de store pengene på å redusere formuesskatten. De store skattelettelsen har gått til folk flest, samtidig som vi har vist at vi klarer å kutte sykehuskøene, øke byggingen av vei og jernbane, og gi rekordmange lærere etter- og videreutdanning. Vi har senket bilavgiftene med over 1,5 milliarder kroner og senket inntektskatten med over 12 milliarder kroner. En familie med normale inntekter og boliglån har fått mer enn 8000 kroner i skattelette med Frp i regjering, sier Jensen.

Hun sender bløff-påstandene rett i retur:

– Ap bør heller forklare hvorfor de gang på gang bryter sine egne skatteløfter. I Oslo bagatelliserte Ap eiendomsskatten og lovet å bruke pengene på eldreomsorg, men realiteten ble en helt annen. Det eneste velgerne kan stole på er at Støre kommer til å øke skattene kraftig, sier Jensen.