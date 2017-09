Thor (73) om stortingsvalget: – Jeg har aldri stemt taktisk

Noen stemmer for første gang, mens andre har stemt siden 50-tallet. VG har møtt noen av dem som i dag går til urnene.

I dag er dagen - millioner av velgere stemmer på det partiet de ønsker skal ha makten de neste fire årene. Noen stemmer taktisk, mens andre ser etter hvilket parti som står dem nærmest.

73 år gamle Thor Steen har tatt turen til Skøyen skole for å stemme.

– Vi må jo benytte muligheten, og stemme selv om det er dårlig vær, mener Steen.

Han sitter i regnværet og venter på kona som skal komme og hente ham.

– Jeg har aldri stemt taktisk, jeg da. Venstre sier jo at de vil ha en blåblå regjering, men de lurer ikke meg. De får komme seg over sperregrensa med egen innsats, sier han.

– Så mye for hemmelig valg



Han er fra Lilleaker på Oslos vestkant og forteller at det var det han kaller en «rød bastion» da han vokste opp.

– Det var omtrent 50 prosent som stemte Arbeiderpartiet, og mange kommunister. Så ble det færre etter hvert som den kalde krigen kom og så videre. Til slutt var det én igjen, som alle visste hvem var. Så mye for hemmelig valg.

– Egentlig synes jeg dette er en plikt. Det er flott at vi stemmer også, men vi skal være glade for at vi bor i et demokrati.

EKSTATISK STOKA: Solveig Skaugvollfoss stemmer i sitt første stortingsvalg, og har gledet seg lenge. Foto: Odin Jæger , VG

På valgvaketurné

Valgets kanskje mest engasjerte velger finner vi også på Grünerløkka. Andregangsvelger Solveig Skaugvollfoss på 20 år, har gledet seg lenge.

– Dette er mitt første stortingsvalg. Funksjonærene syntes det var litt komisk, for jeg var så «stoka», forteller hun.

Hun omtaler det som ekstatisk gøy å få lov å stemme.

– Jeg hadde med meg fem forskjellige legitimasjoner eller noe sånt, jeg har gledet meg sånn til å være med og bestemme! Det er langt fra en selvfølge å få lov til, påpeker hun.

Kvelden har hun også planlagt - hun skal følge valget langt utover natten.

– Jeg har jo ikke rukket så mange valgvaker i tidligere valg, men i kveld skal jeg på valgvaketurné, forteller hun.

Solveig Smith har også tatt turen til Skøyen skole for å gjøre sin borgerplikt. Selv har hun ingen tradisjoner for valgdagen, men følger resultatet utover kvelden.

– HØYTIDELIG: Solveig Smith har alltid vært opptatt av å stemme, og synes det er en spesiell opplevelse. Foto: Odin Jæger , VG

– Det er en egen stolthet over det

– Men før i tiden, på 50-tallet, da ble vi presset til å stå med disse blankettene og forsøke å få folk til å stemme, forteller Smith.

– Var du med i et parti da?

– Nei, jeg var ikke det, men vi fikk press på å gjøre dette likevel, forteller hun.

Solveig minnes likevel foreldrenes valgtradisjoner best.

– Jeg var med foreldrene mine og stemte. Det var veldig høytidelig og spesielt. Jeg føler egentlig det er det enda, det er en egen stolthet over det, sier hun.

VG har vært innom flere valglokaler for å høre om folkets valgopplevelser. På Grünerløkka skole i Oslo møter vi ekteparet Marjan Monabi og Golam Hossein. De er glade for å ha fått lov å være med og stemme.

– Det er første gang jeg stemmer i år. Vi må jo bare bruke stemmeretten når vi har muligheten, sier Monabi.

– VI MÅ BARE BRUKE STEMMERETTEN: Marjan Monabi har stemt på Grünerløkka skole. Hun mener alle må bruke stemmeretten. Foto: Odin Jæger , VG

Ektemannen er enig.

– Det er helt feil å si at man ikke liker politikk. Hvis du lever, jobber, handler eller snakker, da må du være med og bestemme. Du kan ikke leve uten politikk, sier Hossein.

Paret kommer fra Iran og mener det er viktig å få lov til å delta på den måten vi kan i Norge.

– Vi kommer jo fra et diktatur og vet hva dette handler om. Derfor er det så viktig at alle er med og bestemmer. Så får vi jo håpe at folk stemmer rett, sier Monabi.