«Tante Jorunn» (89): – Du må vinne nå, Jonas! Jeg har ikke tid til å vente i fire år

TRONDHEIM (VG) «Tante Jorunn» (89) driver valgkamp for sin åttende statsministerkandidat. Hun gir Jonas Gahr Støre klar beskjed: – Du må vinne nå, jeg har ikke tid til å vente i fire år.

Egentlig er hun tanten til Ap-nestleder Trond Giske. Men i arbeider- og fagbevegelsen i Trondheim er hun «tante Jorunn» for alle. Kjent for klar tale og skarpe meninger om både norsk og internasjonal politikk. Siden like etter krigen har hun kastet seg inn i valgkampene for Aps statsministerkandidater, inkludert landsfader Einar Gerhardsen, Trygve Bratteli og landsmoder Gro Harlem Brundtland. Samtlige syv har blitt statsministre.

Derfor var det stor stas da nettopp Gro og Aps nye statsministerkanddat Jonas Gahr Støre takket ja til å spise middag hjemme hos Jorunn i leiligheten i 6. etasje i boligblokken på Ila i Trondheim.

PARTIMIDDAG: Ap-veteran «Tante Jorunn (89)» konverseres av middagsgjest Jonas Gahr Støre rundt spisebordet i egen stue. Gro Harlem Brundtland og Jorunns tantebarn, Trond Giske, ser også ut til å trives i Jorunns selskap. Foto: Therese Alice Sanne , VG

Tante Jorunns statsminister-kandidater * Einar Gerhardsen (Ulike regj. 1945-65)

* Oscar Torp (1951-55)

* Trygve Bratteli (1971-72 og 1973-76)

* Odvar Norli (1976-81)

* Gro Harlem Brundtland (1981, 1986-89, 1990-96)

* Torbjørn Jagland (1996-97)

* Jens Stoltenberg (2000-01, 2005-2013)

* Jonas Gahr Støre (2017 ?)

Over karbonader med ertestuing, stekte poteter, råkost og lettøl, imponerte Jorunn med en hukommelse som fikk selv Gro Harlem Brundtland til å holde seg taus i flere minutter på rad.

Kjente Gros mor

– Jeg kjente jo moren din, jeg Gro. Hun var jo primus motor i Aps stortingsgruppe i mange år. Jeg kjenner henne fra den tiden jeg var vararepresentant, sier Jorunn da Gro (78) kommer inn i leiligheten.

VG ber henne fortelle litt om de åtte statsministerkandidatene hun har drevet valgkamp for. Og hun synes alle har hatt sine kvaliteter.

– Var det noen du hadde et spesielt forhold til?

– Åh, Herlighet! Første gangen jeg stemte, var i 1949. Først var det jo Gerhardsen, så var det Torp. Han var jo fra Halden, han. Da bodde jeg i Halden og satt i bystyret der. Jeg husker Yngve Hågensen kjørte rundt som visergutt på Saugbrugs. Nei, jeg har jo hatt et godt forhold til alle de åtte statsministerkandidatene jeg, sier Jorunn.

Gro forsøker seg med et oppfølgingsspørsmål:

– Du fikk ikke sjokk da det kom en kvinnelig kandidat da, Jorunn?

– Ja, det er klart. Det betydde jo mye, svarer 89-åringen.

– Du Gro var jo et forbilde for mange arbeiderkvinner. Du var en pioner. At du var lege, gjorde også at det du sa sto mer til troende, legger hun til.

FLOTT UTSIKT: Jorunn Giske peker og viser frem utsikten mot trehusbebyggelsen på Lade og over mot Verdalen for middagsgjestene Gro Harlem Brundtland, Jonas Gahr Støre og tantebarn Trond Giske. Foto: Therese Alice Sanne , VG

Hun er i likhet med sin middagsgjest Gro en pioner-kvinne selv også. Etter noen år på kafé og hoteller flere steder i landet, gikk hun inn i fagbevegelsen og ble en aktiv distriktssekretær i Hotell- og restaurantarbeiderforbundet.

– Jeg ble faktisk headhuntet til den jobben i et mannsdominert Folkets Hus. De hadde jo aldri før hatt noen kvinne i en slik stilling, sier Jorunn.

– Målinger er målinger



Jonas Gahr Støre griper inn med et overraskende åpent spørsmål til Jorunn mens VG er på kjøkkenet for å hente mer lettøl til Gro:

– Hva tenker du om valgkampen i år da, Jorunn?

– Den vinner vi, svarer Jorunn til stor glede for de tre Ap-toppene i middagsselskapet.

– Du er ikke skremt av svake målinger for partiet ditt?

– Meningsmålinger er meningsmålinger, valg er valg.

STORFINT BESØK: Gro Harlem Brundtland, Trond Giske og Jonas Gahr Støre lyttet nøye til Jorunn Giskes meninger og erfaringer fra et langt liv i arbeiderbevegelsen. «Tante Jorunn» oppfordrer folk til å bruke stemmeretten og minner om at det norske velferdssamfunnet ikke har komemt av seg selv. Foto: Therese Alice Sanne , VG

Jorunn Giske gjør det klinkende klart at arbeid for alle og sterkere satsing på yrkesfag er de viktigste sakene Jonas må snakke om på slutten av valgkampen.

– Det er ikke bare viktig for hver enkelt ungdom å ta fagbrev. Men det er viktig for Norge som nasjon at vi har flest mulig fagutdannede, poengterer Jorunn.

Hun husker elendige forhold for stuepiker og ansatte i restaurantbransjen på 50- og 60-tallet.

– Det var sett på som et tjeneryrke. Det hadde ingen status. Det var først når vi begynte å kreve fagbrev at dette endret seg. Dette har vært en utfordring helt opp til våre dager, sier Jorunn.

– Du har opplevd mange statsministerkandidater. Hvordan tror du Støre vil klare seg, Jorunn?

Hun fester et stålblikk i VGs utsendte og bevilger seg en noe lengre pause fra både ertestuing og karbonadekaker før det kommer lyd ut mellom leppene:

– Klare seg?! Hva er det for et slags spørsmål? Han kommer til å bli en aldeles strålende statsminister.