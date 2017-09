Sveinung sin kamp mot sperregrensa kan avgjere stortingsvalet

Tøft år for Venstre-Trine:

Partileiar Trine Skei Grande (47) gjer alt for å kome over sperregrensa, men meiner at det ikkje vil vere ein revansje for henne personleg eller partiet om dei klarer brasane.

– Eg tenkjer ikkje slik. Vi er opptekne av å gjere eit best mogleg val, slik at dyktige politikarar som Sveinung kan halde fram med å gjere ein jobb for Norge. Utan Sveinung sin arbeidskapasitet hadde både Norge og Venstre mista ein solid ressurs, seier Skei Grande.