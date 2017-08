Sylvi slår tilbake: Lyver absolutt ikke om KrF

Sylvi Listhaug (Frp) vedgår at hun ble hissig i mandagens debatt om norske verdier, der hun blant annet sa at Knut Arild Hareide «sleiker imamer opp etter ryggen».

En opprørt KrF-leder Knut Arild Hareide fikk mandag nok i en NRK-debatt med innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

Grunnen var at Listhaug gjentok argumentet om at KrF er mer opptatt av mengden bistand enn hva pengene brukes til. «Det er ren løgn!», protesterte en tydelig opprørt Hareide.

Listhaug sier hun ble overrasket over Hareide, men står fortsatt for påstanden.



– Lyver du om KrF, slik Hareide sier?

– Absolutt ikke. Jeg mener at KrF er veldig opptatt at man skal nå dette én prosent-målet, at det er det aller første man er opptatt av, før man er opptatt av hva pengene går til, sier Listhaug til VG.

REAGERER: KrF-leder Knut Arild Hareide reagerer på at innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug igjen gjentar argumentet om at KrF er mer opptatt av mengden bistand enn hva den brukes til. Foto: Therese Alice Sanne , VG

– Men jeg ønsker jo at Frp og KrF skal fortsette det gode samarbeidet, og jeg er litt forundret over at KrF og Hareide bruker så mye energi på å angripe meg og Frp. Jeg mener vi har fått til mye bra sammen, og denne typen angrep sprer usikkerhet om en stemme på KrF er en stemme på Jonas Gahr Støre, sier Listhaug.

– Den debatten i dag tidlig, var det altså bare Hareide sin feil?

– Jeg opplevde i alle fall at han var svært aggressiv fra start. Det var jeg litt overrasket over, sier Listhaug.

Bakgrunn: Opprørt Hareide langer ut mot Listhaug: – Det er ren løgn!

Listhaug: – Jeg ble litt mer hissig jeg også

– Den påstanden du kom med, om at KrF bryr seg mer om mengden bistand enn hva den går til, har du kommet med i VG to ganger. Og KrF har rykket ut og sagt den er faktisk feil. Skulle du da avstått fra å bruke den?

– Vi har en forskjellig bistandspolitikk. Vi mener at det ikke er om å gjøre å bruke mest mulig penger, men å bruke dem best mulig. Vi har litt forskjellig politikk, men jeg ble litt overrasket over debattklimaet, må jeg si.

– Sier du egentlig at KrF ikke bryr seg om å faktisk hjelpe fattige, bare å vise at de bruker penger på fattigdom?

– Nei, absolutt ikke. At KrF ønsker å hjelpe fattige mennesker i verden, er helt sikkert at de gjør, det ønsker også Frp. Men vi mener at det er viktigere å bruke de store pengene i nærområdene til krig og konflikt, i stedet for at flere kommer til Norge.

– Du sa i dag tidlig til NRK at Hareide «sleiker imamer oppetter ryggen». Bidrar det til et bedre debattklima?

– Nei, absolutt ikke. Jeg ble litt mer hissig jeg også enn vanlig, sier Listhaug.

Hareide i kommentar: Angrep er Listhaugs eneste forsvar

Mener Hareide skaper usikkerhet



Hun sier hun var på jakt etter å få frem poenget om at flere må ta til orde mot uakseptable holdninger i Norge.

– Som sagt har vi hatt en livlig debatt, en ganske tøff debatt, og jeg mener at det skal man tåle å ha, også selv om man samarbeider. Jeg håper at hovedmotstanderen til KrF er Ap, og jeg tror at et angrep som er såpass hardt som dette kan skape usikkerhet om en stemme på KrF er en stemme på Ap.

– Sier du dette for å selv skape usikkerhet, fordi du ønsker at disse KrF-velgerne skal stemme på dere?

– Det er ikke jeg som gjør det. Frp har vært tydelige på at vi vil samarbeide med KrF videre. Det er KrF som har vært utydelige på om de kan komme til å støtte Støre, sier Listhaug.

Bakgrunn: Hareide og Listhaug kjemper om de kristne velgerne

Se hvem Frp og KrF kan havne i regjering med:

Usikker på hva du skal stemme? Prøv VGs superenkle valgomat