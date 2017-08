Treg Listhaug hisser på seg KrF, Sp og Ap

Ett år etter at Stortinget vedtok en oppmykning på familiegjenforening, har regjeringen fortsatt ikke innført den. KrF ber Erna Solberg rydde opp.

1. august kom nye regler på plass som korter ned søknadsfristen for familiegjenforening – og dermed gjør familiegjenforening vanskeligere.

Men et flertall på Stortinget vedtok også at kravet til inntekt - hvor mye man må tjene for å få innvilget gjenforening - skulle settes ned. Det har ikke regjeringen gjort.

– Så de har innført innstramningen vi ble enige om, men unnlatt å gjennomføre lettelsen vi ble enige om? Dette er en ren trenering av Stortingets vedtak, sier Sps innvandringspolitiske talskvinne, Heidi Greni, til VG.



– Denne regjeringen ignorerer stortingsvedtak over en lav sko. Akkurat som miljøministeren gjør med ulvevedtaket, så bryr ikke integreringsministeren seg om Stortingets vedtak her, sier Greni.

Dette er inntektskravet PSST! Inntektskravet gjelder både for flyktninger som vil hente familien til Norge og for nordmenn som har funnet seg en utenlandsk ektefelle.

* For å søke om å få ektefellen eller familien din til Norge, må du vise til en inntekt på 306.700 kroner før skatt. * Stortinget vedtok i fjor sommer at inntektsgrensen skulle settes ned til 252 472 kroner. * Flyktninger er unntatt inntektskravet hvis de leverer en søknad på nett innen seks måneder (før var fristen ett år, men den ble strammet inn fra 1. august i år). Rekker de ikke fristen, gjelder inntektskravet.

Justisdepartementet, med Sylvi Listhaug (Frp) i spissen, vil at Stortinget skal se på dette med inntektskravet på nytt. KrF og Ap reagerer sterkt.

– Det er helt uakseptabelt dersom statsråden ser bort fra et stortingsvedtak. I så fall må statsministeren rydde opp i dette, sier KrFs innvandringspolitiske talsmann Geir Toskedal til VG.



– Stortinget har allerede gjort en grundig behandling av dette. Dette er å utvise liten eller ingen respekt for Stortinget, sier Aps innvandringspolitiske talsmann Stein Erik Lauvås (Ap).

Dette har skjedd



Justisdepartementet kunngjorde i april i fjor at de ville øke inntektskravet for familiegjenforening fra 252.472 til 305.200 kroner. Det betyr at flyktninger eller nordmenn som skal få familien eller ektefellen sin til Norge, må tjene mer.

Regjeringen gjorde dette ved å bruke instruksjonsmyndigheten, altså uten å spørre Stortinget. Endringen ble innført på bare 17 dager.

Men 1. juni i fjor kom beskjeden fra Stortinget: Nei, inntektskravet må ned igjen.

– Vi var klare på at det urimelig at inntektskravet skal være høyere enn begynnerlønnen i et lavtlønnsyrke, sier Toskedal i KrF.

– Dette gjelder også lavtlønnede nordmenn som har ektefeller i utlandet. Vi har en minister som ikke respektere lavtlønnedes familieliv, sier Georg Schjerven i Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF).

I midten av august 2017 har Listhaug altså fortsatt ikke satt ned inntektskravet.



– Denne oppmykningen synes vi er feil. Vi har gjennomført en grundig prosess og ønsker at Stortinget skal få se på det spørsmålet på nytt, sier statssekretær Vidar Brein-Karlsen i Justis- og beredskapsdepartementet til VG.

Ap: – Dette er trenering



KrF og Ap sier det hadde vært riktig å se på saken på nytt dersom det hadde kommet nye opplysninger i saken.

Men Justisdepartementet avkrefter at nye forhold eller opplysninger er grunnen til at de vil at Stortinget skal se på det til nytt. Brein-Karlsen sier at det heller ikke var store protester eller innsigelser i høringsrunden.

– Da er det ingen grunn til å gå en ny runde på det. Da er dette trenering, og statsråden bør rydde opp, sier Lauvås i Ap til VG.

Dette svarer Justisdepartementet



Regjeringen brukte ingen høringsrunde da de selv økte inntektskravet fra 252.472 til 305.200 kroner. Da Stortinget vedtok at kravet skulle ned til 252.472 kroner igjen, gikk det nær et halvt år for regjeringen sendte det ut på høring.

Høringen er ferdig, og regjeringen har strammet inn søknadsfristen, men inntektskravet er fortsatt lite høyt.

– De to sakene ble sendt ut på høring samtidig. Hvorfor må oppmykningen med inntektskravet bli sett på av Stortinget på nytt, mens innstramningen med søknadsfrist ikke måtte det?

– Vi ønsker å la Stortinget få se på den saken med underholdskrav (et annet ord for inntektskrav journ.anm.) en gang til før vi iverksetter det nye kravet, svarer Brein-Karlsen.

– Trenerer dere her Stortingets vedtak?

– Det er ikke meningen å trenere, men vi mener det er viktig å få på plass gode vedtak, svarer statssekretæren i Justisdepartementet.

I vår fremmet Justisdepartementet en proposisjon for Stortinget hvor inntektskravet er med, men det ble fremmet for sent til å bli behandlet før sommeren. Justisdepartementet avviser at de prøver seg på en omkamp.

– Nei, ikke en omkamp, men vi vil være sikker på å gi saken den grundige behandlingen den fortjener, sier Brein Karlsen.



