Trønder-motvind for de tre store

TRONDHEIM (VG) Arbeiderpartiet fortsetter å stupe i sine tradisjonelt sterkeste fylker. Trønder-strateg Trond Giske mener det er en reaksjon mot de etablerte partiene.

På VG/Infacts måling i Sør-Trøndelag de siste dagene, kommer Ap ut hele fem prosent lavere enn ved siste stortingsvalg. Det svir i partiets mangeårige utstillingsvindu, Trondheim. Der er Trond Giske hjemme på stemmefiske, kombinert med besøk av familie, slekt og venner denne helgen.

– Det er nok en vind mot det etablerte sprer seg på flere partier. Det er litt anti-vind mot etablissementet, mener Trond Giske.



Støre om Ap-krisen: – En kraftig vekker for oss

I målingen går også regjeringspartiene tilbake med over fire prosentpoeng hver. Frp havner under ti prosent i fylket.

– Ap-velgerne kommer ned fra gjerdet

Trond Giske mener han har registrert et sug etter et regjeringsskifte også i hjemfylket. Men at dette suget sprer seg på flere partier, som SV, Sp og MDG som nå har fremgang.

– Dessuten er jeg helt overbevist om at det vil komme ned så mange Ap-velgere som nå sitter på gjerdet, at noen hver kan få seg en overraskelse over vår oppslutning på valgdagen, sier Ap-nestlederen og listetoppen i Sør-Trøndelag.

Partiet beholder fire mandater på Stortinget, ifølge den nye fylkesmålingen.



Støre kjemper i motvind: – Vi følger en plan

SV og Sp øker mest

I motsetning til Ap, så øker SV mest sammen med Senterpartiet.



Mangeårig leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken er førstekandidat for SV i fylket. Han liker den nye fylkesmålingen med 9,3 prosent for SV - nøyaktig samme oppslutning som regjeringspartiet Frp:

– Årsaken til vår fremgang er en veldig tydelighet om miljø og at vi vil sikre et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, sier Haltbrekken, som dermed er inne på Stortinget hvis resultatet holder seg til valget neste mandag.

– To mandater innen rekkevidde

Haltbrekken er ikke snauere enn at han mener også et andre mandat er innen rekkevidde som utjevningsmandat.

– Kan du bli miljøvernminister i en ny rødgrønn regjering?

– Det har jeg ikke tenkt på i det hele tatt. Det eneste jeg har viet oppmerksomhet det siste året, er å få en stortingsplass, svarer 46-åringen.

Sp står sterkt utenfor Trondheim

På borgerlig side svekkes både Høyre og Frp kraftig i målingen, mens Venstre og KrF står på stedet hvil, sistnevnte parti under sperregrensen med 3,7 prosent.

Senterpartiet har størst fremgang av alle, og skårer spesielt høyt i områder utenfor Trondheim. I Orkdal-området slutter 30 prosent opp om Sp, mens i Stjørdal er det 35 prosent av de spurte som sier de vil stemme Senterpartiet.