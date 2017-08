Støre svarer Joly: Derfor vil ikke Ap ha regjeringssamarbeid med MDG

Ap-leder Jonas Gahr Støre fastholder at han ikke vil gå i regjeringsforhandlinger med Miljøpartiet de grønne, selv om Eva Joly mener det er umoderne.

– Miljøpartiet de grønne sier at de er blokkuavhengig og stiller Arbeiderpartiet og Høyre likt. Vi har åpnet for å samarbeide med de partiene som ønsker en regjering ledet av Ap, sier Støre til VG.

– Vi kan ikke definere modernitet ut fra om man vil samarbeide med MDG, legger han til.

Mandag gikk norsk-franske Eva Joly (73), de franske grønnes presidentkandidat for fem år siden og medlem av Europaparlamentet, ut i VG og kalte Støre for «en umoderne politiker» fordi han ikke ønsker regjeringssamarbeid med MDG.

Ultimatum

– Så har de stilt noen ultimatum som Ap ikke kan gå med på, sier Støre, og viser til kravet om at all leting og utvikling av nye norske olje- og gassfelter må stoppe.

– Ap og MDG samarbeider i byrådet i Oslo. Er det disse erfaringene som gjør at du sier nei og stenger døren?

– I Oslo finner de gode løsninger som gjør Oslo til en grønnere og varmere by. Men det er fundamentale forskjeller på å ta ansvaret sammen i en kommune, og i regjering. Det kan være samarbeidsavtaler i mange kommuner som man ikke kan se for seg i Stortinget. Det er en ærlig sak og en lederoppgave å avklare det i forkant, sier hun.

Slik kan de samarbeide



– Er dette et nei til alt samarbeid, Støre ?

– Eva Joly kan nok tenke at nei til regjeringssamarbeid er nei til samarbeid. Men der tar hun feil. Det kan være områder vi kan samarbeide om, slik vi har gjort med Rasmus Hansson, deres ene representant på Stortinget. Vi har jo samarbeidet om å få oljefondet ut av kull, om elektrifisering av sokkelen, og om ambisiøse vedtak om å fase ut fossile biler.

BRETAGNE: Eva Joly står på valglista for MDG i Oslo. VG møtte henne på hennes feriested i Bretagne, Frankrike, i helgen. Foto: Terje Bringedal , VG

MDG-velgerne foretrekker Støre



I en InFact-undersøkelse for VG svarte 60 prosent av MDGs velgere at de foretrekker Støre som statsminister, foran Erna Solberg som støttes av 32 prosent.

– Jeg er ikke overrasket, sier Jonas Gahr Støre.

– For Ap er klima og miljø en hovedsak. Jeg skal ikke ha klimafornektere i min regjering. Med meg som statsminister vil vi arbeide for offensive klima og miljøløsninger, og det har deres velgere sett, sier han.

Feil om Aps syn på EUs klimapolitikk

I en tidligere utgave av intervjuet med VG er Eva Joly sitert på at hun hevder Støre og Ap har tenkt å gi opp EUs klimamål, og at Ap ikke vil garantere at Norge vil legge EUs klimapolitikk til grunn.

Støre sier at dette må basere seg på en misforståelse:

– Det kan være vanskelig for Eva Joly som ferierer i Bretagne, å oppfatte alle nyansene i norske medier. Arbeiderpartiet er for en avtale med EU om å gjennomføre Paris-målene. Men så vil vi se hva regjeringen kommer med i forhandlinger med EU. Det forbeholdet har regjeringspartiene Høyre og Frp også tatt. Men vi er for målet om 40 prosent reduksjon av klimagassutslippene innen 2030, og vi har laget en troverdig og detaljert plan for hvordan vi kommer dit, sier Støre.

Glad for presiseringen



Eva Joly sier til VG mandag ettermiddag at hun hadde denne informasjonen fra norsk presse, og erkjenner at det kan ha vært feil:

– Jeg er glad for at Støre presiserer at de stiller opp på EUs klimamål, sier Eva Joly.

