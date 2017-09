Støres oppgjør med statsministeren etter Amundsen-uttalelse: – Hun har svekket autoritet

MAJORSTUA (VG) Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre langer ut mot Erna Solbergs lederegenskaper etter nytt kontroversielt Frp-utspill.

Lørdag uttalte justisminister Per-Willy Amundsen til VG i forbindelse med en debatt med Arbeiderpartiet at det er «rørende at Ap har blitt så opptatt av å ansette flere i politiet» og sa videre at de «skjønte vel poenget etter 22. juli».

Det satte sinnene i kok hos mange, og Amundsen beklaget senere uttalelsene. Statsminister Erna Solberg (H) uttalte til VG tidligere i dag at det var riktig av Amundsen å beklage.

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre mener imidlertid uttalelsene statsministeren har kommet med, ikke holder mål.

– Jeg synes det er trist at Solberg igjen sier at hun ikke ville brukt slike ord, men det er dessverre ikke overraskende. Disse ordene er mønsteret for hvordan hun som statsminister velger å håndtere slike uakseptable utsagn fra sine statsråder, slår Støre fast overfor VG, og legger til:

– Solberg har uttalt at hun ikke engang har snakket med Amundsen om dette. Hun som regjeringssjef må sette rammene for hva det er innenfor å si som statsråd. Går statsrådene utenfor de rammene, må de settes ettertrykkelig på plass.

– Solberg har ansvar

Han er ikke i tvil om at Solberg bærer ansvar for hva statsrådene i regjeringen hennes kommer med av uttalelser.

– Hun har ansvar for å ha tatt Frp inn i regjering og hun har ansvar for at statsrådene hennes bruker et språk folk kjenner seg igjen i og føler seg trygge i. Regjeringen har ansvar for å formidle trygghet til folk. Dette er ikke trygghet. Amundsen trenger å høre fra sjefen sin at dette er utenfor, sier Støre.

Ifølge ham har Frp i regjering flyttet grenser for hva det er lov å si.

– Solberg står ganske rådvill og ser på. Uttalelsene hennes har ikke særlig mye trykk og det ser ut til at Frp har skaffet seg et frirom for hva de kan si, på tross av regjeringens vilje, sier Støre og fortsetter:

– Dette sier noe om hva Solberg lar skje i denne regjeringen.

IKKE IMPONERT: Jonas Gahr Støre mener det er «åpenbart» at justisminister Per-Willy Amundsen beklaget som følge av reaksjonene. Her krysser han gaten i Majorstua-krysset i Oslo.

Tung lesning



Støre beskriver det som «tungt» å lese Amundsens uttalelser der han trekker fram 22. juli, og viser samtidig til tidligere kontroversielle uttalelser fra justisministeren.

– Han har tidligere uttalt at vi skal føre korstog mot en religion og hintet til at han vil boikotte lokalaviser. Han uttaler seg greit i flere sammenhenger, men så kommer det stadig slike uttalelser som dette.

Amundsen hadde godkjent sitatet om 22. juli. Leiren hans ba VG om å endre sitatet, et ønske som ikke ble innvilget ettersom sitatene på forhånd var godkjent.

– Dette er overtramp som etterlater et inntrykk av at det kanskje ikke bare er et overtramp. Han er justisminister for hele landet, men dette blir en slags Frp-markering som jeg mener svekker den tyngden en justisminister skal ha, sier Støre.

Solberg: – Gitt opp å snakke om egen politikk

Erna Solberg sier til VG at hun synes Amundsen var raskt ute med å presisere og beklage.

– Det er bra, for uttalelsen var helt feil. Jeg synes vi må ha takhøyde nok i norsk politikk til at hvis noen beklager, så må vi også være rause nok til å godta beklagelsen, sier statsminister Solberg og legger til:

– Det virker som Støre fullstendig har gitt opp å snakke om egen politikk. Jeg forstår at han føler at velgerne har vendt tommelen ned til politikken hans, men valgkamp handler først og fremst om politikk. Nå har Støre nesten utelukkende snakket om Frp den siste uken.

Hun sier hun tror det skyldes at Støre føler velgerne foretrekker Høyres løsninger foran Arbeiderpartiets.

– Jeg utfordrer ham heller til å diskutere hvilke løsninger som er best for landet fremover, sier statsministeren.

– Overdriver vanvittig



Venstres Abid Raja mener Støre overspiller kraftig.

– Støre overdriver så vanvittig at jeg tror mange reagerer på det. Amundsen har driti seg ut, det er ingen tvil om det. Men så har han da også beklaget. Da er det ynkelig av Støre å holde på sånn mot en mann som har lagt seg. Jeg synes det utfyller et bilde av Støre som har behov for å skyte på motstanderne. Hans problem er at alt blir overdrevet, sier han til VG.