SV-Audun kan sikre rødgrønt flertall på fersk VG-måling

På VGs siste nasjonale meningsmåling før valget jubler Audun Lysbakken (SV) for skyhøye tall for partiet.

Pressen har trillet høye terningkast til Audun Lysbakken (39) etter TV-debattene i årets valgkamp. Men helt i innspurten får han en mye bedre gladnyhet.

Infact sin siste meningsmåling for VG før valget viser at Lysbakken redde Ap-Jonas' drøm om regjeringsmakt. SV får 8,1 prosents oppslutning i målingen.

– Vi merker veldig kraftig medvind i valgkampen. Jeg får utrolig mange hyggelige tilbakemeldinger og tommel opp fra folk jeg møter, sier Lysbakken.

– Jeg tror fremgangen kommer av to ting. For det første er det ganske mange som kjenner på en stor uro rundt at ulikheten i makt og rikdom øker i landet vårt. I tillegg er det mange som er urolige for at det gjøres så lite med miljøkrisen og klimaendringene, sier han.

Valgforsker: Dårlig for Erna

Valgforsker Anders Todal Jenssen ved NTNU understreker at meningsmålingene spriker, men sier at denne målingen er godt nytt for de rødgrønne.

– I den forrige målingen jeg kommenterte lå regjeringspartiene omtrent på streken på oppslutningen fra 2013. Her raser de ned med 9 prosentpoeng. Hvis dette er riktig er det dramatisk og svekker Høyre og Frp veldig, sier Todal Jenssen.

På VGs siste måling blir Ap avhengig av Rødt eller MDG for å kaste regjeringen. SV har fem krav for å gå inn i regjering, men lover at de uansett kaster Solberg.

– Vi har fem krav vi har vært klare på hele veien, og som har vært en forutsetning for å skrive under en avtale om regjeringssamarbeid, sier Lysbakken.

– Men det er en oppgave vi skal løse aller først. Det er å kaste Høyre og Frp. Her stiller vi ikke et eneste krav, sier han.

SVEKKES: Erna Solberg (H) går tilbake sammenlignet med valget i 2013 i VGs siste måling før valget. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Ap lekker til alle

Ifølge Todal Jenssen har Ap lekket til alle i denne valgkampen.

Partier med mer tydelige enkeltsaker har styrket seg, som SV, MDG, Sp og Rødt.

– Ap har mistet noe av framdriften, lekker i alle retninger og klarer ikke å markere saker på egne bein. Det er alle valgstrategers store mareritt. Hvis du lekker i begge retninger er det ikke en enkelt sak du kan kjøre for å stoppe lekkasjen, sier Jenssen.

