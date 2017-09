Svensk miljøparti-minister: – En gang sa de nei til oss også, men det gjør de ikke lenger

GRØNLAND (VG) Utdanningsminister Gustav Fridolin fra Miljöpartiet i Sverige tror erfaringsmessig at de andre partiene etter litt tid vil åpne for De Grønne.

Tidligere denne uken skapte innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) kaos og store overskrifter da hun besøkte Stockholms forstad Rinkeby. Lørdag besøkte Sveriges utdanningsminister Gustav Fridolin Grønland i Oslo, et besøk som fikk noe mindre oppmerksomhet.

Søsterpartiet til partiet hans, Miljøpartiet De Grønne, har på flere målinger den siste tiden vært over sperregrensen. Får partiet et slikt resultat, kan de ende opp med en betydelig stortingsgruppe. Men i motsetning til i Sverige, der Miljöpartiet sitter i regjering med Socialdemokraterna, har Arbeiderpartiet her hjemme satt foten ned for De Grønne.

– Det får stå på Arbeiderpartiets regning. Jeg kan ikke bestemme hva de skal gjøre. Fra Sverige vet jeg at det var en tid da de sa nei til oss også, men det gjør de ikke lenger, sier Fridolin til VG.

Valg-spesial: Få med deg alt om valget

Samarbeider med sosialdemokratene



Fridolin besøker Grønland under Internasjonal torgdag som foregår der i helgen, etter å ha deltatt på klimamarsjen. Utdanningsministeren blir vist rundt i området av miljøbyråd i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg, og nasjonal talsperson for De Grønne, Une Aina Bastholm.

Det svenske miljøpartiet fikk ved valget i 2014 nesten syv prosent av stemmene. Etter valget dannet statsminister Stefan Löfven fra Socialdemokraterna regjering med dem.

HAR MAKT: Gustav Fridolin slår fast at de svenske partiene ikke aksepterte dem i starten, men at de nå sitter i regjering. Foto: frode hansen , VG

– Hva var strategien deres for å få til et regjeringssamarbeid med sosialdemokratene?

– Vi har gått gjennom den samme utviklingen i Sverige som det ser ut til at De Grønne er inne i nå. Først ignorerte de oss, og så skremte de med oss og etter det aksepterte de oss. Det trengs partier i alle land som setter miljøet høyest. Det har ikke vært en viktigere tid for et miljøparti enn nå. Klimaendringene kommer veldig nærme, sier Fridolin.

– Er det riktig å stille så tøffe krav som MDG har gjort, hvis det ender med at de ikke ender i regjering?

– Politikk handler om å ta opp kampen. Det er bra at miljøpartiet her gjør det, sier han.

Knausgård om regjeringens oljepolitikk: – Grådighet og feighet

Støtter Listhaug-avvisning



Fridolin er i bydelen Grønland samme uke som Listhaug besøkte Rinkeby, der hun ville «studere svenske tilstander». Hans regjeringskollega Heléne Fritzon, som er Sveriges migrasjonsminister, avlyste forrige uke det planlagte møtet med Listhaug. Det begrunnet hun med at Rinkeby-besøket var en del av den norske valgkampen.

Utdanningsministeren støtter regjeringskollegaen:

– Hun konstaterte at dette var en del av valgkampen, og at det får stå på Sylvi Listhaugs regning. Neste år skal vi klare å holde valg uten å involvere Norge i saken, sier Fridolin.

Han sier at Listhaus beskrivelse av Sverige og «svenske tilstander» kan være «morsomme, men ikke sanne».

– Jeg håper nordmenn ser på det på samme måte, sier Fridolin.

– Men det finnes utfordringer på dette området i Sverige?

– Selvsagt er det utfordringer, blant annet knyttet til segregering. Men dette er noe jeg tror de fleste land har utfordringer med, sier han.

Fikk du med deg? Nå har partiene fått karakterer for veisatsingen

MÅ STILLE KRAV: Arbeiderpartiet har sagt nei til å gå i regjering med De Grønne. Fridolin mener at de må stå på kravene og ta opp kampen. Foto: frode hansen , vg

Må gi og ta i regjering



Une Aina Bastholm, som er nasjonal talsperson i De Grønne, forteller at de har hatt kontakt med sitt svenske søsterparti i flere år.

– Det de har opplevd i Sverige, er at man må ta og gi i forhandlinger. Det er vi forberedt på å gjøre. Men vi kommer til å være tydelige, som de også har vært. Det handler om ærlighet. Vi støtter ikke en regjering som åpner for mer oljeboring fordi vi mener det er et så viktig veivalg for Norge, sier hun til VG.

Bastholm peker på at flere målinger viser at De Grønne kan havne på vippen, noe som vil innebære at de rødgrønne og den borgerlige blokken må ta stilling til dem.

– Vi har ikke stilt det som krav for å være smarte eller strategisk lure. Det handler om at det er så viktig. Det trengs at noen sier det, sier hun.

– Hva tror du er grunnen til at miljøpartiet i Sverige har endt opp i regjering, mens det ikke ser ut til at dere vil gjøre det?

– Jeg tror vi kommer til å havne i regjering i løpet av de neste årene. Men vår oljeøkonomi har gjort at klimadebatten har sett annerledes ut. Vi har mange ansatte i oljen og store inntekter derfra. Dette har gjort at vi har omgått spørsmålet om hva vi faktisk må gjøre for å bidra til å ta solidarisk ansvar, sier Bastholm.