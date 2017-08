Støre vil forby innleie

BARCODE (VG) Ap-leder Jonas Gahr Støre sier de vil foreslå forbud mot innleie i byggbransjen i Oslo, hvis andre tiltak ikke gir resultater.

–Vi kan ikke lenger sitte og se på at fast ansatte i en hel næring forsvinner. Andelen innleide arbeidere i byggbransjen i Oslo er nå så stor, at vi sier stopp. Hvis ikke bemanningsbransjen tar rev i seilene, så vil vi foreslå at det innføres forbud mot innleie i byggbransjen i hovedstaden. Det er gjort i Tyskland og andre land, så det er ingen tom trussel, sier Støre.

Planen



Ap avgrenser det til Oslo, fordi innleie ikke er et like stort problem i andre deler av landet.

Han sier det eventuelt vil skje i to etapper.

– Vi vil først innføre et midlertidig forbud, for å se virkningene. Hvis det ikke holder, vil vi gjennomføre et permanent forbud. Vi ønsker å slå hardt ned på

ulovlig innleie. Dersom situasjonen ikke kommer under kontroll, vil Ap fremme et forbudsforslag, sier Støre.

Det er LOs største forbund i privat sektor, Fellesforbundet, som har gitt Støre det faglige grunnlaget for forbudsforlaget.

90 prosent uorganiserte



Her er deres hovedfunn:

** Innleie har blitt regelen heller enn unntaket. Organisasjonsprosenten i byggenæringen i Oslo nærmer seg rekordlave ti prosent.

– Det er amerikanske, ikke norske tilstander, sier Støre.

** Majoriteten av de innleide er utenlandske arbeidstakere.

– Det øker risikoen for å bli utsatt for dårlige vilkår og sosial dumping, sier han.

** En undersøkelse i Oslo viser at mer enn en tredjedel av arbeidstakerne på byggeplassene er innleide fra bemanningsforetak. Hos entreprenører uten tariffavtale utgjorde innleien mer enn 50 prosent.

Avviser Høyre-forslag



– Trenden er at innleie i stadig større grad erstatter faste ansettelser. Det skal vi stanse, sier Støre.

– Regjeringen ønsker å sette et prosenttak på hvor mange som kan være innleide i et bemanningsselskap. Holder ikke det?

– Nei. Vi har sett på det forslaget; det er et tiltak som kan omgås og som vi mener ikke vil stanse utviklingen.

Innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak er ikke ulovlig i Norge, men det kreves at sentrale punkter er oppfylt:

Tariffavtale skal være inngått, det skal være signert protokoll mellom bedriften og tillitsvalgte og innleien skal være tidsbegrenset.

– Av alle de undersøkte leieforholdene som er omtalt i

Fellesforbunds-rapporten, var hele 85 prosent ulovlig. Det sier det meste, sier Støre.

Tiltak før forbud



Før et forbud foreslås, vil Støre gjennomføre flere tiltak for å se om det er mulig å få til forbedringer uten måtte forby bemanningsbransjen å bruke innleie.

– Vi ønsker at Arbeidstilsynet skal få i oppgave å føre tilsyn med ulovlig innleie.

Arbeidstilsynet skal gi sanksjoner som svir mot ulovlig innleie og utleie, i form av overtredelsesgebyrer, og eventuelt karantenebestemmelser mot ut- og innleie ved gjentatte brudd.

– Vi vil gjeninnføre den kollektive søksmålsretten mot ulovlig innleie, som Høyre og Frp fjernet. Og vi vil forby nullprosentkontrakter og «fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag», sier Støre.

– Vi gjør det for å sikre seriøsitet, øke organisasjonsgraden og bekjempe arbeidslivskriminalitet. Og; sier han:

– Å sørge for at bransjen får rammer som gjør at norsk ungdom i fremtiden vil søke seg til jobber som snekkere, murere og jernarbeidere.

Advarer



Forbundssekretær Per Skau i Fellesforbundet sier de er glade for støtten.

– Vi opplever at utviklingen går så raskt i feil retning, at hvis ikke bremsene settes på, så vil innleie ta fullstendig over.

Avvises av NHO



NHO Service lar de som står midt oppi det, svare: Konsernsjef Maalfrid Brath i Manpower Group Norge.

– Vi har det til felles at vi ønsker fast ansettelse som hovedregel i norsk arbeidsliv og at vi ønsker useriøse aktører til livs. NHO Service er opptatt av at de seriøse aktørene i markedet ikke skal begrenses av at markedet benytter seg av useriøse leverandører.

Hun bestrider deler av tallene og sier forbud ikke er veien å gå.

– FAFO kom i forrige uke ut med tall som anslår at det er 12-15 prosent innleie i bygg- og anleggsbransjen i Oslo, men syv prosent på landsbasis. Rapporten Støre viser til om at 85 prosent av innleie i bygg og anlegg er ulovlig, er åpenbart ikke riktig. Det er med andre ord ikke slik at du løser problemene i bygg- og anlegg ved å forby innleie fra bemanningsbransjen, sier hun og legger til:

– At det finnes en god del ulovlig innleie i denne bransjen må Arbeidstilsynet ta på alvor, noe vi har ment i alle år.

– Rammer også seriøse

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) er sterkt kritisk.

– Forbud mot innleie vil trolig få dramatiske følger for bygg- og anleggsbransjen. Oppdragsmengden kan svinge mye, og det vil i realiteten være svært krevende for en utbygger å skulle være bemannet som om ordreboken er full til enhver tid. Konsekvensen av forslaget vil være at man må ty til oppsigelser eller permitteringer hver gang oppdrag er gjennomført. Forslaget fra Ap rammer dessverre ikke bare de useriøse firmaene, men drar de serøse med seg i dragsuget, og gjør det vanskeligere for dem, sier hun.

Hauglie erkjenner at det er utfordringer.

– Faste stillinger er og skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Det er legitime behov for å kunne leie inn bemanning. Samtidig ser vi at bruk av innleie har økt mye i bygg- og anlegg i Oslo-området, og med kontrakter som ikke har ivaretatt ansette godt nok. Regjeringen har derfor sendt på høring flere forslag som presiserer faste ansettelser, samtidig som det vil ivareta bedrifters behov for å kunne leie inn vikarer, og åpner også for å sette en kvote for hvor stor andel som kan leies inn.