Svensk minister avlyste besøk med Sylvi Listhaug

Stengte gater og stort sikkerhetsoppbud venter innvandringsminister Sylvi Listhaug når hun i dag besøker den svenske forstaden Rinkeby i Sverige.

Men møtet med den svenske sosialdemokratiske migrasjonsministeren Heléne Fritzen, er etter det VG kjenner til, avlyst av ukjente årsaker.

– Vi fikk beskjed da vi landet at møtet med statsråden er avlyst av uforutsette grunner. Mer vet vi ikke, sier kommunikasjonsrådgiver Raheela Chaudhry til VG.

Med seg i kofferten til Sverige har Listhaug et ferskt regnestykke fra Finansdepartementet. Ifølge departementet ville det kostet Norge over 200 milliarder kroner fordelt på seks år, om Norge skulle ha tatt i mot like mange asylsøkere som Sverige gjorde i 2015 og 2016.

I perioden tok Sverige i mot 157.000 flere asylsøkere enn Norge.

– Det er helt svimlende. Det ville fått enorme konsekvenser for landet vårt og for statsbudsjettet. Da måtte vi ha nedprioritert andre ting, som eldre og samferdsel, men også hjelp i nærområdene. Jeg synes det er uetisk å tenke på at det ble brukt så mange penger i Sverige, når så mange ikke fikk det de trengte i nærområdene, sier Listhaug til VG.

Til sammenligning kom det ca. 30.000 asylsøkere til Norge i 2015 og 3500 asylsøkere i 2016. Den norske «asylregningen» var på om lag ni milliarder kroner.

– Det har aldri vært snakk om i Norge å ta inn 157.000 flere asylsøkere. Så hva er poenget med denne utregningen?

– Vi ser at MDG ønsker å reversere innstramningene. Rødt vil ta inn hundre tusen flyktninger over fem år, og SV har hyllet Sverige som et lysende eksempel. Klart er det mulig å få ukontrollert innvandring til Norge, dersom den nye venstreradikale siden vokser frem, sier Listhaug.

Svenske tilstander



Men Sveriges asylpolitikk har kostnader utover kroner og øre, mener Listhaug.

Slik er Finansdepartementets beregning: I beregningene er utgifter til registrering og saksbehandling, opphold i mottak (drift, vertskommunetilskudd og økonomiske ytelser), tilskudd ved bosetting og tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap inkludert.



Det er lagt til grunn innvilgelsesandelen som i Norge i 2016 og samme andel enslige mindreårige asylsøkere som kom til Norge i perioden.

Som en teknisk forutsetning er det lagt til grunn at søkerne bor i asylmottak/omsorgssenter i ett år, og deretter bosettes eller returnerer/forlater mottak.



I beregningene av tilskudd ved bosetting og tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap er dagens tilskuddsordninger lagt til grunn. Det understrekes at anslagene er forenklet og usikre.

Kilde: Finansdepartementet

– Det har utviklet seg parallellsamfunn på mer enn 60 steder i Sverige. Dette er «no go»-soner med store utfordringer hvor man har totalt mislykkes med integrering. Her er det stor vekt av personer med innvandringsbakgrunn, det er lovløse tilstander og kriminelle som styrer. Det er helt uholdbare forhold.

– Du reiser til Rinkeby helt på tampen av valgkampen. Er det et PR-stunt?

– Jeg tror at uansett når jeg hadde reist, så ville det vært en interessant sak. Aftonbladet skrev i en kommentar om svenske tilstander at jeg burde komme å se på hvordan det er. Men jeg har vært i mammaperm, før det var jeg gravid. Det har aldri vært en opplagt god tid for å reise. Det er først nå det passet for meg å gjøre det. Det måtte seint inn i valgkampen på grunn av babyen og amming, sier Listhaug.

Frykter Grønland



Ifølge Listhaug reiser hun til Rinkeby for å se nærmere på hva som skjer når man tar imot alt for mange asylsøkere og mislykkes med integreringen:

– Det er en del feilgrep som blir interessant å se på, som for eksempel svensk bosettingspolitikk som er helt feilslått, siden asylsøkere får flytte dit de vil, sier Listhaug.

