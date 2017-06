Til høsten kan Jonas Gahr Støre bli statsminister: Nå følges han av livvakter

Fra 1. juni voktes Ap-leder Jonas Gahr Støre som en statsminister av livvakter fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Frem til 1. juni var det kun ved spesielle anledninger at Ap-lederen fikk følge av livvakter, men fra nå av fotfølges han hvor enn han går og kjøres i sikret bil hvor enn han skal.

– Jeg innretter meg etter det. De som gir sine råd om sikkerheten til norske toppolitikere, de gir sine råd, og de har jeg for vane å følge. Jeg har hatt livvakter før, men har også trivdes godt med å bruke T-banen, sykle og gå på fortau. Så dette er en overgang, men det hører med, sier Jonas Gahr Støre til VG, idet han stiger ut av en av PSTs svarte biler på Youngstorget i Oslo.

Ikke like spontan



Det er bare gått et drøyt år siden Jonas Gahr Støre ved et uhell forsøkte å sette seg inn i Erna Solbergs svarte statsministerbil etter en debatt mot henne på Norsk Industris årskonferanse. Den gang hadde ikke Støre noen egen svart bil. Nå har han altså fått det.

Støre har hatt fast følge av livvakter også tidligere, da han fra 2005 til 2012 var utenriksminister i Jens Stoltenbergs rødgrønne regjering.

– Det gjør noe med spontaniteten. Og det er et uttrykk for at politiet vurderer trusselnivået, som vi gjør klokt i å ta hensyn til. Det var ikke slik i Norge for noen tiår siden, men slik er det nå. Det forholder jeg meg til, sier Støre.

PST har valg-beredskap



Norges statsministre har fast hatt følge av livvakter siden Kjell Magne Bondevik (KrF) var statsminister for andre gang, fra 2001 til 2005. Erna Solberg har hatt livvakter siden juni 2013.

STØREMOBIL: Her ankommer Ap-lederen Folkets Hus på Youngstorget i Oslo mandag ettermiddag. Foto: Therese Alice Sanne , VG

Politiets sikkerhetstjeneste vil ikke kommentere hvilke sikkerhetstiltak de iverksetter overfor enkeltpersoner, men sier de i år følger valgkampen spesielt tett.

– Vi har en egen gruppe som jobber tett opp mot årets valgkamp og stortingsvalget. En av årsakene til det er at vi skal kunne fange opp trusler mot norske politikere og partier tidlig, og raskt kunne iverksette tiltak. Det gjelder alt fra både trusler mot enkeltpersoner til datasikkerhet, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til VG.