Topper i LO og Ap i oljestrid

Det er en oljebrann under oppseiling i rosenes leir. Aps finanspolitiske talskvinne, Marianne Marthinsen, får på pukkelen av en forbundsleder i ett av LOs største forbund.

Forrige uke sto sentrale forbundsledere i industrien i LO frem, sammen med de to ledende industritoppene i NHO, og krevde fortsatt letevirksomhet i Norge.

Det skapte heftig klimadebatt.

Bli oppdatert: Resultater og alt om valgkampen

Omstridt regning



Ett av kravene var «stabile og forutsigbare skatteregler som gir petroleumsselskapene trygghet til å investere i norske arbeidsplasser».

Det viktigste skatteregelen er at Staten tar 78 prosent av regningen til oljeselskapene, som leter, men borer svart.

Mandag gjenga Aftenposten at Marianne Marthinsen under Arendalsuka sa at det bør diskuteres hvor stor risiko staten skal ta for selskaper som leter etter olje/gass, som ikke finner noe og går med underskudd. 70 milliarder kroner betalte staten til oljeselskaper fra 2013 til 2016.

FÅR KRITIKK: Aps finanspolitisk talsperson Marianne Marthinsen. Her sammen med Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

– Det er på sin plass å ha en løpende diskusjon om hvor stor risiko staten faktisk skal ta i letefasen, sa Marianne Marthinsen, som er finanspolitisk talsperson for Ap, i en debatt i Arendal forrige uke.

Les også: Disse selskapene nyter godt av ordningen

– Veldig viktig ikke å endre



En av oljeherrene som torsdag krevde stabile rammevilkår, var leder av LO-forbundet Industri Energi, Frode Alfheim.

– Dette er ikke et godt forslag. Det er dette skatteregimet som har bidratt til omfattende leting på norsk sokkel og som har gjort norsk oljevirksomhet til en suksesshistorie. Det er veldig viktig ikke endre på disse rammevilkårene, sier Alfheim.

– Dere sier selv at dere vil jobbe for å nå togradersmålet?

– Ja, men det er å fjerne en vinn-vinn-situasjon å forringe skatteincentivene for leting etter olje og gass i Norge: Letevirksomheten har bidratt til olje og gass – og våre oljeselskaper og leverandørindustri har blitt ledende i verden på noen av de mest klimavennlige produksjonsmetodene. De har utviklet et ledende globalt laboratorium, som har bidratt til norske inntekter og arbeidsplasser – og til stadig mer klimavennlig produksjon.

Les også: To hundre millioner pr. hull

REAGERER: Frode Alfheim, leder i Industri Energi. Foto: Fredrik Varfjell , NTB scanpix

– Ekstremt uheldig



Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) reagerer kraftig på Marthinsens uttalelser.

– Det er ekstremt uheldig at Aps fremste finans-talsperson i den situasjonen vi nå er i, bidrar til å skape usikkerhet om de fremtidige rammevilkårene til oljeselskapene. Norge har tjent ekstremt bra på leterefusjonsordningen, sier Søviknes,

Han viser til at det endelige resultatet kan leses på Norges Banks hjemmesider, hvor verdien av vårt statlige oljefond nå er kommet opp i 7 677 milliarder kroner, blant annet fordi staten krever like høy skatt på overskuddet fra selskapene, når de har funnet olje.

– Jeg er livredd for at den spagaten Arbeiderpartiet er i, bare vil bli stadig farligere, fordi de er avhengige av støtte fra partier som Rødt, De Grønne og SV. Blir rammevilkårene endret, vil det kunne få nye dramatiske konsekvenser for oljeselskapene og for verft og svært mange bedrifter på land, sier han.

Marthinsen utdyper



Til VG sier Marthinsen at hennes uttalelser må sees i et annet perspektiv enn den norske valgkampen 2017.

– I forbindelse med behandlingen av perspektivmeldingen, som skal trekke linjene frem til 2060, ønsket vi å få utredet den samlede klimarisikoen norsk økonomi står overfor i fremtiden; hva vil ulike scenarioer innebære for oss? Vi ønsker å få et klarere bilde av både utfordringene og muligheten for norsk økonomi.

– I det perspektivet – over 40 år frem i tid – mener jeg det er riktig å diskutere hvor stor samlet klimarisiko Norge skal tas i fremtiden.

– Du har luftet det i valgkampen?

– Dette er ikke en kortsiktig sak, relatert til valgkampen eller ett forslag som er fundamentert gjennom vedtak i partiet: Aps politikk på dette området ligger fast. Vi går ikke til valg på å endre leterefusjonsordningen. Men i et perspektiv som handler om hva slags risiko vi løper i tiårene fremover, hører dette selvsagt med som en del av risikobildet, sier hun.

Lundin: Kunne gått glipp av Johan Sverdrup