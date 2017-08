Svensk minister: – Vil ikke være en del av Listhaugs valgkamp

STOCKHOLM (VG) Sveriges migrasjonsminister avlyser møte med Sylvi Listhaug etter VG-intervju.

– Det hra blitt veldig tydelig de siste dagene at Listhaugs besøk er et innslag i den norske valgkampen. Listhaug virker mer interessert i å spre et misvisende bilde av Sverige. Det fremgår for eksempel tydelig i dagens intervju med VG, der hun blant annet påstår at det skal finnes 60 «no-go»-zoner i Sverige, noe som er rent nonsens, skriver Helene Franzon i en e-post til VG.

– Jeg treffer gjerne min ministerkollega etter det norske valget. Men i dag vil jeg ikke være en del av denne kampanjen, skriver migrasjonsministeren til VG.



Avlyste timer før



Sylvi Listhaug er i dag på besøk i Sverige og skal i formiddag besøke Rinkeby, for ifølge henne selv «se på svenske tilstander».

Opprinnelig skulle hun møte Helene Franzon 13.45, men møtet ble avlyst i det ministeren landet på svensk jord.

Da fikk Listhaug og hennes rådgivere bare beskjed om at møtet var utsatt av «uforutsette grunner». Nå bekrefter den svenske ministeren at avlysningen er politisk.

Lovløse tilstander



I dagens intervju i VG sier Listhaug at hun vil besøke den belastede forstaden Rinkeby for å hva som skjer når man tar i mot for mange asylsøkere og mislykkes med integreringen.

– Det har utviklet seg parallellsamfunn på mer enn 60 steder i Sverige. Dette er «no go»-soner med store utfordringer hvor man har totalt mislykkes med integrering. Her er det stor vekt av personer med innvandringsbakgrunn, det er lovløse tilstander og kriminelle som styrer. Det er helt uholdbare forhold, sier Listhaug til VG.

– Du reiser til Rinkeby helt på tampen av valgkampen. Er det et PR-stunt?

– Jeg tror at uansett når jeg hadde reist, så ville det vært en interessant sak. Aftonbladet skrev i en kommentar om svenske tilstander at jeg burde komme å se på hvordan det er. Men jeg har vært i mammaperm, før det var jeg gravid. Det har aldri vært en opplagt god tid for å reise. Det er først nå det passet for meg å gjøre det. Det måtte seint inn i valgkampen på grunn av babyen og amming, sier Listhaug.