Rinkeby er et av 23 områder svensk politi omtaler som «særlig utsatt», preget av høy innvandring, lave inntekter og arbeidsledighet.

Ifølge en rapport fra svensk politi, som Aftonbladet omtalte i 2016, er det rundt 500 multikriminelle personer i Rinkeby. I Rinkeby og området bort skal det ha vært 50-60 skyteepisoder det siste året, og 18-20 mord de siste to årene.

– Er det som skjer i Rinkeby overførbart til Norge? Vi har for eksempel en helt annen bosettingspolitikk enn i Sverige.

– I Sverige startet det i det små, også ballet det på seg. Jeg vil vite hva svenskene ikke gjorde, og hva de skulle ønske de hadde gjort, så vi vet hva vi kan gjøre i Oslo. I enkelte områder er det en uheldig utvikling. Det er viktig å vite hvilke støt man skal sette inn, sier Listhaug.

– Hvilke områder sikter du til?

– Grønland. Der har vi forsterket politiets innsats og fulgt på med penger for å hindre at folk kommer på skråplanet. I Groruddalen er det også en utvikling som ikke er så positiv. Oslo sør. Vi må følge opp disse områdene.

Fakta om Rinkeby Bydel nord i Stockholm. Hadde i 2015 snaut 16.000 innbyggere, hvorav over 90 prosent har utenlandsk bakgrunn. Ett av flere områder som ble bygget ut i det såkalte «miljonprogrammet» for å løse den svenske boligkrisen på 1960- og 1970-tallet. Rinkeby er et av 23 områder svensk politi omtaler som «særlig utsatt», preget av lave inntekter, arbeidsledighet og kriminelle gjenger. Trangboddhet gjør at mange unge oppholder seg utendørs. Det er lav tillit til politi og rettsapparat, parallelle samfunnsstrukturer og ekstreme grupper og forekomst av fremmedkrigere. Internasjonale forhold har bidratt til økt konfliktnivå mellom folk av ulikt etnisk opphav eller med ulik religiøs tilknytning. Politiet anser områdene som fysisk vanskelig å arbeide i. De ble bygget for å holde biltrafikk borte, noe som blant annet gir få retrettmuligheter. Utrykningsbiler blir ofte utsatt for steinkasting fra gangbroene over veiene. Kilde: NTB

Stengte gater



Det er et stort sikkerhetsoppbud som følge med Listhaug og hennes rådgivere når hun skal besøke Rinkeby. Etter det VG kjenner til, skal enkelte gater stenges av hensyn til sikkerheten til den norske statsråden.

– Er du redd ?

– Jeg må stole på at svensk politi ivaretar sikkerheten min. Det stoler jeg på at de gjør. Men jeg vet at det tidligere har vært voldsepisoder når mediene har vært til stede. Men det er ikke en krigssone. Det er nabolandet vårt Sverige, så jeg tror det går greit.

– Tror du din tilstedeværelse vil provosere frem noe?

– Jeg er ikke opptatt av å provosere, men å se hvordan vi ikke skal gjøre det i Norge, og hva vi skal gjøre i Norge for å møte fremtiden med kunnskapen som er nødvendig.

På Sverige-besøket skal Listhaug møte den svenske sosialdemokratiske migrasjonsministeren Heléne Fritzon, som tiltrådte i slutten av juli, samt svensk politi.

– Hvordan vil dine svenskene kolleger reagere på bildet du tegner av Sverige, tror du?

– Jeg tegner ikke noe bilde. Situasjonen er høyst reell. Svenske medier skriver ikke så mye om det, det skusles under teppet. Vi har en mer åpen diskusjon i Norge, selv om det også her har store omkostninger å ta de diskusjonene. Det føles som man står i en kontinuerlig drittstorm. Norge hadde vært som Sverige om det ikke hadde vært for at Frp har tatt kampen siden 80-tallet, og ikke tillatt å skyve ting under teppet, sier Listhaug.