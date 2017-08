Thorvald Stoltenberg om Ap-krisen: – Klart vi har dårlig tid

Arbeiderparti-veteran Thorvald Stoltenberg (86) setter spørsmålstegn ved om Aps skatteløfte kan ha bidratt til den kraftige velgerflukten. – Det er for sent å endre strategi nå, sier han.

Den tidligere utenriks- og forsvarsministeren for Arbeiderpartiet har på ingen måte gitt opp troen på valgseier for de rødgrønne, men han erkjenner at Arbeiderpartiet er i dype problemer.

– Dette er min 28. valgkamp, og jeg har vært med på både oppturer og nedturer. Jeg kan ikke fornekte tallene, sier Stoltenberg til VG.

Kraftig nedtur



Dette er likevel første valgkamp han deltar i på mange år uten at hans sønn, nåværende Nato-generalsekretær og tidligere statsminister Jens Stoltenberg (58), er Aps partileder.

Dette er Thorvald Stoltenberg Gift med Karin Stoltenberg (1931-2012). Far til Norges tidligere statsminister Jens Stoltenberg, folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg og nå avdøde samfunnsdebattant og programleder Nini Stoltenberg (1963-2014). Har vært utenriksminister to ganger (1987-89 og 1990-93) og forsvarsminister fra 1979–83 for Arbeiderpartiet. FNs fredsmegler på Balkan fra 1993 til 1996. Norges ambassadør til Danmark fra 1996 til 1999. President i Norges Røde Kors fra 1999 til 2008. I 2009/2010 ledet han Stoltenberg-utvalget, som foreslo heroinassistert behandling og narokatikapolitikk som i større grad skulle handle om behandling fremfor straff.

VG snakket med Stoltenberg senior mandag, da Ap hadde fått 26,5 prosents oppslutning på TV2s måling.

Tirsdag ble bildet enda dystrere, med en oppslutning helt nede på 24-tallet på NRKs siste måling - før pendelen svingte den andre veien igjen på TV2s måling onsdag, der Ap hadde fremgang.

Hovedbildet er likevel klart: Halvannen uke før valget er Aps oppslutning langt under hva partiet vil si seg fornøyd med.

– Nå er det nedgang for Arbeiderpartiet. Alle målingene kan ikke ta feil. Dette er ikke dramatisk, men jeg kunne tenkt meg mer passende tidspunkt å få disse målingene på, sier Stoltenberg, og understreker:

– Det er klart vi har dårlig tid. Jeg håper jo at vi skal klare å få et bedre valgresultat enn målingene nå viser. Jeg håper at politikken vår skal gi et oss godt resultat. Og det jeg håper på må jeg jo tro på. Derfor tror jeg på det, sier Stoltenberg og ler.

Frykter skattesmell



Stoltenberg, som driver valgkamp i Oslo hvor han banker på dører og snakker med velgere, sier han har vært i tvil om det er lurt av Ap å gå til valg på å øke skattene med 15 milliarder kroner.

– Her har jeg snudd. Da jeg gikk til valg som ordførerkandidat i Oslo og skulle øke skattene, så tapte jeg valget. Da Raymond (Johansen, nåværende byrådsleder for Ap i Oslo, red.anm.) gjorde det samme, så forklarte han mer presist og bedre hvordan skattene skulle økes og hva pengene skulle brukes på, og han vant. Nå er det viktig at vi forteller hva de økte skatteinntektene skal brukes på. Skatteøkningene skal bidra til å dekke ressurser når eldrebølgen inntreffer, sier Stoltenberg.

– Er ditt inntrykk at det budskapet har nådd frem til velgerne?

– Når jeg ser på målingene våre nå, så tror jeg budskapet har nådd gjennom, men jeg er ikke sikker på at det har blitt tatt godt imot av velgerne. Det må jeg kunne si, sier han.

Flere har stilt spørsmål ved om Aps strategi har vært feilslått, og at partiet har basert sin kritikk av Høyre/Frp-regjeringen på en virkelighet folk ikke kjenner seg igjen i.

For sent å endre strategi



Det er ikke Thorvald Stoltenberg overbevist om.

– Jeg vil være forsiktig med å si at velgerne ikke kjenner seg igjen i det vi sier. Mange jeg har snakket med i valgkampen sier de er bekymret for sin egen jobb eller har venner eller familie som er i usikre situasjoner i arbeidslivet, sier Stoltenberg.

– Men hva om strategien er feilslått likevel, bør da strategien endres?

– Det er uansett for sent å endre strategi nå. Det er to uker til valgdagen, og det eneste vi må gjøre er å gå ut, banke på de dørene og snakke med folk. Hvis vi nå endrer strategi så kan det fort bare forvirre velgerne, sier han.

– Høyre og Frp bruker et potensielt samarbeid med Rødt og Miljøpartiet De Grønne som advarsel til velgerne. Er det en utfordring for Ap?

– Den innflytelsen de vil kunne få på en Arbeiderparti-regjering vil uansett ikke kunne måle seg med den innflytelsen Frp har fått på den Høyre-ledede regjeringen. Verre enn det er nå kan det uansett ikke bli, sier Stoltenberg.

At partiet har fått så mange dårlige målinger har ifølge Stoltenberg ikke skapt panikk i Norges største parti.

– Folk håndterer det helt fint. Jeg må si at de som er med i en valgkamp må tåle at det går dårlig på målingene. Vanligvis er meningsmålingene spennende. Men i valgår må man ha fakta på bordet, så etter min mening er det bare å stå på, sier han.